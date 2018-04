Zemři, rozveď se či prodej. Jinak neodejdeš, tvrdí stavební spořitelna

Nízké úrokové sazby u hypotečních úvěrů totiž klienty rozhoupaly k akci a ti se poohlížejí po levnějším financování bydlení. Spořitelny jsou si toho vědomy a snaží se odchod klientům neumožnit ze všech možných důvodů, které mají k dispozici.



Refinancování s problémy

V roce 2007 rekonstruovala rodina Polakovičových z Turnovska střechu na svém domě. Financování vyřešili nezajištěným překlenovacím úvěrem ze stavebního spoření u Wüstenrot stavební spořitelny. Na tehdejší poměry s pěknou úrokovou sazbou 4,8 procenta ročně. Úvěr poctivě spláceli ve variantě s nižší splátkou, tedy 1 500 korun měsíčně. Vzhledem k tomu, že měli tři děti, snažili se o co nejefektivnější využití každé koruny.

Čas běžel, Polakovičovi dům prodali a na hypotéku se splátkou 7 981 korun koupili nový dům. Bohužel úvěr od Wüstenrot neřešili. Pak ale přišla radostná novina, nebo chcete-li čára přes rozpočet – ke třem dětem přibyla dvojčata. V nové situaci bylo potřeba o každé vynaložené koruně více přemýšlet.

Česká spořitelna, u které mají Polakovičovi hypotéku, vyšla jejich žádosti vstříc a nabídla přefinancování stávající hypotéky s navýšením o částku odpovídající překlenovacímu úvěru od Wüstenrot a s prodloužením splatnosti o tři roky. Klienti by dokonce neplatili žádnou sankci a dostali by se s úrokovou sazbou na poloviční výši. Díky tomu by výsledná splátka navýšené hypotéky poklesla oproti původní výši z celkové splátky 9 950 na 6 436 korun měsíčně. Pro rodinný rozpočet takřka zázrak.

Pravidla mají svá podpravidla

Pro Polakovičovi tedy jasná volba. Požádali stavební spořitelnu o souhlas s předčasným splacením úvěru. Jenže se dozvěděli, že to není možné, protože Wüstenrot povoluje splacení překlenovacího úvěru pouze v jednom ze čtyř případů: úmrtí jednoho z žadatelů, rozvod žadatelů, převod družstevního bydlení do osobního vlastnictví či prodej nemovitosti.

Z atraktivního střednědobého spořicího produktu masivně podporovaného státem a oblíbeného u všech věkových kategorií, je dnes produkt, který si své příznivce hledá daleko obtížněji. Jsou tu sice stále jasná pro, ale množí se i proti. Za některá proti může stát svými zásahy do produktu, za jiné mohou samy spořitelny.

Polakovičovi nemovitost, na kterou si úvěr brali, skutečně před třemi roky prodali. Jedna z podmínek byla splněna. Jenže radost netrvala dlouho, protože pravidla spořitelny mají další podpravidla. K prodeji nemovitosti by muselo podle Wüstenrot dojít nejpozději před jedním rokem, respektive k předčasnému splacení by muselo dojít nejpozději dva roky po prodeji nemovitosti. Na rozhodnutí spořitelny nic nezměnil ani apel na aktuální životní situaci a tvrdost opatření.

Současná situace rodiny je tedy taková, že za několik málo měsíců přejde paní Polakovičová z mateřské dovolené na rodičovskou a příjem rodiny ve výsledku poklesne přibližně o 10 tisíc korun měsíčně a přitom i nadále budou muset splácet oba své závazky v plné výši. Tedy o 3 514 korun měsíčně více, než by bylo nezbytně nutné, pokud by spořitelna udělala vstřícný krok. Místo něj nabízí jen odložení splácení, které ale znamená navyšování dluhu a situaci řeší jen na oko – navíc by se v tomto případě Polakovičovým ulevilo jen o 1 500 korun měsíčně.

Tvrdá podmínka se netýká všech spořitelen

Pokud budete chtít předčasně splatit překlenovací úvěr, bez problému v současnosti pořídíte u Buřinky (Stavební spořitelna České spořitelny) a Raiffeisen stavební spořitelny, které povolují splacení bez doložení zvláštních podmínek. Počítejte ale s tím, že každá spořitelna si naúčtuje své poplatky.

Ostatní stavební spořitelny, tedy kromě Wüstenrot i Modrá pyramida a Českomoravská stavební spořitelna (Liška), důsledně uplatňují podmínky uvedené ve smlouvách či všeobecných podmínkách, které klientům předčasné splacení v praxi značně ztěžují či přímo znemožňují. Stavební spořitelny mají totiž ve svých obchodních podmínkách jasně zakotveno, že o možném splacení překlenovacího úvěru rozhodují právě ony.