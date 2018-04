Praxe při studiu jsou body navíc

Existuje řada firem, které nabízejí práci při studiu. „Nejlepší je obrátit se na personální agenturu či přímo firmu, která působí v oboru, jejž zájemce studuje a kterému se chce později věnovat,“ uvedl Josef Rajtr z pražské agentury Majora.

Martin Bušta je absolventem Strojní fakulty Západočeské univerzity v Plzni a rok a půl už pracuje u společnosti Bosch v Českých Budějovicích. „Před ukončením studia jsem tady asi měsíc působil, když jsem pracoval na své diplomové práci,“ řekl Bušta. Připustil, že mu to pomohlo i při pozdějším nástupu k firmě. „Absolvoval jsem samozřejmě standardní přijímací řízení, ale ještě předtím jsem se obrátil na svého vedoucího diplomové práce s prosbou o možnost u Bosche pracovat. Je jistě výhodou, když se někam hlásíte a oni už o vás vědí,“ prohlásil.

Stále na sobě pracujte

Přemysl Ruta absolvoval katedru energetiky na Vysoké škole báňské v Ostravě, nyní pracuje v Jaderné elektrárně Temelín. Po vojně přišel na přijímací pohovor a absolvoval psychologické vyšetření pro práci na jaderné elektrárně - to se považuje za jednu z nejdůležitějších a nejtěžších částí přijímání nových operátorů pro elektrárnu. Po zvládnutí těchto psychotestů a přijímacího pohovoru byl přijat.

V březnu 2003 pak nastoupil ke společnosti ČEZ, kde se na rok a půl vrátil do lavic a absolvoval přípravný kurz na výkon funkce operátora. „Pak jsem pracoval jako operátor-nováček v zácviku pod dohledem zkušeného operátora. Po složení závěrečné zkoušky mohl začít pracovat jako operátor sekundárního okruhu,“ vysvětlil Ruta.

Protože se osvědčil, čeká ho povýšení. „V současné době se připravuji na funkci operátor primárního okruhu. Ten musí věnovat mnohem větší pozornost jaderné bezpečnosti,“ dodal Ruta. A proč si absolvent Vysoké školy báňské vybral zrovna Jadernou elektrárnu Temelín? „Oslovila mě možnost pracovat se špičkovou technikou na velmi vysoké úrovni,“ říká Ruta.

Jste přizpůsobiví? Máte větší šance!

To, že by absolventi měli být přizpůsobiví - flexibilní a nebát se velkých změn, potvrzuje i Jana Kofroňová z Písku, která původně vystudovala Vyšší odbornou školu zdravotní, obor hygiena, ale nyní pracuje v sekretariátu u písecké společnosti Casta.

„V mém původním oboru nebyla práce, a tak jsem si udělala kurz a nyní pracuji v kanceláři,“ řekla Kofroňová.

A jak by si podle ní měli absolventi počínat při hledání nového zaměstnání?

Neměli by se nechat odradit prvním neúspěchem a zkoušet to znova, i několikrát. „Já sama jsem místo u společnosti Casta dostala až po druhém pokusu, teprve tehdy, když jsem se obrátila na personální agenturu. Takže, chce to rozhodně vytrvalost,“ uzavřela Kofroňová.

Martin Bušta, který vystudoval strojní fakultu, zase uvádí, že pro absolventy hledající práci je dobré umět alespoň jeden světový jazyk a také je důležitá snaha prodat to, co se ve škole naučili. „Například ve strojírenství je velký zájem o dobré a schopné lidi,“ je přesvědčen Bušta. Jeho slova potvrzuje Barbora Schelová, ředitelka personálního oddělení společnosti Bosch v Českých Budějovicích. „Hledáme velmi intenzivně vysokoškoláky, zvláště techniky: vývojáře, konstruktéry, technology a řadu dalších profesí,“ řekla.