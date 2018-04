Před dovolenou obejděte půjčovny, často skrývají zajímavou úsporu

Na co nezapomenout předtím, než vyrazíte do půjčovny Co nejdříve si rezervujte věci, které si chcete půjčit. V sezoně se vám jinak může stát, že až je budete potřebovat, budou už rozpůjčované.

Počítejte s tím, že budete platit nejen za vypůjčené věci, ale také vratnou zálohu. Pohybuje se často v tisícikorunách, proto si předem zjistěte, kolik musíte mít s sebou peněz. Někde totiž nelze pro výpůjčné či zálohu využít platební kartu.

Vezměte si vždy také občanku a další průkaz totožnosti. Požadují je ve většině půjčoven.

Pokud s vypůjčenými věcmi cestujete do zahraničí, ověřte si u své cestovní pojišťovny, zda se vaše pojistka vztahuje i na výpůjčku. V případě ztráty jinak zaplatíte vše z vlastní kapsy.