Přehled pravidel vyplácení rodičovského příspěvku

Výše příspěvku závisí na tom, jak dlouho se rozhodnete s dítětem zůstat doma

2 roky

zrychlené čerpání – do dvou let věku dítěte ve výši 11 400 korun, o tuto formu může požádat pouze rodič, který má nárok na mateřskou ve výši alespoň 380 korun na kalendářní den. To znamená, že před odchodem na mateřskou měl mzdu alespoň 16 400 korun měsíčně.

3 roky

klasické čerpání – do tří let věku dítěte ve výši 7 600 korun, o tuto formu může požádat pouze rodič, který má nárok na mateřskou nebo na nemocenskou poskytovanou v souvislosti s porodem. Netýká se tedy například těch, kteří si jako podnikatelé neplatili nemocenské pojištění.

4 roky

pomalejší čerpání – do čtyř let věku dítěte, do roka a 9 měsíců věku dítěte 7 600 korun měsíčně, pak do čtyř let věku dítěte 3 800 korun měsíčně. Nárok vzniká po mateřské (pokud rodič nemá nárok na mateřskou, pak hned od narození dítěte).

Jak vysoký příspěvek dostanou ti, kteří už děti mají?

Dítěti budou tři roky ještě letos

měsíčně 3 800 korun až do čtyř let věku dítěte.

Dítěti bude před 1. lednem 2008 rok a 9 měsíců, ale zároveň mu ještě nebudou tři roky (narodilo se mezi 1. 1. 2005 a 31. 3. 2006)

do tří let 7 600 korun měsíčně a potom do čtyř let 3 800 korun měsíčně.

U dítěte, kterému nebude k 1. lednu 2008 ještě 21 měsíců, se může rodič rozhodnout.

buď bude pobírat 7 600 korun měsíčně do tří let věku dítěte,

nebo 7 600 korun do 21 měsíců věku dítěte a pak 3 800 korun měsíčně až do jeho čtyř let.

Rodiče dětí, které se narodily po 1. 7. 2007

zvolí buď možnost rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku (11 400 korun měsíčně do dvou let věku dítěte),

nebo budou pobírat rodičovský příspěvek 7 600 korun do 21 měsíců věku dítěte a potom se budou moci rozhodnout, zda zvolit čerpání základního příspěvku do tří let, nebo ponechat variantu pomalejší do čtyř let věku dítěte.

Kolik celkem dostanete, pokud bude rodičovský příspěvek vyplácen:

do 2 let věku dítěte - 216 600 Kč

do 3 let věku dítěte - 235 600 Kč

do 4 let věku dítěte - 224 200 Kč



Poznámka: Příspěvek je spočítán pro případ, že matka nastoupí na mateřskou 6 týdnů před porodem, vyčerpá 28 týdnů mateřské a zvolí jednotlivé varianty rodičovského příspěvku. Příspěvek je určen pro rodiče a vyplácí se vždy na nejmladší dítě v rodině.

Kdy můžete volit formu příspěvku

Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku je možné zvolit v zásadě kdykoliv, nejpozději však: