Předčasný důchod se nevyplatí. Raději běžte na brigádu

Podmínky pro přiznání starobního důchodu jsou dvě. Nejprve musíte mít odpracováno 25 let, respektive musíte být minimálně 25 let plátcem důchodového pojištění. Druhou podmínkou je příslušný věk. Do předčasného důchodu můžete odejít nejdříve 3 roky před dosažením důchodového věku, avšak důchod vám bude natrvalo snížen. Dočasně se krátí starobní důchod jen částečně či plně invalidním lidem.

Při předčasném odchodu do důchodu hraje roli každý den. Za každých započatých 90 dní, o které odcházíte do důchodu dřív, se vám snižuje výše důchodu o 0,9 %. Za tři roky je to tedy 13 období po devadesáti dnech. Procentní výměra důchodu by se tedy za tři roky měla krátit o 11,7 %.

Starobní důchod má dvě složky. První je fixní částka, která je momentálně stanovena na 2 170 korun a druhá je procentní výměra, související s výší platu žadatele o starobní důchod. Obě částky se sečtou a vyjde měsíční starobní důchod. - váš důchdod si spočítejte zde.

Procentní výměra starobního důchodu, která je u každého jiná, bude například stanoven na 10 000 korun. Jestliže by dotyčný chtěl jít do předčasného důchodu o celé tři roky dříve, výše starobního důchodu by se mu zkrátila o 11,7 %. Měsíčně tak přijde o 1 170 korun. K žádnému přepočítání už nedojde. Důchod se takto zkrátí, i když dotyčný dosáhne let, potřebných k řádnému odchodu do starobního důchodu. Za tři roky člověk, při stanovené procentní výměře 10 000 korun přijde o 42 120 korun.

Pracovat při předčasném důchodu takřka nelze

Předčasně pobírat důchod a pracovat můžete jen na dohodu o provedení práce. Ostatní výdělečná činnost by neměla překročit částku 2 000 korun za měsíc. Výjimkou jsou peníze plynoucí z pronajímané nemovitosti. Během běžného starobního důchodu si člověk může přivydělat bez omezení.

Pokud jste předčasně odešli do starobního důchodu a nevyhovuje vám to, můžete se vrátit zpět do práce. Odpracujete-li více jak devadesát dní, bude vám výše starobního důchodu přepočítána a zkrácení bude nižší. Na podrobnosti se však vždy zeptejte na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.