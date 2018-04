Přehled akcí a novinek stavebních spořitelen

Stavební spořitelna České spořitelny - Buřinka

Úlevu od vstupního poplatku maximálně 1 500 korun získá prvních sto tisíc klientů, kteří uzavřou smlouvu od počátku září 2008 a poukážou do 31. 12. 2008 první vklad ve výši nejméně 1 500 korun.

Klientům, kteří uzavřeli smlouvu o stavebním spoření před pěti lety a jejichž zůstatek na účtu bude k 31. 12. 2008 vyšší než 150 000 korun, povede spořitelna účet v roce 2009 zdarma.

Klient, který uzavřel smlouvu o stavebním spoření s úročením 4 % (resp. 3 %) z vkladů a požádá v období od 1.10. do 23.12. 2008 o navýšení cílové částky, nebude platit úhradu za změnu úrokových sazeb (za přechod na aktuální tarif 2 % z vkladů).

Křištálová lupa Českomoravská stavební spořitelna - Liška

Do konce roku neplatí nejmenší klienti u první smlouvy o stavebním spoření úhradu za uzavření smlouvy, a to až do výše cílové částky 300 000 korun. Smlouvu je možno uzavřít ještě v den 1. narozenin dítěte.

Pro děti a mladé lidi, kteří nedovršili 19 let, je k dispozici 50% sleva z úhrady za uzavření jejich první smlouvy o stavebním spoření. Maximální výše tohoto zvýhodnění je 1 500 korun.

Do 31. 12. 2008 mohou zájemci získat ke stavebnímu spoření nebo finančnímu programu Liška plus prémii až 1500 korun.* Prémii získá každý, kdo uzavře prvotní smlouvu o stavebním spoření nebo prvotní nebo následnou smlouvu o stavebním spoření v rámci finančního programu Liška plus zahrnujícího též penzijní připojištění.



*Výše prémie odpovídá 50% slevě z úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření, maximálně 1500 Kč. Tuto mimořádnou prémii nelze v rámci jedné smlouvy o stavebním spoření kombinovat či slučovat s jinými aktuálně platnými zvýhodněnými nabídkami týkajícími se stavebního spoření.

Magický hrnek od Lišky získá každý, kdo od 8. 10.do 31. 12. 2008 splní některou z následujících podmínek:



- sepíše návrh smlouvy o stavebním spoření s cílovou částkou min. 250 000 korun, nebo stávající smlouvu o tuto částku navýší

- podepíše žádost o meziúvěr či úvěr bez ohledu na výši cílové částky

- sepíše návrh na uzavření smlouvy o penzijním připojištění s minimální měsíční úložkou samotného účastníka 400 korun.

- investuje (od 5 000 korun) do příslušného podílového fondu, jehož prodej ČMSS zprostředkovává

- sjedná si rizikové životní pojištění k nové nebo i ke stávající smlouvě o stavebním spoření či smlouvě o poskytnutí úvěru/meziúvěru

- podepíše žádost o založení postžirového účtu nebo spotřebitelského úvěru.



V rámci programu Liška plus získává klient při splnění výše uvedených podmínek dárky dva.

Pro akci Magický dárek na konec roku je připraveno 125 000 hrnků. Akce končí 31. 12. 2008 nebo vyčerpáním zásob podle toho, co nastane dříve.



Raiffeisen stavební spořitelna

Všem svým klientům nabízí spořitelna cestovní pojištění na 1 rok zdarma.

Klientům do 26 let nabízí 15% slevu na poplatku za uzavření smlouvy.

Modrá Pyramida stavební spořitelna

Pokud klient uzavře žádost o úvěr současně se žádostí o Modré konto nebo Modré konto Plus a potom bude účet využívat ke splácení úvěru, spořitelna poskytne slevu ve výši 0,1 % na úrokové sazbě překlenovacího úvěru, včetně všech typů hypoúvěrů.

U spoření Mopísek pro děti do 15 let je uzavření smlouvy s cílovou částkou 50 000 korun zdarma, u částky vyšší (do 200 000) je poplatek 0,5 procenta.

U spoření Mopy Junior pro klienty od 16 do 21 let je poplatek za uzavření smlouvy 0,5 procenta.

Při současném uzavření Modrého konta, Modrého konta Plus a Modré kreditní karty se smlouvou o stavebním spoření nebo s požadavkem na navýšení cílové částky dostane klient slevu na poplatku až ve výši 1 000 korun.

Wüstenrot stavební spořitelna

Klientům, kteří uzavřou smlouvu o stavebním spoření v posledních měsících letošního roku a vzdají se nároku na úvěr, nabízí spořitelna vyšší zúročení úspor formou úrokového bonusu 20, 30 a 40 % z celkem připsaných úroků (odpovídá úročení 2,5 % po šesti, 2,7 % po sedmi a 2,9 % po osmi letech), který stavební spořitelna klientovi připíše na účet ke dni vyplacení úspor.