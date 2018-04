Předčasná penze: Jeden jediný den vás může připravit o desetitisíce

O předčasnou penzi žádá v Česku stále víc lidí. Pokud ji zvažujete, je dobré si nejprve ohlídat, abyste měli v centrální evidenci zapsané všechny výdělky od všech zaměstnavatelů.

Kde vám poradí Call centrum důchodového pojištění: 257 062 860

V evidenci je třeba mít i všechny doby, po které si platíte na důchod nebo jste byli na nemocenské, na vojně, na mateřské dovolené či na studiích (jak si ohlídat penzi od mládí, čtěte zde).

Když jsou údaje o vaší osobě kompletní a nic nechybí, žádost o penzi proběhne hladce a po předložení dokladů ji Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyřídí v zákonné lhůtě 90 dnů. Předčasnou penzi lze přitom získat nejdříve od data podání žádosti.

Dobře naplánujte termín

Při sepsání žádosti vždy velmi pečlivě zvažte, k jakému datu chcete předčasnou penzi přiznat.

Od ledna 2012 začnou nově platit tvrdší sankce za předčasnost a chytrou volbou data pak můžete ovlivnit krácení procentní výměry vaší penze až o několik bodů. Sankci za předčasnost tak zmírníte a získáte díky tomu víc peněz.

Jestliže se například rozhodnete, že příští rok odejdete do penze v momentě, když vám do dosažení důchodového věku zbývá 540 dnů, zkrátí se vám procentní výměra předčasné penze o šest procent. Pokud by vám ale do dosažení důchodového věku zbývalo o den víc, tedy 541 dnů, krátila by se procentní výměra již o 7,2 procenta. Počítejte proto dobře, abyste zbytečně neprodělali a naučte se pracovat s údaji v následující tabulce.

Jak se krátí procentní výměra předčasného starobního důchodu podle počtu dnů předčasnosti Počet dnů předčasnosti Krácení procentní výměry do konce roku 2011 v % Krácení procentní výměry od roku 2012 v % 90 a méně 0,9 0,9 91-180 1,8 1,8 181-270 2,7 2,7 270-360 3,6 3,6 361-450 4,5 4,8 451-540 5,4 6 541-630 6,3 7,2 631-720 7,2 8,4 721-810 8,7 9,9 811-900 10,2 11,4 901-990 11,7 12,9 991-1080 13,2 14,4 1081-1170 14,7 15,9 zdroj: ČSSZ

Nárok na výplatu předčasné penze má omezení

Důležité je také vědět, že na výplatu přiznané penze začnete mít nárok až den poté, kdy ukončíte výdělečnou činnost, přestanete pobírat podporu v nezaměstnanosti či dokončíte rekvalifikační kurz.

Jestliže tedy požádáte o přiznání penze třeba k 1. lednu 2012 a do 31. března 2012 budete dostávat například podporu v nezaměstnanosti, znamená to, že výplata předčasné penze vám bude náležet až od 1. dubna 2012. Do té doby bude pozastavena.

Pozor i na to, když se vám v předčasné penzi podaří najít novou práci a začnete si opět vydělávat. Na rozdíl od starobní penze, ke které si mohou lidé přivydělat neomezeně, zde platí výrazně přísnější pravidla.

Předčasný penzista si může do dosažení řádného důchodového věku nyní přivydělat bez problému jen na dohodu o provedení práce. Pokud si tedy seženete brigádu a začnete mít příjem, který nepodléhá odvodu na sociální a zdravotní pojištění, nic se neděje, předčasná penze vám poběží dál.

Nové zaměstnání výplatu penze pozastaví

Jiná situace nastane, když se necháte znovu zaměstnat, nebo si začnete vydělávat na dohodu o pracovní činnosti. Tyto příjmy podléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění a po dobu, kdy si budete takto vydělávat, ztrácíte na výplatu předčasné penze nárok.

Nové zaměstnání musíte proto nahlásit na správu sociálního zabezpečení, nebo tak učiní váš nový zaměstnavatel. A to písemně a nejpozději do osmi dnů od zahájení nové výdělečné činnosti (formulář zde). Když to neuděláte, počítejte s tím, že neoprávněně vyplacenou penzi budete muset vracet.

Ohlásit musíte i ukončení výdělečné činnosti. A to opět písemně a co nejdříve, aby se výplata předčasné penze opět obnovila v co nejkratším termínu.

