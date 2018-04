Před cestou na hory se pojistěte

„Pro tuzemskou dovolenou nefunguje klasické cestovní pojištění, protože jeho základem je pojištění léčebných výloh a ty má v Česku každý hrazené ze zdravotního pojištění,“ říká Václav Bálek, tiskový mluvčí České pojišťovny.

Pro tuzemské pobyty pojišťovna nabízí krátkodobé pojištění Kompas, ve kterém si může člověk za 15 korun denně koupit úrazové pojištění a pojištění zavazadel v tuzemsku.

Obvyklejší však bývají pro úraz individuální dlouhodobé pojistky či pojistky skupinové. Jak vysvětlují v České asociaci pojišťoven, lépe se v nich pro pojišťovnu rozloží dlouhodobé riziko. Spousta lidí se těšila, že až Česko přijme Evropská unie za člena, nebude třeba se na cestu do blízkého zahraničí nijak zvlášť připravovat. V oblasti

pojištění to tak ale není.

„Jsme sice Evropané, ale celkové náklady zdravotní péče jsou v členských státech Unie ve většině případů vyšší, než kolik je na úhradu poskytnuto z prostředků

veřejného zdravotního pojištění v Česku. Rozdíl musí klient doplatit,“ vysvětluje Jan Kábrt z České asociace pojišťoven. Léčebné výlohy přitom nejsou žádným nadstandardním odškodným za to, že si klient někde zlomil nohu. Jsou to peníze

potřebné na léčbu – léky, práci doktora, pobyt v nemocnici, přepravu z místa úrazu... A to je prostě za hranicemi dražší.

Pokud vyjíždíte na hory a hodláte se věnovat zimním sportům, dobře si prohlédněte ceníky a podmínky jednotlivých pojišťoven. První důležitou věcí je limit pojistného plnění. Možná vám teď 500 000 korun připadá dost, léčba náročného úrazu třeba v Rakousku však hravě spolkne mnohem větší částku. Proto se vyplatí sjednat si pojistnou částku vyšší.

Velký význam má i to, které aktivity pojišťovna považuje za standardní a které za rizikové. Rozdíly jsou zejména u jízdy na snowboardu a lyžování mimo sjezdovky, problémem někdy bývají i běžky. Pojistku i s lyžováním pořídíte už od 17 korun za den, třeba u ČSOB.