Z prodejců předraženého nádobí jsou dietologové. A umějí vysát peněženky

Pozvání na akci jisté prodejní společnosti dostáváme po telefonu. Již jednou jsme ji absolvovali, a telefonní kontakt tak zůstal v databázi firmy. Tehdy šlo o prezentaci nádobí. Prodejce, který zboží předváděl, nás doslova zavalil informacemi o špičkové kvalitě a jedinečnosti zboží, snadné údržbě a rychlosti vaření.

I tentokrát jde o nádobí. Přesněji tlakový hrnec napájený elektřinou za rovných 40 tisíc korun. Prezentace má však poněkud jiný scénář než ta před časem.

Vše je hlavně o zdraví a zdravém vaření

Rozlévání uvítací sklenky šumivého vína se již nekoná. Všechny informace mají pozvané páry vnímat s čistou hlavou. A další podstatná změna. Mladý muž, který všechny vítá, se představuje jako odborník na výživu. Tedy žádný prodejce. Spolu se dvěma asistenty rozvine výživnou ukázku rychlého a zdravého vaření. A to bez soli. "Ta přece může za vysoký krevní tlak," argumentuje dietolog a vypočítává, jak velkou horu soli ušetříme.

Fakta ČOI: Pokuty uložené v roce 2012 za předváděcí akce

Během předvádění nás zahltí informacemi, ve kterých skloňuje zdravé stravování ve všech pádech. Na každou otázku má rychlou odpověď. Co je polopravda a co nepravda, může posoudit jen skutečný specialista. "Že je rýže dost tvrdá a nedovařená? Je al dente, tudíž ne zcela do měkka, aby byla lépe stravitelná," reaguje na mou připomínku.

I koření do guláše má speciální až tajemný název. "Jde o koření alfa," nechává prodejce přivonět ke směsi koření. Odcházím na chvíli ze sálu, abych na internetu prostřednictvím chytrého mobilu zjistila, co se za tajemným kořením skrývá. Z internetových diskusí zjišťuji, že se s kořením alfa setkali lidé i na dalších prezentačních akcích.

Kdo nevyhraje, nemá prý závidět

Po ochutnávce uvařených jídel dostává vše spád. Koupit tlakový hrnec mohou jen ti, kdo vloží své jméno do osudí a budou mít při losování štěstí. To je další novinka, dříve si prodejce mezi páry vybíral sám. "Nikoho k ničemu nenutíme," dozvídáme se.

Výherci dostanou stejně jako dříve na nádobí slevu, jak velkou, se dozvědí jedině oni, v tom se nic nezměnilo. Když tlakový hrnec koupí, za pouhou jednu korunu mohou získat i další výrobek. A ostatní jim prý nemají závidět.

Štěstí mají dva páry. Jeden z nich se pro koupi rozhodne. Jde o seniory a jaksi shodou náhod vůbec nejstarší pár, který se akce zúčastnil. Výživový poradce je evidentně spokojený, byl úspěšný.

"Uživí vás tato práce?" odhaluji svou novinářskou totožnost. "Živím se tím už pár let, z deseti prezentací jsem ve čtyřech případech úspěšný," tvrdí mladý muž. Za dnešní předváděcí akci bude inkasovat 30 tisíc korun. Podobné elektrické tlakové hrnce jsou na internetu k dostání za tři až pět tisíc korun.

Počty oklamaných narůstají

Klamavé obchodní praktiky, na které se nechávají nachytat především senioři, se množí. Jen za minulý rok zaznamenala právní poradna dTest více než dva tisíce stížností seniorů na pořadatele předváděcích akcí.

Kde poradí zdarma spotřebitelská poradna dTest, tel.: 299 149 009

elektronická poradna

"Vyplývá z nich, že organizátoři vyvíjejí stále promyšlenější praktiky, jak dosáhnout cíle. Případy, se kterými se na poradenské lince setkáváme, jsou skutečně drsné, zejména tehdy, když se jedná o seniory. Někdy používají prodejci metodu cukru a biče, jindy teče alkohol proudem nebo nastoupí vyhrožování a hrubé jednání. Jednomu ze zákazníků například po odmítnutí nákupu neumožnili pořadatelé nastoupit znovu do autobusu a ponechali jej bez pomoci několik desítek kilometrů od jeho bydliště na neznámém místě," uvádí vedoucí právní poradny dTest Lukáš Zelený.

ČOI uděluje vysoké pokuty

S nekalými obchodními praktikami se setkávají při kontrolách také inspektoři České obchodní inspekce. V roce 2012 se zúčastnili celkem 281 předváděcích akcí, ve 204 případech zaznamenali protiprávní jednání prodejců a uložili 179 pokut v celkové výši přesahující 5,6 milionu korun. "Klamavé obchodní praktiky spočívají v uvádění nepřesných a nepravdivých údajů o výrobcích a službách, jejich ceně a podmínkách, za kterých je lze zakoupit, popřípadě pronajmout," poznamenává Miloslava Fléglová, mluvčí ČOI.

Podle Fléglové patří předváděcí prodejní akce k nejproblematičtějším formám prodeje na území České republiky. Proto budou rozsáhlé kontroly ČOI pokračovat i v roce 2013. "Inspektoři se setkali nejen s arogancí a agresivitou předvádějících, ale byli svědky manipulace, nátlaku a ponižování účastníků," přibližuje Fléglová a potvrzuje, že ve snaze prodat používají prodejci nové způsoby nekalých praktik a narůstá také jejich agresivita. "Nejlepší rada je podobným akcím se vyhýbat," dodává právník Lukáš Zelený.

A jak se zachovat, když se na podobnou akci necháte zlákat a podlehnete manipulaci? Čtěte rady České obchodní inspekce:

Jestli jste vyhráli, pak nemusíte nic platit. Máte-li za "výhru" platit, je to nekalá obchodní praktika.

Platné odstoupení od smlouvy musí být písemné a zasláno včas, to je do 14 dnů, na adresu dodavatele.

V případě nátlaku prodávajícího nebo výhrůžek kontaktujte policii.

Smlouvu neuzavírejte beze svědka, máte právo si přizvat osobu, které důvěřujete.

Nepodepisujte nic, co jste si důkladně nepřečetli nebo čemu nerozumíte.

Ověřujte si, co podepisujete, více papírů může znamenat více smluv.

Při koupi zboží na splátky (na úvěr) musíte o odstoupení od smlouvy písemně informovat také věřitele.

Proti soudnímu rozhodnutí nebo exekučnímu příkazu podejte ve stanovené lhůtě odpor, nejlépe po poradě s právníkem.

