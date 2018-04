Přehled povinného ručení 2008: nejvíce zdražují menší hráči

Přehled sazeb povinného ručení 2008



Tuzemské pojišťovny sice přes ujišťování o zlevňování jako vždy zdraží své základní sazby, ale největší hráči na trhu se na rozdíl od letoška drželi při zemi. Po započítání slevových bonusů za jízdu bez nehody by tedy jejich „nebourající“ klienti mohli několik desetikorun až stokorun ušetřit.



Zatímco pro letošek zvýšily Česká pojišťovna a Kooperativa, jimž patří přibližně dvě třetiny trhu, ceny asi o šest procent, pro příští rok se v průměru spokojí se 4,5 procenta. Pokud si tedy „jejich“ řidič připíše obvyklý pětiprocentní bonus, mírně ušetří.

Malí hráči museli přidat

Nejvíc se asi budou divit řidiči, kteří mají pojistku u menších pojišťoven. Podle Pavla Ronovského z firmy Top-Pojištění.cz, která sazebníky detailně sleduje, nejvíc zdraží Triglav pojišťovna. Základní sazby jí v průměru stoupnou o třináct procent. Přesto zůstává v konečných cenách mezi nejlevnějšími na trhu. „Pro příští rok jsme dospěli k potřebě korigovat ceny směrem vzhůru,“ říká Roman Sznapka z Triglavu. Podle něj jde o kombinaci několika faktorů.



Triglav, který byl letos v některých kubaturách nejlevnější na trhu, oproti jiným ústavům velmi rychle roste co do počtu klientů a podle Sznapky se nechce pouštět do dumpingových cen.



Podle lidí z branže představuje pro malé pojišťovny největší nebezpečí vyplácení náhrad za škody na zdraví. Ty jsou totiž na rozdíl od plateb za rozbité „plechy“ podstatně vyšší. „Škody na zdraví běžně dosahují několika milionů korun, někdy se vyšplhají až ke stropu pojistného krytí,“ říká místopředseda představenstva České podnikatelské pojišťovny Jakub Strnad.



Výplaty za zdraví v řádu desítek milionů korun pak pochopitelně poškozují hospodaření pojišťoven. A protože jsou podstatně méně četné než běžné nehody, pojišťovny s nimi musí začít vážně kalkulovat až s rostoucím počtem klientů.

Podle Ronovského pro příští rok základní sazby výrazně zvedla ještě ČSOB Pojišťovna (o devět procent), Wüstenrot pojišťovna (o osm procent) a Uniqa (o sedm procent). Na opačném konci žebříčku se umístil Allianz, který zdražil jen o 3, 5 procenta. Celkem zdraží pojišťovny podle Ronovského o pět až šest procent.



U modelového příkladu řidiče fabie se slabším motorem, který bydlí v Praze si oproti loňsku na základní sazbě nejvíc pohorší klient pojišťoven Uniqa a Triglav (o více než pět set korun). Přesto zůstávají mezi levnějšími.

Modelový příklad ZDE

Automobil: Škoda Fabia 1.2, výkon 47, rok 2006

Řidič: Muž, 35 let, nový řidič / 10 let bez nehody



Pojišťovny nemají porovnávání základních sazeb rády. Argumentují totiž tím, že většina lidí dosáhne už po krátké době bez nehody na slevový bonus. Ten může po několika letech dosáhnout až šedesáti procent. „Základní sazby jsou dobré jen pro pojistné matematiky,“ říká mluvčí České pojišťovny Václav Bálek. Přesto se bonusy každoročně počítají z právě platné základní sazby, což jejich „účinnost“ snižuje.



Na povinném ručení by se letos mohlo vybrat přes 22 miliard korun, v pololetí již bylo pojištěno 5,7 milionu vozů.