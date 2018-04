Prázdninové novinky v ČSOB – je o co stát?

Nová grafika – přehlednější služby

ČSOB nabízí od začátku srpna klientům novou verzi svého internetbankingu. Je o co stát? Určitě ano, už proto, že avizovanou změnu rozhodně poznají stávající uživatelé na první pohled. ČSOB změnila grafiku základního menu. Službě se tak dostalo většího zvýraznění a získala i na přehlednosti. Napomáhá tomu změna rozlišení z 800x600 na 1024x768. Uživatel získává možnost volit si dle potřeby velikost písma v momentě, kdy internetové bankovnictví aktivně používá. V prohlížeči si může zvolit velikosti písma od nejmenšího po velké. Což je rozhodně plus, pokud bychom stávající vzhled porovnali s bývalými stránkami (malé písmo v poměrně špatně přehledné světle modré barvě na světlém podkladu).

Podpora prohlížečů - ano

V případě internetových prohlížečů jistě zajásají vyznavači prohlížečů Netscape, Mozilla, Firefox a Opera. Ty totiž banka začala oficiálně podporovat a garantuje bezproblémové používání svého internetbankingu s jejich pomocí. Jedno omezení však uživatel těchto prohlížečů má, musí používat autorizaci SMS klíčem, nikoli čipovou kartu. ČSOB se tak zařadila k několika málo bankám, které alternativní prohlížeče oficiálně podporují k využívání přímého bankovnictví.

Nové funkce – zlepšení, ale…

Banka rozšířila také funkčnost internetbankingu. V položce menu historie pohybů na účtu nyní uživatel nalezne záznamy až 94 dní zpět. Oproti původnímu měsíci a půl je to změna příjemná. Doplněny byly také tzv. kontextové nápovědy, a tak klient se při každém kroku, který učiní, může zjistit, jak pokračovat dál. Svého označení (hvězdičkou) se dočkaly i tzv. povinná pole, jež klient musí vyplnit v každém formuláři, než ho odešle do banky. Jakmile tak neučiníte, nebudete puštěni dál a systém vás upozorní, jaké pole je ještě zapotřebí vyplnit.

Uživatelé internetbankingu mohou ocenit i drobné změny týkající se dat. Banka zaprvé zohlednila v kalendáři svátky a nepracovní dny a zadruhé u položky vzory příkazů již není ukládáno datum splatnosti, které v tomto vzoru bylo totožné s datem uložení. Jakmile jste tedy použili daný vzor a zapomněli jste změnit datum, příkaz se provedl ke dni, který byl již ve vzoru uložen v nejbližším měsíci. Nyní je zadání data provedení povinnou položkou, a tak by k opomenutí či chybě v zadání data splatnosti nemělo docházet. Novinkou je i možnost využít tlačítka „Zpět“ ve formulářích. Toto tlačítko umožňuje návrat nebo opravu v již vyplněném formuláři. Funkce platí pro trvalé příkazy, souhlasy k inkasu, převody, nebo vložení autorizačního kódu SMS klíče.

Kredit do mobilu: Eurotel a Oskar

Internetové iČSOB od srpna nabízí ještě jednu funkci – dobíjení kreditu operátorů Eurotel (ET) a Oskar (OSK). Kredit je možné dobíjet od částky 200 (ET) a 400 (OSK) korun do 9999 korun. ČSOB je tak jednou z bank (např. GE Money Bank, Raiffeisenbank, Živnostenská banka), které tuto službu přes kanály přímého bankovnictví svým klientům umožní využívat.

Depozita? Stále ne.

Nová verze ČSOB Internetbankingu 24 nesporně přinesla pozitivní změny uživatelům tohoto kanálu přímého bankovnictví, avšak klienti banky stále musí počítat s tím, že obsluha depozitních vkladů (termínované vklady, spořící účty) pro ně zůstane tabu. Internetbanking jim umožňuje pouze náhled na účet vkladu a v případě spořícího účtu zadání výpovědi, avšak založení vkladu bude muset žadatel zadat v každém případě na pobočce.

