Pravý čas na investici do akcií

Kromě rekordního růstu HDP v USA na úrovni 7,2 % (zveřejněného až koncem října), zaznamenaly ekonomiky ve třetím čtvrtletí dostatek úspěchů, aby mohly akciové indexy vylepšit ne příliš povzbudivé výsledky ze září. Všechny hlavní indexy z nejvyspělejších trhů dosáhly růstu vyššího než 5 %, nejvíce se však dařilo technologickému trhu v USA – NASDAQu (+8,1%) a německým akciím (DAX: +12,3%). Přestože růst německých akcií je značný, jen málokdo pochybuje o tom, že tento trh potřebuje oživení. U amerického NASDAQu je tomu jinak.

Je mnoho analytiků, kteří považují současný růst sektoru TMT (technologie-média-telekomunikace) za neúměrný a akcie z něho za nadhodnocené. Současná hodnota ukazatele P/E pro tento trh (počítaná z předpovědí zisků v následujícím roce) činí vysokých 39. Nicméně vyšší růst na NASDAQu než např. u indexů S&P 500 nebo DJIA je ospravedlnitelný vyšším rizikem. Investoři požadují nadprůměrné výnosy za kompenzaci vyššího rizika, které podstupují investicí do sektoru, kde za posledních dvanáct měsíců (které byly z dlouhodobého hlediska nadprůměrné) třetina titulů ztratila více jak 20 % ceny během jediného dne.

Akciové fondy Nejlepší Nejhorší Název výkonnost Název výkonnost F EURSMIDCAPGR BACCUSD 18,55 F US EQTY A ACC EUR -3,28 KBC EQUITY FUND EURO TECHNOLOGY 15,02 ESPA STOCK BIOTEC - PLNĚ REINV. -3,21 KBC EQUITY FUND EASDAQ 13,99 F MUT BEACON AACCEUR -2,96 Průměrná říjnová výkonnost zahraničních akciových fondů 3,65

Zdroj: AKAT ČR

V USA dosahují v současnosti nejnižších nárůstů akcie defenzivních sektorů jako energie, utility, ale i ještě do poloviny roku prosperující biotechnologie a farmaceutické firmy. V říjnu nejméně výkonný fond Franklin Mutual Beacon Fund investuje nejvíce (12 %) do potravinářských a tabákových firem, které patřily k těm méně výkonným. Tento fond dokázal v nejhorších letech 2000 až 2002 překonávat svůj benchmark, nicméně v tomto roce je 2,5 % pod indexem S&P 500. Jedním z vysvětlení může být i vysoký podíl nezainvestovaných prostředků. V likviditní rezervě totiž drží celou třetinu portfolia.

Jak již bylo řečeno, nejúspěšnější byly fondy zaměřené na internetové akcie s jednou výjimkou, kterou je sektor polovodičů. V říjnu dosáhl růst tohoto sektoru 18 %. Nicméně nejvyšší příčku získal opět fond ze stáje Frankin Templeton - Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund - jak již název napovídá, fond investuje do evropských akcií malých a středních společností (s tržní kapitalizací mezi 100 mil. EUR a 8 mld. EUR). Krom toho, že je z 97 % zainvestován do tohoto rizikového segmentu (nejvíce 16,5 % ve Velké Británii), se soustřeďuje na softwarové firmy, které i v Evropě zaznamenaly nejvyšší růst.

Nejlepší zahraniční fond denominovaný v koruně, ING akciový fond, přinesl podílníkům velmi slušných 5,61 %.

Dluhopisové fondy Nejlepší Nejhorší Název výkonnost Název výkonnost Templeton GLBL BOND USD 5,09 KBC BONDS INCOME -5,51 Franklin HIGH YIELD 4,50 FIDUCIA -4,34 HSBC GLOBAL INV GRADE Bond 3,16 RAIFFEISEN EUROVISION -3,23 Průměrná říjnová výkonnost zahraničních dluhopisových fondů -0,39

Zdroj: AKAT ČR

Konzervativním dluhopisovým fondům opět příliš štěstí nepřálo. Výborné údaje za trh práce v USA a rostoucí ukazatele firemní aktivity poslaly dluhopisy opět o několik bodů dolů. K růstu výnosů došlo hlavně ve středním pásmu výnosové křivky, u 5 – 10 letých vládních obligací. K oslabení poptávky po dluhopisech přispěl i pokračující odliv investic z dolarových instrumentů, u kterých oslabující dolar snižuje dosažený výnos. Přestože první a třetí fond z tabulky investují do dluhopisů emitentů z investičního stupně, skončila většina takto zaměřených fondů až na spodnějších příčkách žebříčku.

Přední místa patří jako vždy fondům high yield dluhopisů, které musí vzhledem ke svému vyššímu riziku nabízet vyšší výnosy, následovány fondy zaměřenými na rozvíjející se trhy. Z těch je nejlepší další fond HSBC: Global Emerging Markets Bond s ročním výnosem 36,08 %. Tento fond má nejvíce prostředků zainvestováno v Latinské Americe (54 %) a ve východní Evropě (16 %).



Naopak nejhůře dopadly dluhopisové fondy angažované v západní Evropě. Značné poklesy těchto fondů měly za následek celkovou zápornou výnosnost dluhopisových fondů v měsíci říjnu.

