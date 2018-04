Prázdninová brigáda v zahraničí: jen pro dobrodruhy

Odvážní mají šanci

Naději na úspěch mají ti, kdo jsou schopni a ochotni oslovit budoucího zaměstnavatele přímo. Obvykle je prvním krokem rozesílání mailů a telefonáty. Připravte se však na spoustu záporných odpovědí nebo prostě na mlčení adresáta. Člověk musí počítat s tím, že učiní několik desítek pokusů i víc. Ještě větší nejistotu zažijí lidé, kteří hledají brigádu až na místě – mnohdy odjíždějí zpátky po několika dnech, kdy se jim nepodařilo najít žádnou vyhovující práci a došlo kapesné...

Nejde jen o výdělek

Zemědělství: záleží i na počasí

Trhání pomerančů, sběr jahod či borůvek, práce na farmě – nejen romantika, ale i značná nejistota. Zemědělské práce mnohé agentury nezprostředkovávají vůbec. Mají totiž obavu z toho, že kvůli nepřízni počasí mohou brigádníci dostat nečekaně neplacené volno. Při samostatném hledání je třeba myslet i na to, že práci na farmě si snáze domluví ten, kdo ovládá místní řeč – to platí zvlášť ve Francii a ve Španělsku.

Pracovní povolení: kde je stále třeba

Ačkoliv jsme víc než rok členy Unie, není dosud možné vyrazit za prací kamkoliv ‚bez papírů‘. Pracovní povolení nemusíte zařizovat, chystáte-li se na brigádu do Velké Británie, Irska nebo Švédska. V ostatních zemích je to složitější. „Při brigádách do tří měsíců obvykle povolení není potřeba, ale nejde o jednoznačné pravidlo, třeba i krátkodobé stavební práce v Německu povolení vyžadují,“ říká Klára Nováková ze společnosti Eures, která se zabývá poradenstvím v pracovněprávních vztazích v rámci Unie, „když nám zájemce pošle dotaz s popisem pracovní pozice, zjistíme mu, zda povolení potřebovat bude či ne.“ Alena Moučková, manažerka zahraničních programů Student Agency k tomu dodává: „Pracovní povolení by měly zajišťovat agentury nebo by u zařizování měly alespoň významně asistovat. Konkrétně žádost o vízum do USA se neobejde bez návštěvy žadatele na konzulátu.“



Některé agentury dokážou sehnat práci bez povolení i v zemích, kde je jinak třeba. Nejde pak o brigádu, nýbrž o stáž či trénink. „Nabídka platí jen pro mladé lidi do 28 let, kteří musí počítat s tím, že místo mzdy dostanou jen kapesné,“ doplňuje Jan Vybíhal z agentury Galaxys.



Mnohé možná napadne, že by mohli vyjet do ciziny jako turisté a na místě se potom postarat o nějakou práci načerno. Samozřejmě to tak mohou udělat. Riskují však spoustu úředních nepříjemností, a navíc může vyvstat i problém se zaměstnavatelem, který ač sám zaměstnává nelegálně, může využít situace a zhoršit pracovní podmínky.