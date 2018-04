Předčasný návrat z dovolené

Začátkem července jsem nastoupil dvoutýdenní dovolenou. Avšak vzhledem k trvale nepříznivému počasí jsem se vrátil po uplynutí týdne zpět do zaměstnání. Zaměstnavatel však trval na tom, že si musím vybrat i druhý týden dovolené, že pro mne nemá práci. Myslím, že by mi mohl vyjít vstříc a uznat, že když bylo tak špatné počasí a nemohl jsem se rekreovat, nevyplatilo se ani čerpat druhý týden dovolené. Má pravdu zaměstnavatel?Podle ustanovení zákoníku práce určuje dobu čerpání dovolené zaměstnavatel podle plánu dovolených. Jestliže jste si tedy naplánoval čerpání dovolené například na první polovinu července a také jste ji v tomto termínu nastoupil, pak byste ji mohl přerušit pouze se souhlasem zaměštnavatele nebo z vážných důvodů, jež jsou uvedeny v zákoníku práce. Jde zejména o nástup na vojenskou nebo civilní službu v době dovolené nebo kdybyste byl uznán práce neschopným nebo ošetřoval nemocného člena rodiny a podobně. Zásadně nepatří nepříznivé počasí v době dovolené k důvodům, pro něž by mohla být nastoupená dovolená svévolně přerušena. Z toho vyplývá, že byl zaměstnavatel oprávněn při vašem předčasném nástupu do zaměstnání trvat na dočerpání dovolené v původně stanoveném rozsahu.