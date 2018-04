Domácí právník: Jak napsat smlouvu o půjčce, aby se vám peníze vrátily

Je řada lidí, které při samotném půjčování ani nenapadne chtít sepsat nějakou smlouvu. Nejde o to, že by nevěděli, jak smlouvu sepsat. Spíš narážejí na to, že je jim hloupé vůbec nějaké potvrzení chtít. „Vždyť je to přece kamarád nebo dokonce rodina,“ řeknou si. Ostatně podle zákona je platná i ústní smlouva.

Jenomže o podobě ústní domluvy budou po čase zúčastněné strany skoro jistě diskutovat. Díky písemné formě mají lidé jasno, na čem se dohodli, zejména kolik se má vrátit a kdy.

To totiž mohou zúčastnění chápat rozličně, zvláště když termín pro vrácení formulují nicneříkajícím: „Vrátíš mi to, až budeš mít.“ Nejde však jen o to, abyste o půjčce věděli vy. Jasné informace by měli mít i vaši blízcí pro případ, že by se vám něco stalo.

Smlouvu zvládnete sami

Smlouvu si můžete sepsat sami mezi sebou. V tom případě nezapomeňte udělat dvě vyhotovení, ať máte každý k dispozici svůj originál. Náležitosti nejsou zas tak složité. Ve smlouvě uveďte:

kdo komu půjčuje

co půjčuje a kolik toho je

jaká je sjednaná odměna za zapůjčení

kdy a jak se má vrátit

co se stane, když vydlužitel nebude vracet

datum, podpisy

Zejména důležitá je domluva o tom, co se bude dít, když bude vydlužitel v prodlení, jinak je smlouva poměrně bezzubá. Když však hrozí možnost, že půjčující může chtít zpět celou částku najednou či že se zvýší úrok, už je čeho se obávat a vydlužitel vrací ochotněji.

Vzor smlouvy i zápůjčce

Zápůjčka může být také zajištěna směnkou. To je výhodné pro toho, kdo půjčuje, v případě prodlení může použít rovnou směnku, například ji prodat dál, třeba nějaké inkasní společnosti. Podpisy na smlouvě o zápůjčce nemusí být nutně ověřené, ale vzhledem k tomu, že ověření jednoho podpisu stojí na poště či na úřadě 30 korun, určitě se vyplatí.

Když zvolíte pomoc notáře

Když uzavřete smlouvu o zápůjčce u notáře, má to velikou výhodu. Notář totiž vše sepíše formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti. „To znamená, že v případě prodlení vydlužitele jde hned o pravomocné vykonatelné rozhodnutí, které je zároveň exekučním titulem, a zapůjčitel může okamžitě podat návrh na nařízení exekuce,“ vysvětluje advokátka Zdeňka Beranová.

Odpustí si tak zdlouhavá jednání u soudu. Odměna notáře je dána zákonem a vypočítává se podle tarifů. Když například někomu půjčíte 300 tisíc, notáři zaplatíte 4 400 korun.

Výše odměny notáři Z prvních 100 tis. Kč tarif. hodnoty 2,0 % (min. 1 tisíc Kč) Z přebýv. částky až do 500 tis. Kč 1,2 % Z přebýv. částky až do milionu Kč 0,6 % Z přebýv. částky až do 3 mil. Kč 0,3 % Z přebýv. částky až do 20 mil. Kč 0,2 % Z přebýv. částky až di 30 mil. Kč 0,1 % Z přebýv. částky až do 100 mil. Kč 0,05 %

Jestliže nevyrazíte za notářem, ale k advokátovi, nejspíš za sepsání usmlouváte lepší cenu, protože většina advokátů má takzvané ceny smluvní. Ale „komfort“ spojený s položkou vykonatelnosti vám advokáti poskytnout nemohou. Dohlédnou však na to, aby smlouva byla „právně správně“.

Kolik stojí sepsání smlouvy o zápůjčce půjčka poplatek 10 000 Kč 1 000 Kč 50 000 Kč 1 000 Kč 100 000 Kč 2 000 Kč 150 000 Kč 2 000 + 600 = 2 600 Kč 300 000 Kč 2 000 + 2 400 = 4 400 Kč 1 milion 2 000 + 4 800 + 3 000 = 9 800 Kč

Velké peníze na konto

Jestliže půjčujete peníze a zápůjčka bude předána v hotovosti, může jít nejvýše o 270 tisíc korun nebo o ekvivalent v cizí měně. Vyšší částky samozřejmě můžete půjčit také, ale v tom případě je musíte vydlužiteli poslat bezhotovostně (požadavek vychází ze zákona 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti).

Co je co, kdo je kdo? Dříve se říkalo půjčka - věřitel - dlužník. Nový občanský zákoník přinesl změnu terminologie: Zápůjčka - zapůjčitel - vydlužitel může být úplatná (úrok), nebo bezúplatná, peněžitá, či nepeněžitá.

Když není určena splatnost, je třeba smlouvu vypovědět.

Výpovědní doba je ze zákona šest týdnů, pokud není dohodnutá jinak.

Nejsou-li sjednány úroky, lze zápůjčku splatit i bez výpovědi.

Pokud bylo vrácení zápůjčky ujednáno ve splátkách, může zapůjčitel od smlouvy odstoupit a požadovat splnění dluhu i s úroky při prodlení vydlužitele s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce. Platí jen pro zápůjčku, úvěru se netýká.

