Předčasný důchod: více odpočinku za méně peněz

Cítíte se unaveni, ale ještě nemáte nárok odejít do důchodu? Nebo vám těsně před penzí hrozí propuštění a nechcete jít kolem šedesátky na úřad práce? Přemýšlejte o předčasném důchodu. „Základní podmínkou je, že jste byli aspoň 25 let důchodově pojištěni,“ říká Alena Fraňková z České správy sociálního zabezpečení.

V praxi to znamená, že jste po tuto dobu byli zaměstnáni nebo odváděli sociální pojištění jako osoba samostatně výdělečně činná. Pokud jste byli takto pojištěni aspoň 365 dnů, započítávají se do potřebných 25 let i takzvané náhradní doby pojištění, jako je studium či péče o děti do 4 let. Abyste mohli do předčasného důchodu nastoupit, nesmí vám do toho řádného zbývat více než tři roky (viz V kolika do důchodu).

Za dřívější penzi se platí

Možnost odejít na zasloužený odpočinek dříve než v řádném termínu samozřejmě není zadarmo – za dobu, která vám bude zbývat do důchodového věku, se vám celková penze sníží. A to ve většině případů natrvalo. Jinými slovy: pokud se rozhodnete čerpat ze svého důchodového pojištění dříve, než je stanoveno, budete po celou dobu penze dostávat méně.

„Za každých i započatých 90 dní od chvíle, kdy je vám předčasný důchod přiznán, až do dne, kdy dovršíte důchodový věk, se vám procentní výměra důchodu snižuje o 0,9 procenta výpočtového základu,“ popisuje Alena Fraňková. Konkrétní výpočet výše důchodu je složitá matematická operace, kterou vám na míru provede Česká správa sociálního zabezpečení.

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

Speciální příloha: jak na bohatý důchod PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

Alena Fraňková však dává příklad. Josef odpracoval 40 let a vznikl by mu nárok na důchod ve výši 8770. Pokud odejde do předčasného důchodu o tři roky (tedy o 13 započatých devadesátidenních období) dříve, sníží se jeho důchod o 1404 Kč na 7366 Kč. Po dosažení důchodového věku se jeho penze už nezvýší; bude jen nadále růst o pravidelnou valorizaci jako všem ostatním.

Přivýdělek je omezený

Peníze, o které se Josef připravil tím, že šel do penze o tři roky dřív, činí více než 16 800 korun ročně. Za deset let je to skoro 170 tisíc. Uvědomil si to pozdě a rozhodl se pro návrat do práce.

Ví, že starobní důchodci nemají možnost přivýdělku nijak omezenou a mohou vedle pobírání důchodu pracovat třeba na plný úvazek (s podmínkou, že budou mít pracovní smlouvu vždy na dobu určitou, nejdéle na jeden rok, ale lze ji libovolně prodlužovat). Platí to však i u důchodu předčasného? Neplatí. Ten vám do dosažení důchodového věku nebude vyplácen, pokud budete vykonávat výdělečnou činnost „v rozsahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění“, jak říká zákon.

Jde hlavně o klasickou pracovní smlouvu či podnikání. Přivydělávat si naopak můžete na dohodu o provedení práce. U dohody o pracovní činnosti je situace složitější, záleží zejména na tom, nakolik je taková práce příležitostná či soustavná. Na podrobnosti se informujte u okresní správy sociálního zabezpečení.

Důchod lze přerušit

Nabízí se řešení předčasný důchod přerušit, vrátit se do práce a dalšími odpracovanými roky, kdy za vás bude zaměstnavatel odvádět důchodové pojištění, si zvýšit důchod do budoucna. Lze tuhle variantu doporučit? „Možné to je, ale neplatí vždy, že si takto lze důchod do budoucna zvýšit,“ říká právník Vladimír Voříšek z ministerstva práce a sociálních věcí.

„Tato problematika je však natolik komplikovaná, že se nedá jednoduše zobecnit. Proto se o tom vždy běžte poradit na okresní správu sociálního zabezpečení v místě svého trvalého bydliště.“ S sebou si vezměte takzvaný osobní list důchodového pojištění, který se přikládá k rozhodnutí o přiznání důchodu. Úředníci správy sociálního zabezpečení váš konkrétní případ posoudí a doporučí vám další postup.

Invalidé mají výjimku

Méně přísná pravidla platí pro lidi, kteří do předčasného starobního důchodu přecházejí z důchodu invalidního. Těm se penze sníží jen dočasně. V den, kdy dosáhnou řádného důchodového věku, jim vzroste na nezkrácenou úroveň.

„To se týká částečných invalidních důchodců, pokud do předčasného důchodu odejdou až dva roky před důchodovým věkem. Lidé, kteří pobírali alespoň pět let plný invalidní důchod a nárok na něj jim zanikl, mohou za těchto podmínek nastoupit do předčasného důchodu, pokud jim do dosažení důchodového věku chybí nejvýše pět let,“ říká Alena Fraňková.

„Je však podstatné, aby v prvním případě občan dosáhl věku o dva roky nižšího, než je jeho důchodový věk, a v druhém případě věku o pět let nižšího, než je jeho důchodový věk, před 1. lednem 2007,“ zdůrazňuje Vladimír Voříšek. Pro mladší ročníky byla tato výhoda zrušena.

V kolika do důchodu

Základem pro výpočet je u mužů 60 let, u žen 57 let. Pokud žena vychovala 1 či 2 děti, za každé si rok ubere. Jestliže 3 nebo 4 děti, základem pro výpočet je 54 let, u více dětí 53 let. Abyste zjistili, kdy do důchodu odejdete, přičtěte k uvedeným číslům vždy 2 měsíce (muž) či 4 měsíce (žena) za každý (i započatý) rok po datu 31. 12. 1995 do dosažení těchto hranic. Bude-li tedy muži 60 let 1. ledna 2008, připočte si za 13 let 26 měsíců a do penze půjde v 62 letech a dvou měsících. Stejně stará žena, která vychovala pět dětí, dosáhla důchodového věku už v 55 letech (53 let + 24 měsíců).