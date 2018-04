Předmanželská smlouva: nejdřív k notáři, potom k oltáři

Podnikající fyzická osoba odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Pokud má manžela či manželku, ručí i partner. To je poměrně nebezpečná situace – ale lze se jí vyhnout ještě před svatbou. Stačí podepsat smlouvu. Tu, které se obecně říká předmanželská. Uzavření takové smlouvy doporučí "rozvodoví právníci" asi každému, ale podnikateli zvlášť. "Podnikatelův pracovní neúspěch totiž může rodinný rozpočet ohrozit daleko podstatněji než nezdar zaměstnance," varuje advokátka Hana Rosenová.

Zaměstnanec, který při práci způsobí škodu, je povinen ji nahradit jen do výše čtyřapůlnásobku svého průměrného měsíčního výdělku. Fyzická osoba - podnikatel nebo společník obchodní společnosti, jejíž ručení není omezené, musí uhradit škodu v plné výši. Problém tkví v tom, že pokud podnikatel není svobodný, obvykle na splácení svých závazků není sám.

Společný dům, jachta, pes, ale i dluhy

Svatbou začne standardně takzvané společné jmění manželů. Důležité je, že teprve začne vznikat. Svatba není cestou k tomu, aby si manželé mohli navzájem říct: "Co je mé, je teď i tvé." Podle českého právního řádu si mohou říci nanejvýš: "To, co teď získám, získáš i ty."

. Co nepatří do společného jmění manželů: - majetek, který získal jeden z manželů darem, dědictvím nebo restitucí

- majetek, jenž si jeden z manželů pořídil z majetku, který náležel do jeho výlučného vlastnictví

- majetek, který podle své povahy slouží výlučné osobní potřebě jednoho z manželů

Význam společného jmění lze ilustrovat i na následujícím příkladu: Najdete dva potenciální životní partnery. Jeden má tři domy a ostrov v Tichomoří, ale nevypadá to, že by se ještě někdy chystal něco vydělat. Druhý je sice chudý, ale má velký potenciál pro podnikání. Nejste-li dostatečně velcí optimisté na to, abyste vyloučili možnost rozvodu, ani dost velcí romantici na to, abyste si někoho brali z pouhé lásky, zvolte osobu číslo dvě. To, co patřilo vašemu manželu či manželce za svobodna, totiž zůstane jeho i po svatbě. Ale to, co získá až v manželství, bude i vaše.

Termín společné jmění může působit poněkud zavádějícím dojmem. Nemusí se totiž jednat pouze o majetek v pravém slova smyslu, ale i o případné dluhy.

Zákon však dává manželům možnost rozdělení "majetku" modifikovat. Stačí podepsat smlouvu, kterou se zúží, případně rozšíří rozsah společného jmění. Tuto dohodu lze uzavřít jak před vznikem samotného manželství, tak kdykoliv v jeho průběhu.

Smlouva o dětech?

Pokud smlouvu o společném jmění uzavírají snoubenci, jedná se o takzvanou předmanželskou smlouvu. Co dalšího může být jejím obsahem? Papír unese všechno. Ne všechno je pak ovšem platné a vymahatelné. To znamená, že ve smlouvě se můžete dohodnout prakticky na čemkoliv, ale některá ujednání pak mají jen hodnotu papíru, na kterém jsou napsána. V praxi se to projeví tak, že až se váš partner bude chovat v rozporu se smlouvou, budete mu to moci vyčíst. Dokonce ho budete moci i žalovat, ale ne vždy uspějete.

Přední česká odbornice v oblasti rodinného práva profesorka Milana Hrušáková vysvětluje: "Z § 143a občanského zákoníku, který tyto smlouvy upravuje, vyplývá, že se jedná pouze o možnost dohody snoubenců o tom, jaký bude za trvání manželství jejich majetkový režim. Nic nebrání tomu, aby ve smlouvě bylo rovněž výslovně uvedeno, jaký majetek má každý ze snoubenců před uzavřením manželství."

