Přehled slev na železnici

zdarma: děti do 6 let

za polovic: děti od 6 do 15 let a důchodci*

sleva 65 %: žákovské jízdné na cestu do školy pro děti do 15 let* sleva 45 %: žákovské jízdné na cestu do školy pro studenty 15 až 26 let*

neplatíte: za ruční zavazadlo, vodicího nebo asistenčního psa, zvíře ve schráně, vozík pro invalidy a kočárek s dítětem

Poznámka: * platí ve 2. vozové třídě a je nutný speciální průkaz s fotografií

