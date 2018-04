Před zúčtováním na konci roku fondy dohánějí ztráty

Pro přesnost musíme k dluhopisovým fondům přidat ještě fondy smíšené, z nichž rovněž poslední měsíc více peněz odteklo než kolik do nich investoři vložili. Majetek ve fondech členů Unie investičních společností vzrostl za listopad na 105,7 mld. Kč, z říjnových 104,7 mld. Kč. Celkové čisté prodeje byly sice v kladné výši, ale pouze na nízkých 0,1 mld. Kč. Více prodejů než odkupů zaznamenaly akciové fondy (103 mil. Kč), fondy fondů (14 mil. Kč) a především fondy peněžního trhu (1,5 mld. Kč). Naopak v záporných čistých prodejích skončily dluhopisové (-974 mil. Kč) a smíšené fondy (-505 mil Kč).

Uplynulý týden byl úspěšný jak pro akciové fondy, tak druhý týden v pořadí i pro fondy dluhopisové. Největší výnos za týden si připsaly dva fondy společnosti ISČS Sprotrend (+2,65 %) a Eurotrend (1,63 %). Jen nepatrně horší výsledek zaznamenal fond společnosti ČP Invest Fond ropného a energetického průmyslu. V roce 2003 tak bude pravděpodobně patřit první místo v žebříčku nejúspěšnějších fondů ISČS Sporotrendu (+23,6 % za posledních 52 týdnů), který po krátké pauze opět předstihl ČPI Fond nové ekonomiky (+22 %). V současnosti je třetím nejúspěšnějším akciovým fondem Živnobanka akciový fond s ročním zhodnocením ve výši +14,6 %.

Zatímco průměrný výnos akciových fondů za poslední rok činí 16,3 %, u dluhopisových fondů se jedna koruna zhodnotila pouze o 0,78 %. Poslední týden se podařilo vylepšit si alespoň o trochu výkonnost fondům ISČS Trendbond (+0,66 %) a IKS Plus bonodvému (+0,47 %), které jsou v ročním horizontu na spodním konci žebříčku dluhopisových fondů. Ale i ostatní dluhopisové fondy nezůstaly minulý týden pozadu. Dluhopisům pomohla dobrá nálada na zahraničních trzích, která se přenesla i k nám, ochabnutí turbulencí v Maďarsku a v závěru týden mohlo mírně pomoci i nečekané snížení úrokových sazeb na Slovensku. Klíčová dvoutýdenní

Více informací o fondech naleznete v naší specializované sekci ZDE

byla snížena o 25 bazických bodů na 6,0 %. Všechny dluhopisové fondy tak skončily v černých číslech.

Ani u fondů smíšených nedošlo k velkým překvapením. V týdenní výkonnosti zvítězil druhý týden po sobě IKS Balancovaný (+1,85 %), který ovšem také vede žebříček ročních výkonností s +18,9 %. Dobře si rovněž vedl fond ISČS Sporomix 5 - tento fond by měl být ze smíšených fondů ISČS nejvíce zainvestován do akcií. S tím, že i všechny smíšené fondy mají roční výkonnost v černých číslech, můžeme ve fondech všech typů ze statistiky UNIS najít pouze tři fondy, které mají záporný jednoroční výnos: kromě již zmíněných ISČS Trendbondu a IKS Plus bonodvého je to ještě IKS Dluhopisový (-0,5 %).

Z hlediska čistých prodejů nebyl uplynulý týden nijak výrazně ztrátový, ani ziskový. Retailové fondy si připsaly 108 mil. nových korun. Největší zásluhu na tom má fond ČPI globálních značek, do kterého někdo před vánocemi investoval 400 mil. Kč. Kromě tradičního ISČS Sporoinvestu (+86 mil. Kč) přilákaly vysoké nové investice i akciový fond ČPI Nové ekonomiky (+51 mil. Kč) a fond peněžního trhu IKS peněžní trh (+25 mil. Kč). Na druhé straně největší odliv prostředků zaznamenaly fondy ISČS Sporobond (-121 mil. Kč), ČPI Český (-110 mil. Kč), IKS Dluhopisový (-71 mil. Kč) a ČPI Moravskoslezský (-50 mil. Kč).

I fondy mají prázdniny

Stejně jako v předchozích letech dojde na konci roku u většiny investičních společností k pozastavení obchodování s podílovými listy fondů z důvodů uzavírání ročních výkazů a bilancí. K konci roku dochází u mnohých společností i k dalším změnám, o kterých jsme informovali již dříve, např. slučování fondů investiční společnosti AKRO. Termíny pozastavení obchodování u jednotlivých správců můžete nalézt v následující tabulce:

Investiční společnost od do další informace Akro 12.12. 15.1. Mez. Akciový, Mez. Balancovaný, Výnosový, Český, Eurotech, Obligace - z důvodu slučování 30.12. 6.1. ostatní ABN Amro nebude přerušovat prodej ĆSOB 31.12. 6.1. KBC fondy - od 2.1. ČP Invest 30.12. 6.1. IKS KB 30.12. 6.1. ING nebude přerušovat prodej ISČS nebude přerušovat prodej J&T 29.12. 16.1. investAGe AG7 Fond od 22.1. - 30.12.zánik sloučením Pias 30.12. 7.1. Prosperita 22.12. 2.1. Raiffeisen 30.12. 2.1. WIOF nebude přerušovat prodej ŽB Trust 31.12. 6.1.

Zdroj: investiční společnosti

Protože v minulém týdnu nebylo až tolik novinek z oblasti fondů, můžeme upozornit na nebývalou aktivitu Komise pro cenné papíry, která oznámila hled dvě potrestání společností působících v oblasti poskytování investičních služeb. U jedné společnosti se jednalo o obchodování s měnovými deriváty bez příslušného povolení, u druhé šlo o neoprávněné poskytování služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů a neoprávněné obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet. Více informací na stránce Komise pro cenné papíry.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ISČS SPOROTREND 2,65% ČPI Fond nové ekonomiky -1,16% ISČS EUROTREND 1,64% ČPI globál.značek -0,98% ČPI Fond ropného a energet 1,63% AKRO mezinárodní akciový 0,36% Dluhopisové ISČS TRENDBOND 0,66% ČSOB Bond Mix 0,18% ISČS SPOROBOND 0,53% ČSOB nadační 0,17% IKS Plus bondový 0,47% ČPI korp. dluhopisů 0,06% Fondy fondů ISČS GLOBALTREND 0,59% IKS fond fondů 0,34% Peněžního trhu AKRO OBLIGACE 0,66% IKS peněžní trh 0,00% ISČS SPOROINVEST 0,07% IKS Dividendový 0,03% ČSOB výnosový 0,06% Živnobanka Sporokonto 0,04% Smíšené IKS balancovaný 1,85% ČPI Smíšený OPF -0,28% ISČS SPOROMIX 5 1,15% J&T OPPORTUNITY CZK -0,17% IKS globální 0,98% investAGe AG7 FOND -0,08% Čisté prodeje mil. Kč ČPI globál.značek 400,7 ČSOB výnosový -1 600,0 ISČS SPOROINVEST 85,9 ISČS SPOROBOND -121,5 ČPI Fond nové ekonomiky 51,2 ČPI Český OPF -110,5

Zdroj: UNIS ČR