Předčasné splacení hypotéky se prodraží

Délka doby fixace rozhoduje především o výši úrokové sazby, kterou banka klientovi nabídne. Obecně platí, že čím delší je doba fixace, tím je úvěr z pohledu banky rizikovější a tím vyšší je také úroková sazba. Sazby fixované na jeden rok se v současnosti běžně pohybují pod 3 % p.a. Výhodou krátké fixační doby však nejsou jen nižší úrokové náklady, ale také mnohem větší flexibilita úvěru z hlediska možnosti předčasného splacení.

Mimořádné dílčí splátky či předčasné splacení celého úvěru je možné bez následků provést pouze právě v době, kdy končí sjednaná fixační doba a kdy banka klientovi stanovuje novou úrokovou sazbu. Pro tento případ je ve smlouvě o hypotečním úvěru uvedena lhůta, do kdy může klient bance oznámit svůj záměr provést mimořádnou splátku. Všechny banky v okamžiku refixace sazby umožňují provedení částečného či úplného předčasného splacení hypotečního úvěru zdarma.

Jinak je tomu v průběhu fixačního období. Pokud chce klient provést mimořádnou splátku, musí banku požádat o souhlas. Pokud mu to banka umožní, bude muset ve většině případů zaplatit stanovené sankční poplatky, které mohou být i značně vysoké, jak je zřejmé z níže uvedených tabulek. Často se výše těchto poplatků odvozuje od délky časového období, které zbývá od provedení mimořádné splátky do konce sjednané doby fixace. Čím je delší, tím je poplatek vyšší. Proto zejména klienti, kteří očekávají, že budou mít v brzké době k dispozici prostředky na splacení či snížení hypotéky, by to měli vzít v úvahu a volit raději kratší dobu fixace.

Možnosti uskutečnění mimořádných splátek

Některé banky nabízejí možnost uskutečnit mimořádnou splátku i bez sankcí. HVB Bank má například jako jednu z variant svého hypotečního úvěru produkt Majordomus Flexi, který umožňuje klientům provádět mimořádné splátky bez omezení. Jiné banky umožňují předčasné splátky bez sankcí při splnění stanovených podmínek, u GE Money Bank si lze možnost provádění předčasných plátek předplatit.

Po provedení mimořádné splátky se výše úvěru sníží. Ve většině bank se to řeší úpravou výše pravidelných splátek. Pokud by si chtěl klient naopak zkrátit dobu splácení, znamenalo by to změnu smluvních podmínek a s tím spojený poplatek. Jeho výše se pohybuje mezi 1 000 až 10 000 korun. Ovšem ani toto není pravidlem. Například právě u úvěru Majordomus Flexi dojde ke zkrácení doby splatnosti a výše anuitní splátky se nezmění. Proto je nutné se o způsobu realizace mimořádné splátky informovat u své banky.

Výši sankčních poplatků má většina bank uvedenu ve svém sazebníku. Pravidla provádění mimořádných splátek navíc upravují obchodní podmínky a smluvní ujednání. Ovšem zrovna dvě ze tří největších hypotečních bank, Česká spořitelna a Komerční banka, výši těchto poplatků v sazebníku nemají. Pokud ji chce klient znát, musí se obrátit na hypotečního bankéře. I nesdílné sazebníky vypovídají o politice a přístupu těchto bank ke klientům.

Výše sankčních poplatků u jednotlivých bank

V následujících tabulkách je uveden podrobný přehled, který ukazuje, jakým způsobem stanovují jednotlivé banky poplatky za provedení mimořádné předčasné splátky u hypotečního úvěru. Použité zkratky: HU = hypoteční úvěr ; MS = „mimořádná splátka“ úvěru, tj. předčasně splacená jistina úvěru.

Hypoteční banka (ČMHB) - Poplatek za mimořádnou splátku úvěru MS nesjednaná ve smlouvě MS sjednaná ve smlouvě počet let před koncem platnosti úr. sazby procentní sazba z výše MS za každý započatý rok 1 % ze sjednané splátky jistiny* (celkový objem všech takto sjednaných MS nesmí překročit 50 % sjednané výše hypotečního úvěru) do 5 let včetně 6% 5 až 10 let včetně 5% 10 až 15 let včetně 4% Klient může část úvěru přesahující 70 % ceny nemovitosti kdykoli splatit bez sankcí a poplatků.

Zdroj: Fincentrum; Pozn: *Poplatek je splatný spolu s poplatkem za zpracování úvěru.

ČSOB - Poplatek za mimořádnou předčasnou splátku úvěru MS nesjednaná ve smlouvě MS sjednaná ve smlouvě 5% z výše MS za každý započatý rok před koncem platnosti úrokové sazby 1 % ze sjednané splátky jistiny* (celkový objem všech takto sjednaných MS nesmí překročit 50 % sjednané výše úvěru)

Zroj: Fincentrum; Pozn: *Poplatek je splatný spolu s poplatkem za zpracování úvěru.

GE Money Bank - Poplatek za mimořádnou předčasnou splátku úvěru Zřízení dílčí MS 100 Kč měsíčně Provedení dílčí MS jednorázově 2 000 Kč Kompenzace ušlých výnosů při předčasném mimořádném splacení HU 5 % do konce úrokového období z předčasně splacené jistiny Při sjednávání hypotéky si lze vybrat volitelný parametr úvěru "mimořádná splátka". Jinak dílčí splátka nebude umožněna. Maximální výše dílčí MS je 25 % z vyčerpané výše hypotéky. Klient může MS provést poprvé po uhrazení prvních 12 měsíčních splátek, další MS může opakovat až po provedení alespoň 6 dalších splátek.

Zdroj: Fincentrum

Živnostenská banka - Poplatek za mimořádnou splátku úvěru v 1. polovině doby před koncem platnosti úr. sazby 20 % z výše mimořádné splátky v 2. polovině doby před koncem platnosti úr. sazby 10 % z výše mimořádné splátky

Zdroj: Fincentrum

Poplatek za mimořádnou předčasnou splátku úvěru - ostatní banky eBanka 10% z výše mimořádné splátky Bez sankce lze předčasně splatit 50% z původní výše úvěru po splacení každých 12 měsíčních splátek. HVB - varianta Majordomus Flexi Možnost předčasného částečného či úplného splacení úvěru kdykoliv v průběhu jeho trvání. Po uhrazení předčasné splátky dojde ke zkrácení celkové doby splatnosti úvěru, výše anuitní splátky zůstane zachována. Raiffeisenbank 10 % z výše mimořádné splátky Při hypotéce nad 70 % ze zástavní hodnoty nemovitosti lze provést MS bez sankce v prvních pěti letech po zaplacení alespoň 6 splátek, a to kdykoli až do výše 30 % objemu úvěru. (V dalších letech toto již možné není.) Volksbank 5 % z výše MS za každý předčasně splacený rok zbývající do konce fixace úr. sazby. (Část roku splácení se nebere jako celý započatý rok, ale rozděluje se přesně na dny.) Wüstenrot hypoteční banka 10 % z výše mimořádné splátky Komerční banka stanovuje individuálně, max. 25 % z výše úvěru

Zdroj: Fincentrum

Využili jste někdy možnosti umořit část hypotéky mimořádnou splátkou? Vyšla vám banka vstříc? Kolik jste za to museli zaplatit na poplatcích?

