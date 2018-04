Přednost dostane, kdo se firmě podobá

C o je to vlastně firemní kultura?

Dala by se popsat jako složitý propletenec hodnot, pravidel (nejen psaných) a způsobů chování vyznávaných na konkrétním pracovišti a sdílených zaměstnanci. Firemní kultura se promítá také směrem ven, k zákazníkům, obchodním partnerům.

Předpokládá se, že se na charakteru tohoto propletence shoduje většina pracovníků firmy. Podle Kateřiny Horové ze společnosti Ikea je u nich hlavním mottem dát zaměstnancům možnost rozvíjet se, dále se vzdělávat. Kdo se brání změnám, nechce se učit novým věcem, necítí se v takové firmě dobře.

„Firemní kultura je dána i typem byznysu. Jiná panuje v bankách, jiná v IT firmách,“ říká Luděk Pfeifer z poradenské společnosti MC Triton. „Ovlivňuje ji i historie firmy. Velké a staré firmy mají kulturu jinou než malé a pružné. Liší se i stylem řízení vrcholových manažerů," dodává. Podle něho je také významná shoda firemní kultury se strategií firmy. „Dravá, ambiciózní strategie určitě nebude ladit s kulturou, kde jsou sdílenými hodnotami klídek a raději za málo, ale pohodlně,“ poznamenává.



C hcete u nás místo? Musíte se sem hodit





Když je člověk přijímán na určitou pozici, zdaleka o jeho přijetí nerozhoduje jen praxe a znalosti. Často je důležitější, zda kandidát působí tak, že se hodí do firmy, v níž hledá uplatnění. Zda v člověku, u něhož se uchází o místo, vzbudí dojem, že z jeho firmy pochází.

Dejme tomu, že se do podniku, jehož kultura je charakteristická přátelskými vztahy, hlásí na pozici asistenta dva kandidáti. Jeden byl zvyklý si s kolegy vykat a udržovat si od lidí odstup. Druhý je ve vztahu k jiným lidem vstřícný a vřelý. I když jsou oba stejných odborných kvalit, je jasné, kdo dostane přednost. „A velmi často, i když ten přátelštější člověk je na tom odborně hůř, bude přijat on.

Proč? Protože vytvářet kontingenční tabulky v Excelu se člověk naučí snáz než vstřícnosti k lidem,“ říká Alena Chlumská z poradenské společnosti Billanc Partners. Luděk Pfeifer k tomu dodává, že prozíravý zaměstnavatel hledá lidi nikoliv k obrazu kultury současné, ale budoucí. „I firemní kultura se mění a vyvíjí a noví lidé mají být právě nositeli žádoucího vývoje firemní kultury,“ říká.



M á cenu se slepě přizpůsobit?



V každé nové firmě člověk poznává jiné odstíny firemní kultury, než na jaké byl dosud zvyklý. Přizpůsobovat se tedy musí vždy. „Je otázka, co ve vlastním chování má smysl ovlivňovat a co už ne. Mohu odložit džíny a naučit se být takzvaný sakový typ,“ říká Alena Chlumská. Avšak úplně změnit své chování, návyky, předělat svou osobnost nelze. „Firemní kultura má sice tendenci fungovat na principu „kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti“, ale slepé přizpůsobení se kultuře jistě není nejvhodnější,“ poznamenává k tomu Luděk Pfeifer.

Každému je občas v práci něco takzvaně proti srsti. Pokud to cítí ředitel nebo personální manažer, může svým chováním firemní kulturu ovlivňovat a případně i měnit. Jde-li o řadového zaměstnance, je to složitější. „Musí zhodnotit, co mu vadí, a to, zda má šanci něco změnit - může si o tom promluvit se svým nadřízeným nebo s personalistou, případně jít rovnou cestou osobního příkladu,“ říká Zdeňka Bajerová, personalistka z poradenské společnosti Robert Half International. V opačném případě doporučuje porozhlédnout se po jiných šancích na trhu práce, protože dlouhodobá nespokojenost v zaměstnání ovlivňuje celkovou kvalitu života. Každý si však musí sám zvážit, zda případnou (dočasnou) nezaměstnanost ponese lépe.





Přizpůsobit se ano, ale...



Počítejte s tím, že každý typ práce má svou povahu. V archivu budou vyžadovat pečlivost, smysl pro pořádek, zaujetí pro detail, v malé obchodní firmě se očekává pohotovost, akceschopnost, a tak dále.

Hledejte webové schránky. Podle toho, co a jak na nich firma uvádí, lze poznat, na co klade důraz.

Pátrejte po dalších odkazech na internetu - o firmě se v dobrém nebo ve špatném mohou zmiňovat odběratelé, klienti.

Prohlédněte si sídlo firmy, promluvte jen tak s vrátným, se slečnou na recepci.

Ptejte se známých, sledujte místní tisk, zda se o firmě zmiňuje.

Ptejte se (na konci pohovoru) na systém hodnocení, pracovní dobu a případné přesčasy. Zeptejte se, co zaměstnavatel očekává.



* Všude platí, že kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.* Snažte se o oboustranný respekt - nevnucujte, nenechávejte si vnutit.* Zvažte, co překousnete a co ne. A také, zda to dokážete a za jakou cenu.* Cítíte-li se tak špatně, že je to znát na práci, raději se poohlédněte jinde.* Zvažte: vyváží ztrátu místa pocit, že je dobře, že už tam nejste?

JINÁ NEŽ OSTATNÍ. Člověk spíše získá místo, působí-li, jako by v dané firmě už pracoval. Následovat firemní kulturu lze do určité míry. Způsob oblékaní lze změnit snáz než charakteristické rysy své osobnosti.