Přehled o sociálním zabezpečení podáváte, i když máte nulové příjmy

Kdo musí řešit: podnikatelé, autoři, zaměstnanci, kteří si přivydělávají samostatnou výdělečnou činností Kdo nemusí řešit: ti, kdo mají příjmy z pronájmu, a příležitostné příjmy (v daňovém přiznání § 10)

Kde získat formulář:

* na pobočkách okresní správy sociálního zabezpečení

* z webových stránek www.cssz.cz v sekci tiskopisy OSVČ

* použít interaktivní formuláře například na www.idnes.cz/dane

Kdy a kam odevzdat:

* do 30. dubna

* ten, komu zpracovává daňové přiznání poradce, musí to oznámit své pobočce správy sociálního zabezpečení do 30. dubna a termín odevzdání se posune na 30. července 2010

* kdo nemá povinnost podávat daňové přiznání, musí předložit přehled nejpozději do 2. 8. 2010

* odnést na pobočku

* poslat poštou

* e-podání (elektronický podpis)

* přes datovou schránku

* kdo vykazuje takzvanou činnost vedlejší, musí o tom doložit potvrzení nejpozději do měsíce od podání přehledu (např. studenti)

Dokdy uhradit nedoplatek:

* do osmi kalendářních dnů od podání Přehledu Zálohy na sociální pojištění