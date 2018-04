Před Vánoci padne až pětina pracovní doby na nákup dárků přes internet

anketa: Jak řešíte pokles pracovní morálky před Vánocemi? Naši zaměstnanci pracují i v předvánočním čase

Petr Berounský, manažer firmy Lenovo ČR a SR I v době před vánočními svátky se většina našich zaměstnanců věnuje pracovním činnostem spojeným s vyšším prodejem našich výrobků v tomto období a s přípravou plánů na příští rok. I v předvánoční atmosféře musíme našim zákazníkům a obchodním partnerům poskytnout kvalitní služby. Proto v tomto období zesilujeme kontrolu jednotlivých aktivit zaměstnanců a také klademe důraz na to, aby plnili všechny cíle. Máme opačný problém, lidi nelze dostat z práce

David Klepetko, manažer společnosti Microsoft Většina zaměstnavatelů si stěžuje, že lidé v pracovní době odbíhají na nákupy dárků. My máme letos opačný problém. Od uvedení pohybových senzorů Kinect pro Xbox 360 a jejich rozmístění v kancelářích nemůžeme zaměstnance dostat domů. Občas nemůže pracovat ani úklidová služba, protože chodby jsou plné sportujících lidí. Situace nám pomalu přerůstá přes hlavu a s majitelem budovy řešíme zbudování sprch a rozšíření sociálního zázemí. Práce je tolik, že o poklesu výkonu nemůže být řeč

Luděk Pfeifer, partner firmy M. C. TRITON Pracovní morálku v naší společnosti určuje motivace k výkonu – v předvánočním čase stejně jako po celý rok. Závěr roku je u nás navíc obdobím, kdy finišuje řada projektů. Tlak na výkon je tak mimořádný a o poklesu pracovní morálky nemůže být vůbec řeč. Naši lidé předvádějí spíš vrchol svých schopností uřídit týmy, a to nejenom projektové, ale i ty rodinné, aby Vánoce byly šťastné a veselé – jak v byznysu, tak doma u stromečku. nenapracují, vyřizují si soukromé záležitosti.