Pro vracení zápůjčky v jiné měně platí, že se vrací hodnotově tolik, aby se rovnalo, tomu, co bylo dáno.

Výpůjčka - půjčitel - vypůjčitel Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc (něco, co se nespotřebovává) a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.

Vypůjčitel může vrátit věc předčasně, ale nemůže tak učinit bez souhlasu půjčitele, pokud by mu tím způsobil obtíže.

Půjčitel se nemůže domáhat předčasného vrácení.

Náklady spojené s užíváním věci nese vypůjčitel ze svého ( benzin do sekačky). Pokud sekačka nejde nastartovat (mimořádné náklady), tak věc vrátí půjčiteli, aby náklady vynaložil sám.

Práva půjčitele a vypůjčitele musí být uplatněna u soudu do tří měsíců od vrácení věci.

Výprosa - půjčitel - výprosník Obsahem výprosy je dočasné bezplatné přenechání věci k užívání. Není sjednán účel užívání ani jeho doba.

Předmětem může být jak věc movitá, tak nemovitá.

Půjčitel může kdykoli požadovat věc zpět, naopak výprosník nemůže věc libovolně vrátit, hlavně ne v době, kdy by tím způsobil půjčiteli obtíže. Úvěr - úvěrující - úvěrovaný Smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Úvěr včetně úroků se vrací v té měně, ve které byl poskytnut. Doba úvěru plyne ze smlouvy, stejně tak jeho účel.

Úvěrovaný vrátí peněžité prostředky v dohodnuté době, jinak do měsíce ode dne, kdy byl o vrácení požádán.

Úvěrovaný může vrátit úvěrujícímu peníze před smluvenou dobou.

Úroky zaplatí jen za dobu od poskytnutí do vrácení peněžních prostředků.

Pokud by peníze byly použity na jiný účel, může úvěrující od smlouvy odstoupit a požadovat, aby úvěrovaný bez odkladu vrátil vše včetně úroků.

Pokud se do limitu 270 tisíc korun vejdete, nezapomeňte ještě na jednu věc: v rámci papírování si navzájem potvrďte předání a později i vrácení peněz. Stačí na smlouvu připsat: „Peníze přijal dne xxxx, podpis“. Budete tak mít potvrzeno, že k transakci skutečně došlo.

Jaký úrok je běžný?

V rámci rodiny či kamarádských zápůjček je celkem běžné, že se nesjednává žádný úrok. Slušný vypůjčitel vrací peníze spolu s velkou bonboniérou či luxusním mokem nebo zaokrouhlí půjčenou částku směrem nahoru (záleží na výši zápůjčky).

Ale v principu je možné úrok ve smlouvě sjednat. Jeho výše by neměla být v rozporu s dobrými mravy: zapůjčitel nemůže chtít na úroku více, než je samotná jistina. Tedy vydlužitel zaplatí maximálně dvojnásobek. To neplatí, pokud by věřitel uplatnil své právo u soudu, pak naskakuje zákonný úrok z prodlení, tedy úrok i z úroku.

Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. V současné době je to 8,05 procenta.

Pokud má zaměstnanec (kromě mzdy) příjmy vyšší než 6 tisíc korun (včetně příjmů podle § 8), bude podávat daňové přiznání a uvede v něm i příjmy získané z úroků. Lidé, kteří nejsou zaměstnanci (studenti, důchodci, rodičovská) mají hranici pro podání daňového přiznání 15 tisíc korun. Sem se nepočítají důchody, stipendia, sociální dávky ani příjmy z dohod.

Půjčil jsem peníze, nevracejí mi je

Když se druhá strana dlouho nemá k vracení vypůjčeného, jste v nepříjemné situaci, kdy nestačí jen se připomínat po dobrém. Nezbývá než se obrátit na advokáta. Ten pošle předžalobní výzvu, která je nezbytná v případě soudního sporu, aby vám byly přiznány náklady řízení.

Mnohdy taková výzva pod hlavičkou advokátní kanceláře stačí a dluh je uhrazen. Ve výzvě jsou totiž vyčísleny všechny náklady včetně nákladů na právní zastoupení. Ty jsou dány advokátním tarifem a nejsou zanedbatelné.

Pokud se výzva mine účinkem, je vhodné podat žalobu. Někdy jen samotné podání žaloby má ten správný účinek a dlužník má snahu se domluvit. „Mnohdy se snaha o smírné vyřešení sporu odehrává na chodbě soudu chvilku před jednáním,“ popisuje advokátka Zdeňka Beranová.

O jakou částku se vyplatí soudit? Nemá smysl řešit spor jen kvůli tomu, aby vám dal soud za pravdu, když je třeba jasné, že dotyčný nic nemá. Advokátka Beranová jako rozumnou považuje částku 5 tisíc korun. Ale pozor, nejnižší soudní poplatek je v případě klasické žaloby 1 000 korun, a to do částky dvacet tisíc. Jinak je to 5 % vymáhané částky.

Výhodnější je podat návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, kdy je poplatek nižší, maximálně 4 % z vymáhané částky. V případě úspěchu jdou ve většině případů náhrady nákladů k tíži neúspěšné strany, takže je velká šance je získat zpět.