Předčasný důchod má už 618 tisíc lidí. Téměř třetina bere pod 10 tisíc

Největší skupina celkem 381 558 seniorů, pobírá penzi v rozpětí od 10 do 15 tisíc korun a jen zhruba 17 tisíc předčasných důchodců má penzi vyšší než 15 tisíc korun. Nejnižší předčasný důchod je pod hranicí tří tisíc korun a je vyplácen celkem 828 seniorům.

Zdroj: ČSSZ, údaje k 31. 12. 2017

Ti, kteří se rozhodnou odejít do předčasné penze musí počítat s tím, že jim stát penzi zkrátí, a to trvale. Navíc musejí získat alespoň 35 let pojištění. „Pro předčasný starobní důchod totiž platí, že minimální doba důchodového pojištění se stanoví výhradně podle roku, ve kterém občan dosáhne důchodového věku,“ upozorňuje Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Krácení o stovky i tisíce korun

Do předčasné penze v Česku odcházejí lidé z nejrůznějších důvodů, především jsou to ale ti, kdo nemohli dlouhodobě najít práci, nebo svou práci již fyzicky nezvládali. Častým důvodem je i to, že se musí postarat o své nemocné blízké nebo chtějí pomoci s péčí o vnoučata.

„Vždy je nutné zvážit konkrétní životní situaci a důkladně si promyslet, zda a případně o jak dlouhou dobu jít do důchodu dříve,“ přibližuje Jana Buraňová.

Krácení penze může být poměrně citelné. Základní výměra se u předčasného starobního důchodu nekrátí, zkrátí se však procentní výměra. A to za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku. Čím dříve tedy odejdete do předčasného starobního důchodu, o to větší bude krácení. Částka, o kterou přijdete, může činit řádově stovky až tisíce korun a toto krácení je natrvalo.

„O zvolení vhodného data přiznání předčasného důchodu s ohledem na 90denní úseky je vhodné poradit se s odborníky okresní správy sociálního zabezpečení. Přiznání důchodu o několik dnů dříve může totiž znamenat srážku za další započatý úsek,“ říká Jana Buraňová.

Příklad krácení důchodu podle doby předčasnosti Důchod přiznán dříve Krácení sazby procentní výměry důchodu Krácení procentní výměry důchodu v Kč o 90 dní 0,9 % 126 o 180 dní 1,8 % 252 o 360 dní 3,6 % 504 o 720 dní 8,4 % 1 176 o 1 080 dní 14,4 % 2 016 o 1 440 dní 20,4 % 2 856 o 1 800 dní 26,4 % 3 696 Zdroj: propočet ČSSZ, žadatel s výpočtovým základem 14 tis. Kč, získaná doba pojištění 40 let

Pro předčasné důchodce platí poměrně tvrdá pravidla, jak si finančně přilepšit. Kdo si najde nové zaměstnání, musí to ohlásit do osmi dnů České správě sociálního zabezpečení, a ta mu výplatu penze zastaví. Až do dosažení důchodového věku totiž není možné vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění. Je ale možné si přivydělat. I to však má poměrně tvrdé omezení.

Jaké činnosti nebrání v přivýdělku: Tzv. zaměstnání malého rozsahu, kde příjem nedosahuje 2 500 Kč měsíčně.

Činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v rozsahu, který nezaloží v daném kalendářním roce účast na pojištění, což je v roce 2018 do výše ročního příjmu 71 950 Kč.

„Toto omezení v možnostech přivýdělku platí jen do dosažení důchodového věku. Od jeho dosažení se na příjemce předčasného důchodu vztahují stejná pravidla jako na řádného důchodce,“ uzavírá Buraňová.