Přechod práv k družstevnímu bytu

Manžel získal za trvání manželství se svou bývalou manželkou družstevní byt. Po rozvodu jejich manželství nedošlo k dohodě o užívání bytu, ale protože byt byl poměrně velký, zůstali v něm bydlet oba a později jsem se do bytu přistěhovala po uzavření manželství i já. Manžel nyní zemřel a já bych chtěla vědět, zda na mne přešel nájem po něm.Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne spolu se společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu. Společný nájem bytu manžely trvá i po rozvodu jejich manželství, a to až do doby, než dojde k dohodě mezi nimi nebo ke zrušení práva společného nájmu bytu soudem. Protože ve vašem případě trval společný nájem bytu původními manželi až do smrti vašeho manžela, zůstala členkou družstva jeho bývalá manželka a jí také náleží členský podíl v družstvu. Z toho plyne, že i právo nájmu náleží jí a vy od smrti svého manžela v bytě bydlíte bez právního důvodu. Může proto být proti vám podána žaloba na vyklizení bytu a bude záležet na soudu, zda nebo jaký nárok na náhradní bydlení vám přizná. K výši členského podílu v družstvu se bude přihlížet v dědickém řízení po vašem bývalém manželovi.