. SMLOUVA O SPOLEČNÉM JMĚNÍ MANŽELŮ - musí mít formu notářského zápisu, jinak je neplatná

- lze ji uzavřít i před sňatkem

- manželé mohou smlouvou rozšířit nebo zúžit zákonem stanovený rozsah svého společného jmění

- mohou rovněž vyhradit zcela nebo zčásti vznik společného jmění manželů až ke dni zániku manželství

- jestliže je předmětem smlouvy nemovitost, nabude smlouva účinnosti až vkladem do katastru nemovitostí

- manželé se mohou vůči jiné osobě na takovou smlouvu odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této smlouvy znám

"Občas se dočteme o předmanželských smlouvách zahraničních celebrit. Sjednává se v nich například, kolik milionů dolarů dostane choť za každý rok trvání manželství. Za jakých podmínek se může některý z manželů domáhat rozvodu. Nebo jak to bude se společnými dětmi v případě rozvodu a další detaily," upozorňuje na možnosti zahraničních právních systémů Hrušáková.

České právo však podle ní úpravu podobných záležitostí neumožňuje. "Je pochopitelné a velmi žádoucí, že snoubenci před svatbou uzavírají řadu dohod; někdy výslovně, někdy spíše mlčky očekávají určité chování ze strany toho druhého. Plánují si, kde budou bydlet, zda a kolik budou mít dětí, rozdělení domácích prací, otázky pracovního uplatnění a mnoho jiných. Žádná z takovýchto dohod však není soudně vynutitelná a ve své podstatě není právně relevantní," zdůrazňuje.

Vymáhat plnění smluvních manželských povinností soudně zatím prý v Česku ještě nikdo nezkoušel. Tento typ kauz v judikatuře nenaleznete. Možná tedy někde existuje soudce, který by rozhodl ve prospěch žalobce. Ale to se dozvíme, až když někdo podobnou žalobu k soudu podá. A až ten někdo bude hledat advokáta, jenž uvěří v úspěch takové žaloby, čeká ho pravděpodobně nelehký úkol. My jsme ho nenašli.

Rozšířit, nebo zúžit?

Ani prostá úprava majetkových vztahů mezi budoucími manželi ovšem není nezajímavá. A to zejména ze dvou důvodů – tím prvním je váš partner a tím druhým jeho věřitel.

Před vaším manželem vás může ochránit nejen zúžení, ale i rozšíření vašeho společného jmění. Jeho podstatou je to, že jeden ze snoubenců vyčlení některou věc z množiny "moje" do množiny "naše". V praxi se s tím setkáváme nejčastěji u nemovitostí – pozemků nebo staveb. "Snoubenci své budoucí společné jmění rozšiřují třeba o rodinný dům, který dosud vlastnil jen jeden z nich. Když se v něm manželé chystají společně žít, obvykle se do něj chystají i investovat budoucí společné finanční prostředky. Dojde-li k rozšíření společného jmění o dům, druhý manžel tak nebude vynakládat peníze na cizí majetek,“ konstatuje advokát Jirka.

K tomu, abyste mohli smlouvu použít na obranu svého majetku proti manželovým věřitelům, potřebujete, aby o ní věděli. Mít sebelepší předmanželskou smlouvu nestačí. Manželé se totiž podle zákona mohou vůči jiné osobě na smlouvu modifikující jejich společné jmění odvolat jen tehdy, je-li této osobě obsah smlouvy znám. A judikatura potvrzuje, že obsah smlouvy musí být případnému věřiteli znám již v okamžiku vzniku závazku. Není-li tomu tak, věřitel je oprávněn uspokojit svou pohledávku i z majetku, který je výlučným vlastnictvím druhého manžela.

Obecně se totiž předpokládá, že majetek manželů je společný. "Kvůli případným budoucím sporům bych existenci a relevantní obsah smlouvy o úpravě společného jmění manželů raději zmínila přímo ve smlouvě, ze které jednomu z manželů vznikne závazek vůči třetí osobě," doporučuje proto advokátka Andrea Kincová.

Bez advokáta se při sepisování předmanželské smlouvy můžete obejít, ale bez notáře rozhodně ne. Tato smlouva totiž ke své platnosti vyžaduje notářský zápis.