Předběžné opatření soudu

9:05 , aktualizováno 9:05

Jsem podnikatel, několik let jsem měl pronajatou restauraci. Objekt jsem převzal v dezolátním stavu, musel jsem si vzít úvěr, abych ho opravil. Nyní jsem se s vlastníkem nemovitosti rozešel ve zlém a chci, aby mi uhradil alespoň část investic. On to odmítá a restauraci chce pronajmout jinému zájemci. Bojím se, že později budu těžko dokazovat, co jsem v nemovitosti udělal já a co nový nájemce. Slyšel jsem, že bych mohl požádat soud o vydání předběžného opatření, kterým by soud další pronájem restaurace zakázal.

Z.J., Ostrava