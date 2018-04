Prázdniny u moře s angličtinou

V letních měsících zaplavují maltské učebny nejčastěji středoškoláci. Angličtina se tam však dá učit celoročně a například starší studenti nebo manažeři vyhledávající odborné kurzy využívají k pobytům i mimosezonní měsíce. Za angličtinou na Maltu jezdí i šestiletí žáčci. Lze najít také pobyty rodičů s dětmi. Nejčastěji se vyjíždí na kurzy trvající od dvou do čtyř týdnů. „Nabídka se dá přizpůsobit prakticky každému požadavku. Je možné si vybrat období, délku trvání kurzu i počet hodin výuky denně,“ vypočítává Karla Svobodová, zastupující Maltskou centrálu cestovního ruchu v České republice.

„Ze široké škály výuky je nejžádanější základní General English. Ta obsahuje dvacet lekcí týdně. Oblíbené jsou ale i její kombinace s intenzivnějšími typy kurzů,“ informuje Ivana Čmielová, koordinátorka jazykových pobytů ze Student agency v Brně.

V zájmu kvality výuky by měli studenti být rozdělováni do tříd podle stupně znalostí. „Vždy první den ráno absolvují všichni jazykový test, podle kterého jsou pak rozřazeni do skupin. Při jejich sestavování je ohled brán i na věk účastníků,“ uvádí Karla Svobodová.



Hostitelská rodina nebo penzion



Pro děti pod deset let jsou doporučovány pobyty ve studentských rezidencích v areálech školy, kde je v podstatě možný celodenní dohled. Solidní agentury navíc s dětmi vysílají česky mluvící pracovníky, delegáty nebo průvodce, kteří s nimi řeší

organizační problémy. Nejpočetnější skupina letních studentů od 15 do 20 let - nejraději bydlí v hostitelských rodinách nebo ve studentských rezidencích mimo areál školy. To jim umožňuje poměrně volný pohyb a využívání volného času podle vlastního zájmu.Místní rodiny jsou ideální pro procvičování konverzace i po vyučovacích hodinách. „Při svém loňském pobytu na Maltě jsem bydlela v místní rodině. Skamarádila jsem se s jejich o trochu starší dcerou a po příchodu ze školy jsem v podstatě stále mluvila anglicky,“ vzpomíná na maltský pobyt osmnáctiletá Klára Janáková z Příbrami. „To mi záviděly spolužačky z kurzu. Bydlely pohromadě na koleji a celý večer mluvily česky.“V kolejích neboli rezidencích se zase můžete potkat s kolegy z dalších zemí a angličtina bývá nejschůdnějším dorozumívacím jazykem. Na Maltě je angličtina jedním ze dvou úředních jazyků, a tak není problém se domluvit prakticky kdekoliv.„Na Maltu se chystám letos v létě. Za čtrnáct dní výuky s bydlením v penzionu a letenkou zaplatili rodiče asi třicet pět tisíc korun,“ říká sedmnáctiletý Michal Topol z Prahy.Podle pracovníků agentur se cena pobytu výrazně liší v závislosti na typu ubytování. Nejlevnější jsou hostitelské rodiny, na víc přijde bydlení v penzionech a rezidencích. K mání jsou i dvou- až pětihvězdičkové hotely. „Nejlevnější možnost pro dospělého na dva týdny je již od 9690 korun ve vedlejší sezoně, bez letenky, stravy, kapesného a pojištění. U dítěte můžeme nabídnout dvoutýdenní kurz s plnou penzí, dvaceti lekcemi týdně a aktivitami už za 2930 korun. K ceně je třeba připočítat letenku,“ doplňuje Ivana Čmielová.Při výběru pobytu je třeba si přesně zjistit, co všechno cena zahrnuje. Někdy to bývá rozsah výuky a ubytování dle výběru, studijní materiály, závěrečný certifikát, uvítací a seznamovací párty, sportovní a společenské aktivity a jeden nebo dva výlety. Pak je ještě třeba připočítat leteckou dopravu na Maltu, pojištění, kapesné a jízdné na místní dopravu.„Dvoutýdenní kurz se šesti hodinami výuky denně vás vyjde na 33 633 korun. V ceně je letenka, ubytování v hostitelské rodině s polopenzí a kurzovné. Připlatit je třeba pojištění, dopravu z letiště na místo a letištní poplatky,“ upřesňuje Karla Svobodová. To samé se třemi hodinami výuky denně stojí 25 180 korun.