Před nástupem na brigádu si prověřte zaměstnavatele, ať nenaletíte

Jaroslav Novák čeká už měsíc na dvanáct tisíc korun, které si vydělal na jarní brigádě. Každý týden mu v agentuře práce slibují, že je pošlou. Na účtu Jaroslava Nováka však stále chybějí.

Může se hodit Co byste měli zjistit o inzerované brigádě: - zda jde o DPP nebo DPČ POZOR: plný nebo částečný úvazek, kontrakt (ŽL) nejsou brigády! - popis práce - místo výkonu práce - informaci o odměně a způsobu jejího vyplacení POZOR na vstupní poplatky nebo náklady (spojené např. s koupením CD, DVD, či jiných materiálů a to i v případě, že se garantuje při nespokojenosti vrácení peněz) - podmínky, které musíte jako uchazeč splňovat (potravinářský průkaz, řidičský průkaz, jazykové znalosti… apod.) Další informace a nabídka aktuálních prověřených brigád na jobDNES.cz

"To čekání je nepříjemné, už jsem si půjčil od sestry, od rodičů, chtěl bych jim peníze vrátit. Doufám, že přijdou co nejdříve, abych je nemusel vymáhat přes úřady," říká sedmnáctiletý student, který všechny víkendy v březnu a dubnu trávil v pražském hobbymarketu, kde nabízel zákazníkům zboží.

"Brigáda to nebyla těžká, první dva dny jsem si zvykal, ale pak mě to docela bavilo. Jenže jsem za to nedostal slíbenou výplatu," stěžuje si student. Brigádu sehnal přes známého. "Říkal, že peníze posílají se zpožděním, ale že mu nakonec vždycky přišly. Doufám, že to tak bude i u mě," dodává.

Stejnou zkušenost udělal už dřív – měl sedět modelem kadeřníkovi při soutěži. Výdělek dva tisíce korun za jednodenní brigádu ale nikdy neviděl. "Nevymáhal jsem ho, říkal jsem si, že jsem aspoň pěkně ostříhaný. Ale měla mě tehdy varovat už smlouva. Peníze prý vyplatí agentura, o níž tam nebyla žádná jiná zmínka."

Jaroslav Novák není jediný, kdo má problémy s vymáháním peněz za brigádu. Každý rok na pracovní odměnu marně čekají stovky lidí. "Firmy, které za práci našich klientů nezaplatily, jsme vyvěsili na naše stránky jako neplatiče. Podáváme na ně žaloby k soudu," říká majitel agentury Job Centrum Radovan Burkovič.

Firmy i agentury na internetu prolustrujte

Praxe je taková, že agentury s brigádníky podepíšou dohodu o provedení práce a pak je vysílají na smluvená místa. Platí je ze svého a peníze od firem získávají dodatečně.

Pokud je pracovní agentura solidní, funguje to dobře. Na českém trhu jsou však i pochybné společnosti, které mohou své klienty napálit stejně jako insolventní zaměstnavatel.

Seznam státem registrovaných agentur najdete na portálu ministerstva práce a sociálních věcí portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace. Nejlepší je obracet se na renomované firmy, které fungují už řadu let. Jistou zárukou spolehlivosti může být to, že je agentura členem jedné ze dvou profesních asociací, což zjistíte na stránkách www.apa.cz a www.apps.cz.

Zkontrolujte také, jestli společnost uzavřela pojištění proti úpadku. Pokud ano (mnohé to uvádějí na svém webu), získá brigádník mzdu i v případě krachu agentury.

A jak předejít problémům se zaměstnavateli, kteří neplatí? Zjistěte si o firmě co nejvíce informací, insolvenční rejstřík najdete na webu isir.justice.cz.

"Doporučuji také podívat se na výpis z obchodního rejstříku prostřednictvím www.justice.cz nebo ARES. Zjistíte v něm výši základního jmění firmy a to, zda poskytuje povinné výkazy o svém hospodaření. Podobný postup používá i naše agentura, když přijímá objednávku od nového klienta. Také dopředu nevíme, zda nám fakturu zaplatí či nikoli," říká René Kuchár z Agentury Student.

Pondělí, od osmi do půl páté

Před nástupem na brigádu je také dobré pečlivě zkontrolovat dohodu o provedení práce. Měla by obsahovat údaje o firmě, popis práce, místo výkonu i výši odměny. "Doporučuji vést si třeba docházkový list, výkaz práce či evidenci pracovní doby. Tyto doklady si nechte od zaměstnavatele potvrdit zvláště tehdy, pokud není odměna vyplácena v pravidelných časových intervalech," říká advokát Petr Plavec z kanceláře Plavec & Partners. Dokumenty mohou později pomoci při vymáhání peněz.

Pokud firma v dohodnutém termínu mzdu nevyplatí, pošlete jí dopis, v němž na pochybení upozorníte. Nezapomeňte uvést, že nebude-li odměna co nejdříve vyplacena, bude nepříjemnost řešit soud.

Když to nezabere, kontaktujte kontrolní oddělení úřadu práce podle adresy zaměstnavatele. To musí stížnost prošetřit. Úředníci bývají mnohdy úspěšní a brigádník výplatu nakonec dostane. Návštěvu úřadu práce je však možné vynechat a podat rovnou žalobu k soudu.

Nejlépe placené jsou nárazovky typu vykládání zboží z kamionu

Právě teď je nejvyšší čas hledat si letní brigádu. V červnu sice počet nabídek roste, výrazně se však prodlužuje i "fronta" zájemců.

"Zatímco před dvěma lety jsme prakticky neměli co nabídnout, poptávka firem byla minimální, letos už je situace lepší. Oproti loňskému květnu vzrostla nabídka brigád o 87 procent. Objevuje se dokonce i práce pro kvalifikované lidi, čímž se zvedá průměrný výdělek," říká Radovan Burkovič.

Běžná hodinová mzda českého brigádníka se pohybuje mezi 65 a 75 korunami hrubého. Nejhůře placené, zhruba padesátikorunou na hodinu, jsou úklid a venkovní údržba zeleně. Naopak nejvíce vynášejí nárazové brigády typu vykládání zboží z kamionu, u nichž bývá odměna sto korun na hodinu.

Největší zájem je o reklamní a administrativní práce, takové nabídky mizí z pracovních portálů jako první. Stále platí, že mnoho krátkodobých brigád seberou studentům nezaměstnaní lidé, a to i v letních měsících. Je to jeden z důsledků ekonomické krize.

Fenoménem minulých let je také to, že firmy přijímají brigádníky na poslední chvíli, podle aktuální situace. Nikdo už je neplatí jen tak. Protože je velký zájem o krátkodobé brigády, roste obliba služby zasílání nabídek práce formou SMS zpráv či e-mailů, již poskytuje stále více pracovních agentur.