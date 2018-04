Přehled: co je v pracovním vztahu sexuální obtěžování a co jen lichotka

Psycholog radí, jak správně reagovat na deset nejčastějších projevů nechtěné náklonnosti, s nimiž se v práci může setkat každý

1. E-mail či SMS zpráva s erotickým vyznáním

Jde o sexuální obtěžování. Erotické vyznání patří do mileneckého vztahu, ne do pracovního. Pozor však na flirtování - pohledy do očí a úsměvy mohou vytvářet pro obě strany příjemné erotické napětí. Jenže ten druhý si takové chování může vyložit jako přímou sexuální výzvu a podle toho zareaguje - například erotickým vyznáním.

Uveďte všechno na pravou míru: "Pracuje se mi s tebou dobře, ale tohle jsem nechtěl/a vyvolat. Chci, abychom byli dobří kolegové, nic víc. Promiň, jestli sis to vyložil/a jinak.!

2. Plácnutí po zadku

Je to sexuální obtěžování? Ano, krajní varianta.

Rozhodně neplatí doporučení z filmu Tenkrát na západě: "Dělej jakoby nic." Nejrozumnější je dotyčného okamžitě konfrontovat a ponížit.

3. Připomínky tipu: "Máš pěkný kozy!", "Hm, krásný nohy!"

Pokud se tak vyjadřují puberťáci ve škole, mohou za to hormony; u dospělých v práci je to nepřípustné.

Reakce na takové jednání by měla být rychlá a jasná: "Co si to dovoluješ? Nejsi nějaký divný? Jestli máš problém, nech si předepsat něco na zklidnění. Pokud by se to mělo opakovat, nahlásím to šéfovi."

4. Hlazení po vlasech, ramenou, zádech

Nemusí to být sexuální obtěžování. Někteří lidé mají tendenci se druhých během komunikace dotýkat. Doteky nevnímají jako výzvu nebo sexuální signál, ale jen jako doprovod svých slov. Ovšem takové doteky se obvykle dají odlišit od těch cílených.

Většinou se stačí decentně odtáhnout a dát najevo, že se vám takový kontakt nelíbí -bez úsměvu. A dotyčný si kvůli trapnosti situace dá příště pozor.

5. Vyprávění oplzlých vtipů rozhodně je sexuální obtěžování

Je to dokonce velmi nepříjemná forma, protože jakoby o nic nejde.

Zatímco v jiných případech se lze bránit asertivní reakcí, zde je lepší opustit společnost lidí, kteří se oplzlými vtipy baví.

6. Pohled do výstřihu, rozkroku, na zadek

Pokud takové pohledy druhé straně vadí, tak to lze označit za sexuální obtěžování.

Braňte se například větou: "Prosím můžete se soustředit na to, co vám říkám?" těm chápavějším lidem většinou stačí. Nepomůže-li, přichází na řadu přímá asertivní reakce: "Je mi nepříjemné, jak na mě koukáte."

7. "Vám to sluší!" "Jste krásná!" "Jsi nejlepší!"

U těchto "poklon" záleží na tónu hlasu a doprovodné mimice, ale většinou je to spíše projev zdvořilosti. Anebo snaha navázat bližší vztah, a to je v práci v podstatě sympatické.

Odmítnutí by mělo být zdvořilé - například naznačit, že jste zadaní: "Děkuji. Manžel (partner) mě také ráno pochválil. A v kolik má být ta porada?"

8. E-mail či SMS zpráva s porno obrázky

Jasná forma sexuálního útoku. Je-li nečekaný, může ukazovat na závažný a nebezpečný problém.

V takovém případě reagujte okamžitým a razantním odmítnutím. A přidat varování, že budete informovat nadřízené nebo policii. Máte-li z člověka, jenž vám zprávu posílá, špatný pocit už z dřívějška, policii to oznamte rovnou.

9. Vyzývavý posed, přisednutí natěsno

Mnoha lidem vadí, když si někdo záměrně přisedne příliš blízko nebo se schválně posadí tak, aby vynikly jeho přednosti. Muž se v takovém případě stává obětí svého mozku, sexuální vzrušení se ho zmocňuje mnohem rychleji a snáze, než je tomu u ženy.

Vždycky přemýšlejte, proč se tak dotyčný chová. Jste opravdu tak neodolatelní? Ne, je to čistá manipulace. Ten člověk prostě doufá, že svou oběť "zblbne".

10. Záměrné používání dvojsmyslů

Pokud jsou věty typu: "Tak šup tam s ním!" "Počkejte, vyndám si péro" "Tak jdeme na to?!" druhé straně nepříjemné, tak to sexuální obtěžování bez debat je.

Pokud chcete takovému jednání, tak je důležité se nesmát a nepodporovat takové chování.