Chybí něco?

Jestliže čekáte, že jako v případě jiných velkých bank budete moci pomocí přímého bankovnictví obsluhovat i produkty ostatních společností z rodiny ČSOB (např. investice do fondů, kterých banka nabízí opravdu požehnaně, nebo stavební spoření či pojistné smlouvy), pak budete zklamáni. Internetbanking ČSOB tyto služby nemá ve své nabídce, ale třeba se jednou jeho uživatelé dočkají.

Nové produkty pro mládež

Banka v době prázdnin přichází ještě se dvěma novinkami zaměřenými na klienty z řad dětí a studentů. Dětské účty na trhu rozšíří další konto se zvířátkem v názvu - ČSOB Dětské konto Slůně a pro mládež je určeno Studentské konto Plus. (Porovnání s ostatními účty na trhu se budeme věnovat v některém z dalších komentářů.)

Studenti s kontem ušetří

Pro studentský účet platí, že se jedná o novou verzi původního produktu. Vylepšen byl zejména o embosovanou platební kartu VISA, která je k účtu vydávána zdarma a spolu s ní získává její majitel zdarma i výběry ze všech bankomatů ČSOB v ČR. Problém s touto kartou však může nastat, pokud si ji nepojistíte (základní pojištění stojí 150 Kč ročně). Nahlášení její ztráty a následné zablokování vás může přijít na 2000 Kč. Jestliže toto riziko nechcete podstupovat, ani kartu pojišťovat a necháte si k účtu vydat elektronickou platební kartu, pak zaplatíte poplatek 200 Kč ročně za vedení karty a přijdete o výhodu bezplatných výběrů. Konto mohou používat studenti ve věku od 15 do 28 let. Jeho vedení a výpisy zasílané čtvrtletně klient získá bez poplatku, stejně jako debetní a kreditní položky zadané prostřednictví kanálů přímého bankovnictví. Jestliže v 19 letech majitel nepředloží bance doklad o studiu na VOŠ nebo VŠ, je Studentské konto Plus vedeno i nadále s výhodami platební karty, avšak za poplatek 40 Kč.

Slůně nejmladším

Pro děti od narození do 15 let mohou jeho zákonní zástupci založit Dětské konto Slůně. Konto umožňuje rodičům dítěti spořit, ale i naučit potomka hospodařit s penězi. Od 8 let je možné k účtu nechat vydat platební kartu. Čtyři výběry hotovosti v měsíci touto kartou z bankomatu ČSOB jsou zdarma. Konto je úročeno vyšší úrokovou sazbou (do zůstatku 25 tisíc Kč 2 % p.a.). Rodič má i možnost zřídit službu přímého bankovnictví k náhledu na účet. Konto je vedeno zdarma a bez poplatku je i zasílání čtvrtletních výpisů, vklady na účet do výše 1500 Kč, vydání a vedení elektronické platební karty. Ostatní poplatky jsou standardně účtovány (např. blokace platební karty).

Vypočítejte si, jak uspořit

Poslední novinkou pro všechny klienty ČSOB je poplatková kalkulačka. Hlavním cílem „Kalkulačky optimalizace bankovních poplatků“ je umožnit klientům banky srovnat ceny za stejné operace v různých distribučních kanálech. Výsledek ukáže, zda neplatíte zbytečně víc, než nejvýhodnější dostupnou cenu v rámci cenové nabídky ČSOB. Upozorněni budete i na možné úspory, které vám může banka nabídnout používáním jiného obslužného kanálu (např. místo výběru hotovosti na přepážce, výběr bankomatem). Tyto návrhy se mohou stát poněkud diskutabilními, jestliže na kartě máte nízký limit (ČSOB operuje při vydávání karty s minimálním limitem 4000 Kč) a částka, kterou potřebujete vybrat, je daleko vyšší.

