Předplaťte si kulturní zážitky - ušetříte

Lístek do kina, divadla, vstup do galerie, denně noviny a párkrát do měsíce časopis - to jsou položky, které výrazně zasáhnou váš rozpočet. Budete-li pravidelně chodit za kulturou, můžete za rok zaplatit i 10 000 korun. Co s tím? Existuje způsob, jak ušetřit a přitom se o nové zážitky neochudit: kulturu si předplaťte. Ať už divadlo, knihovnu nebo oblíbený časopis.