Přitom je praktické vědět, že pokud touto novou prací získáte další celý rok pojištění, předčasnou penzi si můžete nově vylepšit o pár desítek i stovek korun. Za každý celý rok získaného pojištění, tedy placení odvodů na sociální pojištění, si lze zvýšit předčasný důchod o 1,5 procent výpočtového základu. Nárok na zvýšení ale není automatický, musíte o něj požádat.

Ohlídejte si také další chystané změny, které má přinést novela zákoníku práce. Počítá se totiž s tím, že i na dohodu o provedení práce se bude muset z částky nad deset tisíc korun odvádět pojistné (čtěte zde).

V příštím roce se zvyšuje základní výměra

Další novinkou je, že od ledna 2012 se zvýší základní výměra všech penzí, tedy i předčasné, z letošních 2 230 na 2 270 korun.

Těm, kdo půjdou v příštím roce do předčasné penze o 360 dnů dříve, se bude měřit prakticky stejným metrem jako letos. Hůře na tom budou ale ti, kdo se rozhodnou jít do penze předčasně o víc než 361 dnů. Jak potvrzuje tabulka, v příštím roce pocítí výrazně vyšší sankce.

Kdo půjde například do penze v příštím roce předčasně o 1 081 až 1 170 dnů, zkrátí si procentní výměru předčasného důchodu o 15,9 procent, což je o 1,2 procenta více než letos. Ti, kteří si v průměru vydělávali okolo 25 tisíc korun a mají odpracováno 44 let, tak oproti letošní úpravě přijdou na penzi o 600 korun a v porovnání s řádnou starobní penzí budou brát o tři tisíce korun méně.

Předčasná penze versus řádná starobní

Předčasná penze se obdobně jako řádný starobní důchod skládá z procentní výměry (PV) a základní výměry (ZV). Procentní výměra se stanoví individuálně, výpočet je poměrně složitý a vychází vždy z tak zvaného osobního vyměřovacího základu (OVZ). Ten zjednodušeně řečeno vyjadřuje měsíční průměr ročních příjmů, které dosáhne žadatel o penzi od roku 1986 až do kalendářního roku, který předchází roku, v němž se důchod přiznává.

Pro ilustraci se podívejte na modelové příklady dvou žadatelů, kteří si vydělávali v průměru 25 nebo 34 tisíc korun a rozhodnou se jít do důchodu předčasně o 360 dnů. První příklad je pro situaci, kdy odejdou do penze ještě letos. Druhý pro penzi přiznanou v roce 2012.

OVZ 25 000 Kč, odpracováno celkem 44 let:

Výpočtový základ: 14 979 Kč

Starobní důchod (PV 9 887,- + ZV 2 230,-) 12 117 Kč

Předčasný důchod, krácení (za předčasnost) o 3,6 % - z důvodu odchodu do důchodu o 360 kalendářních dní dříve (PV 9 348,- + ZV 2 230,-) 11 578 Kč

OVZ 34 000 Kč, odpracováno celkem 44 let:

Výpočtový základ: 16 741 Kč

Starobní důchod (PV 11 050,- + ZV 2 230,-) 13 280 Kč

Předčasný důchod, krácení (za předčasnost) o 3,6 % - z důvodu odchodu do důchodu o 360 kalendářních dní dříve (PV 10 447,- + ZV 2 230,-) 12 677 Kč

OVZ 25 000 Kč, odpracováno celkem 44 let:

Výpočtový základ: 14 964 Kč

Starobní důchod (PV 9 877,- + ZV 2 270,-) 12 147 Kč

Předčasný důchod, krácení (za předčasnost) o 3,6% - z důvodu odchodu do důchodu o 360 kalendářních dní dříve (PV 9 337,- + ZV 2 270,-) 11 607 Kč

OVZ 34 000 Kč, odpracováno celkem 44 let:

Výpočtový základ: 16 903 Kč

Starobní důchod (PV 11 157,- + ZV 2 270,-) 13 427 Kč

Předčasný důchod, krácení (za předčasnost) o 3,6% - z důvodu odchodu do důchodu o 360 kalendářních dní dříve (PV 10 547,- + ZV 2 270,-) 12 817 Kč

Zdroj: propočty ČSSZ

Zvažujete jít do předčasné penze?