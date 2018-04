Pražská burza: nadchla i zklamala

I přes dvě období výraznějších propadů, kdy burza během jednoho dne ztratila i několik procent své hodnoty (polovina března, říjen), zakončily oba hlavní indexy roční nárůst v řádu desítek procent (PX-D +46,3 %, PX 50 +42,7 %) a pravidelně přepisovaly svá historická maxima.

Pozitivně lze hodnotit skutečnost, že zájem investorů v současnosti nepřitahuje jen zajímavé ocenění jednotlivých titulů, ale zejména v poslední době rovněž dobré výsledky firem a perspektiva růstu do budoucna. Je to vidět i na objemech, které poprvé překonaly hranici jednoho bilionu Kč a více než dvojnásobně překonaly rok 2004 (který byl mimochodem také historicky nejúspěšnějším).

V každém případě padesátiprocentní růst již tento rok očekávat nelze. Je to dáno nejen tím, že ocenění domácích společností se podle odborníků přiblížilo k evropským standardům a nelze tedy těžit z výhody, že „akcie jsou levné“. Již v průběhu uplynulého roku se vyplnily obavy investorů a docházelo ke krátkodobým přesunům prostředků velkých zahraničních nestorů na jiné, pro ně zajímavější trhy.

Na jaké novinky se můžeme těšit?

Představitelé burzy jsou si ale velmi dobře vědomi důležitého (a v poslední době pozitivně se vyvíjejícího) podílu drobných investorů. Snaží se dělat všechno proto, aby přitáhli zájem dalších, nových investorů, případně si udrželi přízeň těch stávajících. Burza pro ně připravila několik zajímavých novinek od změny celkového image, kterým se prezentuje na veřejnosti, až po nové produkty, které by měly na trh přilákat další potenciální investory.

Snahu o změnu identity a s tím související lepší image v očích široké veřejnosti je vidět v zavedení nového loga v druhé polovině října minulého roku. Nové logo je tvořeno dvěma spojenými písmeny PX, které kromě toho, že jsou spojeny s názvy burzovních indexů, v anglickém jazyce také znamenají zkratku pro název pražské burzy (Prague Exchange). Oproti starému logu vyznívá mnohem moderněji nejen svým tvarem, ale také nepřipomíná devadesátá léta, která budou již navždy v paměti investorů spojeny s událostmi, jako je privatizace, nezájem investorů, malé objemy a velmi malá šance něco vydělat.

Další podstatnou změnou, která se týká samotného obchodování na burze, je plánované nahrazení dvou stávajících indexů burzy jedním indexem s názvem PX, a to koncem března. Důvodů k tomu to kroku je více a asi nejvýstižněji je vystihl generální ředitel pražské burzy Petr Koblic, když řekl: „Burza potřebovala index, který může sloužit jako podkladové aktivum pro obchodování s futures na index a zároveň jsme potřebovali uspokojivě vyřešit problém s korelací našich stávajících indexů. Ty, když se podíváme na jejich historii, se vyvíjí téměř totožně. Nejvhodnějším způsobem, jak nastalou situaci řešit, se ukázala varianta splynutí obou indexů v jeden, čímž získáme nový index, který si však uchová všechny důležité vlastnosti svých předchůdců. Těmi jsou v případě indexu PX 50 jeho velmi cenná, více než dvanáctiletá historie a v případě indexu PX-D, bráno z pohledu likvidity, optimální složení báze.“

Váha jednotlivých akcií v současných indexech k 25. lednu a předpokládané složení indexu PX akcie PX 50 PX-D PX ČEZ 20,98% 36,90% 25% Erste Bank 19,48% 25,22% 25% Český Telecom 19,44% 13,14% 17,34% Komerční banka 16,78% 10,35% 13,66% Unipetrol 6,71% 4,14% 5,46% Zentiva 5,64% 3,48% 4,59% CME 5,11% 3,15% 4,16% Philip Morris 4,36% 2,69% 3,55% Orco 1,51% 0,93% 1,23%

Zdroj: BCPP

Je pravdou, že od začátku roku jsou báze obou indexů prakticky shodné (korelace je na úrovni 99,8 %), liší se jenom váha jednotlivých titulů. Nástupce tak naváže na historii indexu PX 50 a likviditu zabezpečí tituly ze segmentu SPAD. Maximální podíl v bázi indexu nepřekročí 25 % a společnosti by měly splňovat také podmínky minimální kapitalizace (500 mil. Kč) nebo minimálních denních objemů. Komu bude SPAD-ový index chybět, ten si ho bude moci dopočítat pomocí PX-D koeficientu, který vznikne podílem závěrečných hodnot indexů PX-D a PX 50 dne 17.3.2006. To bude poslední den, kdy se budou ještě počítat oba indexy. Koncem února navíc dojde také k ukončení výpočtu oborových indexů BI07 – chemický, farmaceutický a gumárenský průmysl, BI16 – služby a BI12 – energetika.

Bude o deriváty zájem?

Další novinkou, kterou burza chystá a chtěla by ji „zprovoznit“ v polovině letošního roku (zbývá dořešit převážně technické otázky), je obchodování s deriváty. Prvním konkrétním produktem budou futures na nový index PX, který by se měl obchodovat v rámci segmentu SPAD. Ty by měly být dalším lákadlem pro drobné investory, jelikož burza má v plánu určit takovou velikost minimálního kontraktu, aby to bylo zajímavé i

pro tuto skupinu. Vychází přitom ze zkušeností na okolních trzích (na Varšavské burze představuje většinu obchodů právě skupina malých investorů), kde tyto produkty působí pozitivně na likviditu na trhu. V budoucnu přichází v úvahu také využití derivátové licence na jiné produkty, jako jsou úrokové sazby a dluhopisové koše, vše ale bude záležet na zájmu investorské veřejnosti.

S množstvím likvidních a zajímavých titulů (kterých je vzhledem k realizovaným objemům žalostně málo) souvisí také prakticky mrtvý trh IPO (primární emise akcií na burze). V posledních dvou letech přišly na naši burzu pouze tři tituly, a to je v porovnání s okolními trhy skutečně zanedbatelné (zejména v Polsku je navýšení kapitálu a prodej státních firem přes burzu skutečně často využíván). Formu klasického IPO navíc splňuje pouze emise společnosti Zentiva, která je mimochodem velice úspěšná.

A právě v souvislosti s jejím úspěchem překvapuje, že ostatní společnosti se slibným potenciálem tuto možnost zatím nevyužily. Již začátkem minulého roku se sice spekulovalo o tom, že by na burzu mohlo vstoupit několik domácích společností, zůstalo však bohužel pouze u zbožného přání. Tato situace se opakuje také dnes, kdy je v sázce několik slibných příležitostí (OKD, Home Credit,…) - doufejme, že to nakonec dopadne dobře. Zatím je situace taková, že místo toho, aby na burze likvidní a zajímavé tituly přibývaly, jejich počet pomalu klesá. Podle samotných představitelů burzy za tuto situaci zodpovídá samotný stát, který místo privatizace velkých podniků přes burzu je nabízí v často netransparentních výběrových procesech. S tím se nakonec nedá než nesouhlasit.

Investujete na burze cenných papírů? Myslíte si, že i letos můžeme od domácích akcií čekat zajímavý růst? Podělte se s námi o své názory.