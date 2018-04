Předčasný starobní důchod: podmínky nároku

Nárok na předčasný starobní důchod ve vztahu k vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání

Tyto podmínky se týkají vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání u úřadu práce, nároku na částečný invalidní důchod a pobírání plného invalidního důchodu.

Nárok na předčasný starobní důchod má pojištěnec, jestliže před 1. lednem 2004:

a) získal dobu pojištění nejméně 25 let,

b) byl veden nepřetržitě po dobu nejméně 180 kalendářních dnů v evidenci uchazečů o zaměstnání u úřadu práce,

c) ke dni uplynutí této doby 180 dnů do dosažení důchodového věku mu chybí nejvýše dva roky.

Pro nárok na tento typ předčasného starobního důchodu není podstatné, zda bylo pobíráno hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání či nikoliv. Není dále podstatné, zda se občan přihlásil do evidence uchazečů o zaměstnání ihned po skončení zaměstnání nebo později. Nezkoumá se ani důvod skončení zaměstnání. Rozhodující je, že 180. den nepřetržitého vedení v evidenci úřadu práce spadne do období dvou let před dosažením důchodového věku; přitom jako doba vedení v evidenci úřadu práce se pro tyto účely započítává též doba, která spadá i před období dvou let před dosažením důchodového věku.

Nárok na tento předčasný starobní důchod vzniká dnem následujícím po dni, kterým uplynulo nejméně 180 dnů vedení v evidenci úřadu práce (například uplynulo-li 180 dnů této evidence 13. května, vzniká nárok na předčasný starobní důchod 14. května). Tento typ předčasného starobního důchodu byl od 1. ledna 2004 zrušen.

PODNIKÁTE A HLEDÁTE INFO

pro vaše finance? Navštivte podnikani.idnes.cz

Nárok na předčasný starobní důchod ve vztahu k částečnému invalidnímu důchodu

Nárok na předčasný starobní důchod má pojištěnec, jestliže:

a) získal dobu pojištění nejméně 25 let,

b) ke dni, od něhož má být starobní důchod přiznán, je poživatelem částečného invalidního důchodu, popřípadě se tento důchod nevyplácí, protože průměrný měsíční příjem z výdělečné činnosti přesáhl 80 % pojištěncova srovnatelného vyměřovacího základu, nebo protože je konána výdělečná činnost v cizině,

c) ke dni uvedenému v písmenu b) do dosažení důchodového věku mu chybí nejvýše dva roky.

Tyto podmínky pro přiznání předčasného starobního důchodu byly do ZDP doplněny zákonem č. 134/1997 Sb. Nárok na předčasný starobní důchod podle těchto podmínek (platných od 1. ledna 1998) je časově omezen, neboť tyto podmínky se musí splnit nejdéle do 31. prosince 2006.

Není podstatné, po jakou dobu trval nárok na částečný invalidní důchod. Částečný invalidní důchod nemusí být ani přiznán před obdobím dvou let od dosažení důchodového věku. Jestliže je částečný invalidní důchod přiznán například jeden rok před dosažením důchodového věku, vznikne současně též nárok na předčasný starobní důchod (o který musí ovšem pojištěnec zvlášť požádat).

DOVOLENÁ 2006:

Jaké služby čekat za 5, 10 či 20 tisíc Kč DOVOLENÁ 2006:

Nárok na předčasný starobní důchod ve vztahu k plnému invalidnímu důchodu

Nárok na předčasný starobní důchod má pojištěnec, jestliže:

a) získal dobu pojištění nejméně 25 let,

b) pobíral plný invalidní důchod nepřetržitě aspoň po dobu pěti let,

c) nárok na plný invalidní důchod pobíraný po dobu pěti let zanikl a ke dni odnětí tohoto důchodu do dosažení důchodového věku mu chybí nejvýše pět let.

Také zde platí, že tyto podmínky byly do ZDP doplněny zákonem č. 134/ /1997 Sb. s účinností od 1. ledna 1998. Rovněž tyto podmínky se musí splnit nejdéle do 31. prosince 2006. Není podstatné, byl-li po odnětí plného invalidního důchodu přiznán

(třeba i současně) částečný invalidní důchod či nikoliv. Doba pobírání částečného invalidního důchodu se nezohledňuje. Doba nepřetržitého pobírání plného invalidního důchodu aspoň po pět let se může splnit jak v době kratší než pět let do dosažení důchodového věku, tak v době delší. K odnětí tohoto důchodu však musí dojít vždy v období pěti let před dosažením důchodového věku.

Na předčasný starobní důchod druhého typu má podle § 31 ZDP nárok pojištěnec, jestliže:

a) získal dobu pojištění nejméně 25 let,

b) do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše tři roky.

Žádné další podmínky zde stanoveny nejsou. Závisí tedy na pojištěnci, zda se rozhodne podat žádost o přiznání tohoto předčasného starobního důchodu. Tento předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o přiznání tohoto důchodu (nikoliv tedy zpětně). Za den vzniku nároku na tento důchod se považuje den, od něhož je tento důchod přiznán. Přiznání předčasného starobního důchodu druhého typu je nevratné, neboť vylučuje nárok na obecný starobní důchod i na předčasný starobní důchod prvního typu.