Většina fondů denominovaných v korunách skončila rovněž v záporném teritoriu, neboť zahraniční subjekty v korunách nabízejí především fondy investující do českých vládních obligací. Tomu se vymyká snad jen Erste Sparinvest, která nabízí korunové mutace několika svých fondů (dluhopisových, akciových i peněžních). Investice do ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD V KČ, přinesla za měsíc 3,08 % bez dalších transakčních nákladů za směnu výnosu zpět do domácí měny. Tento fond se po takřka tříletém propadu přibližně před rokem vrátil k růstovému trendu, který trvá i nyní. Investuje především v Evropě do high yield dluhopisů. U korunové alternativy zatím ještě není roční historie, v eurové však v ročním horizontu dosahuje pěkných 19,9 %.

Fondy peněžního trhu Nejlepší Nejhorší Název výkonnost Název výkonnost ESPA CASH EURO-PLUS - REINV. 1,42 HVB FOND PEN.TRHU PLUS-PLNĚ REINV. -0,57 CESKY HYPOTECNI VT 0,37 RAIFFEISEN EVROPSKÝ -0,51 RAIFFEISEN DOLAROVÝ 0,32 CI DOLLAR CASH - PLNĚ REINVESTIČNÍ -0,45 Průměrná říjnová výkonnost zahraničních fondů peněžního trhu 0,05

Zdroj: AKAT ČR

Výnos fondů peněžního trhu je více než u ostatních typů fondů závislý na měně, ve které jsou denominovány instrumenty, do kterých fond investuje. Devizový trh je tak kromě trhu krátkodobých dluhopisů výrazným determinantem jejich výkonnosti. Proto nepřekvapí, že obecně se v současnosti méně daří fondům investujících do dolarových aktiv a o trochu lépe eurovým fondům. Pokud odhlédneme od prvního fondu v tabulce, byly výnosy fondů peněžního trhu v říjnu podle očekávání investorů – mírně nad nulou (resp. nad inflací).

Smíšené fondy Nejlepší Nejhorší Název výkonnost Název výkonnost T GLBL BAL A ACC 6,39 CS PF (LUX) FIXED INC (EURO) B -0,87 PIONEER MIX 5 5,38 PIONEER MIX 1 -0,84 F INCOME BX ACC 4,69 WIOF BALANCED EURO -0,65 Průměrná říjnová výkonnost zahraničních smíšených fondů 1,24

Zdroj: AKAT ČR

Smíšené fondy, které jsou pro zahraniční společnosti často pouze minoritní záležitostí, se svou výkonností vyrovnají konzervativním akciovým fondům. V naší tabulce si můžeme všimnout fondu Pioneeru, který spolu s dalšími fondy (Mix 1 – 4) často vystupuje na předních místech ve výkonnostech. Mezi nejlepší smíšené fondy (v relativním vyjádření) kromě fondů Pioneer patří i fondy Franklin Templeton a Credit Suisse.

Nové zajištěné fondy HSBC

Novinkou z října jsou nové zajištěné fondy HSBC, o kterých jsme slíbili napsat další informace. Stejně jako v dřívějších nabídkách se nyní upisují dva fondy, jeden s již klasickou konstrukcí: 100% návratnost investice plus garance 11,5% výnosu při investicích v librách a 9,5 % při investici v dolarech (za 4,5 leté investiční období). Výnos u tohoto fondu se počítá klasicky – roční bonus (ve stejné výši jako garantovaný výnos nad 100 %), od kterého se odečítá nehorší měsíční výsledek

Další informace o fondech naleznete ve specializované sekci ZDE

indexu, na který je fond navázán, tedy indexu Nasdaq 100. Přestože u tohoto fondu není omezen maximální výnos, nelze vzhledem ke garantovanému výnosu (111,5 %, resp. 109,5 %) očekávat, že výsledný zisk bude o mnoho větší než právě garantovaný výnos.

Zcela jiná situace je u druhého fondu, u kterého je minimální návratnost „pouze“ 100 % původní investice, avšak je zde daleko větší růstový potenciál. Fond je navázán na index DJ EuroSTOXX 50 a jeho výnos je počítán jako kumulativní (kladné i záporné) měsíční přírůstky indexu (přičemž horní hranice je omezena např. u investice v librách na 6 %). Novinkou a hlavně výhodou fondu je to, že se po dosažení 25% průběžném nárůstu uzamkne výnos, který vám bude na konci investičního období vyplacen. Pro konečnou hodnotu výnosu se sice stále bere hodnota indexu (neuzamčená), ale kdyby došlo v dalších letech (po dosažení nárůstu o 25 % nebo 50 %, což je druhá uzamykací hodnota) k výraznému poklesu indexu, bude vplacen uzamčený výnos. Maximální výnos je omezen hranicí u investice v GBP na 324 %, u investice v USD na 283,5 % a u investice v EUR na 256,5 %. Této hodnoty sice pravděpodobně nebude dosaženo, ale i tak ze simulací na datech z let 1991 až 2003 vyplývá uplatnění obou záchytných bodů, tedy výnosu vyššího než 50 % za období 4,5 let.

Jaké fondy budou podle vás nejúspěšnější v dalším měsíci? Dojde k otočení na dluhopisových trzích?