Předčasná splátka se může prodražit

Vypadá to poměrně jednoduše. Daří se vám lépe, něž jste čekali, a tak si můžete dovolit splatit úvěr, který jste potřebovali. To vše o něco dříve, než jste původně očekávali. Ušetříte na úrocích a budete opět o něco klidněji spát. Tak jednoduché to však zdaleka není, nebo alespoň u některých finančních institucí být nemusí.

U kontokorentu a kreditních karet je situace jasná – celou částku můžete splatit kdykoliv a ušetřit tím na úrocích – v případě kreditní karty můžete dokonce využít bezúročného období (většinou 45 dní) a úrokům se vyhnout zcela. Omezení existují pouze na druhé straně – povinnost splatit určitou částku v určené době. U spotřebitelských a hypotečních úvěrů je situace jiná. Kde vás budou za předčasné splacení úvěru sankcionovat?

Spotřebitelské úvěry

Z tuzemských větších bank zaplatíte za předčasné splácení u ČSOB, Poštovní spořitelny, HVB Bank, Raiffeisenbank, GE Capital Bank, Citibank a Volksbank. V ČSOB a Poštovní spořitelně podle sdělení pracovníků infolinky zaplatíte 200 Kč za změnu smlouvy, u HVB Bank je poplatek stanoven individuálně bankéřem. Nejdražší je GE Capital Bank, kde klient za předčasné splacení úvěru zaplatí 5% z předčasně splacené jistiny, minimálně však 1 000 Kč.

Poplatek za předčasné splacení spotřebitelského úvěru (% z předčasně splácené jistiny) HVB Bank individuální posouzení ČSOB, Poštovní spořitelna 200 Kč Volksbank 0-3% Citibank 3% Raiffeisenbank 4% GE Capital Bank 5%, min.1000Kč Cetelem 5%

Částka je vám při předčasném splacení vyčíslena bez úroků. Je ovšem třeba v případě účtovaných poplatků zvážit, zda se vám úspora na úrocích vyplatí. Pokud vám zbývá jen nízká část úvěru a do konce splácení je blízko, bude možná lepší dodržet původní splátkový režim. Záleží i na ústavu, který vám půjčku poskytl. Na rozdíl od bank mají totižznačně vyšší, a tak se splacení nejspíš vyplatí v každém případě. Splátkové společnosti však obvykle požadují písemnou žádost o předčasné splacení, která bývá posuzována individuálně. Kolik klientů řeší tuto situaci? Některé banky uvádějí malé procento předčasných splátek, jiné kolem 5% z celkového počtu.

Splátkové společnosti hlásí, že zájem o předčasné splácení spotřebitelských úvěrů je mizivý. Důvodem může být nižší doba splatnosti jejich úvěrů.

Pro porovnání – ze tří velkých splátkových společností si za předčasné splacení úvěru nechá zaplatit jediná, a to Cetelem. Výše poplatku dosahuje pěti procent z předčasně splacené jistiny. Zatímco společnosti GE Capital Multiservis, Cetelem i Homecredit uvedly, že úroky jsou zákazníkovi počítány pouze do doby splacení úvěru, v případě katalogového prodeje Triangl firmy CCS jsme se dozvěděli, že předčasným splacením nic neušetříte – je sice zdarma, nicméně zaplatíte to, co bylo původně dohodnuto.

Hypoteční úvěry

U hypotečních úvěrů je situace složitější. Aby mohly je banky mohly poskytovat, vydávají hypotéční zástavní listy, které musí samy splatit i s úroky. Je tedy zřejmé, že hromadné dřívější splácení úvěrů by bance mohlo přinést velké ztráty. Podmínky předčasného splácení jsou proto pevně určeny. V případě předčasného splacení v okamžiku uplynutí doby fixace úrokové sazby nezaplatí klient žádný poplatek (tedy pouze jistinu a úroky ke dni splacení). Problém je, pokud chcete úvěr doplatit mimo tuto dobu.

Chcete se dozvědět více o hypotečních úvěrech? Navštivte naši speciální sekci. U HVB Bank v případě splacení mimo ukončení fixace zaplatí klient navíc ještě tzv. kompenzační poplatek stanovený bankou. U eBanky je zdarma ještě mimořádná splátka hypotečního úvěru o dvanácti řádných anuitních splátkách, a to až do výše padesáti procent hypotečního úvěru. Další mimořádnou splátku lze uskutečnit opět po dvanácti řádných anuitních splátkách (opět až do výše 50%). Předčasné splacení mimo stanovené podmínky se nevyplatí – je zpoplatněno sazbou 25% z výše předčasně splacené jistiny.

U České spořitelny může klient ve výjimečných případech písemně požádat banku o souhlas s předčasným splacením části nebo celého zůstatku hypotečního úvěru s příslušenstvím mimo období změny pevné úrokové sazby. Banka si ovšem zaúčtuje poplatek ve výši úrokového výnosu za dobu od přijetí mimořádné splátky do konce platnosti pevné úrokové sazby. Při stanovení výše poplatku mohou být zohledněny výjimečné a odůvodněné případy a poplatek může být snížen. U GE Capital Bank klient neplatí nic za předčasné splacení, pokud má toto nastaveno jako parametr úvěrové smlouvy. Jinak můžete při mimořádném splácení zaplatit penále ve výši až 30% z dosud nesplacené jistiny.

U hypoték Raiffeisenbank je předčasná splátka, úplná nebo částečná, možná mimo datum změny úrokove sazby u hypotéky Premium po šesti řádných splátkách zcela bez sankce (možné je splatit až 25 % úvěru, a to kdykoli během prvních pěti let). Jinak je předčasné splácení zpoplatněno, a to podle sdělení představitelů banky ve výši 10 % z předčasné splacené částky. U Živnostenské banky je předčasné splacení hypotečního úvěru mimo datum ukončení platnosti úrokové sazby zpoplatněno sazbou ve výši 33% z předčasně splacené jistiny úvěru, pokud není mimořádná splátka ve smlouvě zvlášť umožněna.

Poplatky za předčasné splacení hypotečního úvěru (% z předčasně splácené jistiny) HVB Bank individuální Česká spořitelna individuální Raiffeisenbank až 10% eBanka až 25% Komerční banka až 25% ČMHB až 30% GE Capital Bank až 30% Živnostenská banka až 33% V případě Českomoravské hypoteční banky si může klient mimořádné splátky (5-3 roky před koncem platnosti úrokové sazby) sjednat ve smlouvě o poskytnutí úvěru, přičemž jejich celkový objem nesmí překročit celkovou výši úvěru. Potom za mimořádnou splátku zaplatí 1% ze sjednané splátky jistiny. Jinak si banka při předčasném splacení části nebo celého úvěru účtuje smluvní pokutu až 30% z předčasně splacené jistiny úvěru. Představitelé Komerční banky uvedli, že sankce za předčasné splacení může dosáhnout až 25% z předčasně splácené jistiny.

Je tedy dobré rozmyslet si, kdy svůj úvěr splatíte a zda se vám předčasné splacení vyplatí. Operativněji můžete jednat u spotřebitelských úvěrů, méně výhodná je z uvedených důvodů situace u úvěrů hypotečních. Pokud můžete u bank předčasně splatit půjčku zdarma a máte k tomu prostředky, neváhejte – peníze ušetřené za úroky se vám jistě budou v budoucnu hodit. Začít byste měli u splacení úvěrů s nejvyšší úrokovou sazbou.

Máte zkušenosti s předčasným splácením úvěrů? A pokud ano, jaké? Kolik jste ochotni za předčasné splácení zaplatit? Napište nám, těšíme se na vaše názory.

reklama