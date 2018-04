Předčasný důchod

Parlament ČR skutečně přijal zákon, kterým byla zrušena dosud platná podmínka, podle níž mohl důchodce vedle důchodu po dobu dvou let vydělávat pouze dvojnásobek částky odpovídající životnímu minimu. Stejně tak bylo zrušeno i obdobné omezení týkající se výplaty mateřského příspěvku. Zákon byl již schválen Senátem, nyní jej bude muset podepsat prezident. Co se týká podmínek odchodu do předčasného důchodu, pokud pojištěnec dosáhl nejméně 25 let pojištění ke dni, od kterého mu má být starobní důchod přiznán, je nově výše procentní výměry starobního důchodu rozlišena podle následujících případů:



* 1) pojištěnec je poživatelem částečného invalidního důchodu nebo se mu částečný invalidní důchod nevyplácí z důvodů uvedených v § 46 odst. 1c) nebo § 46 odst. 2 a zároveň mu ke dni, od kterého mu má být starobní důchod přiznán, chybí do dosažení důchodového věku nejvýše dva roky.

* 2) pojištěnec pobíral plný invalidní důchod nepřetržitě alespoň po dobu 5 let a nárok na plný invalidní důchod v této době zanikl a ke dni odnětí tohoto invalidního důchodu chybí pojištěnci do dosažení důchodového věku nejvýše 5 let.

* 3) pojištěnci do dosažení důchodového věku ode dne, od kterého se starobní důchod přiznává, chybějí nejvýše 3 roky.



Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok, se pojištěnci v prvých dvou případech snižuje o 1,3 procenta výpočtového základu, a to za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod do dosažení důchodového věku. Ve třetím případě se tato výše procentní výměry snižuje o 0,9 procenta. Výše procentní výměry starobního důchodu však činí nejméně 770 korun měsíčně.