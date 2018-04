Před podpisem smlouvy zajděte k lékaři

Každý, kdo nastupuje do nového zaměstnání, by se měl podrobit lékařské prohlídce. Je to v zájmu pracovníka i zaměstnavatele. Stěží bude zaměstnanec dokazovat, že zdravotní problémy, kterými začne po nějaké době na novém pracovišti trpět, jsou nemocí z povolání a že jimi netrpěl před nástupem do firmy.