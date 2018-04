Přehled témat uveřejněných v minulém roce v příloze Test

Sýry 29. 1.Potravinové náhražky 12. 3.Vepřová šunka 19. 3.Margaríny 15. 4.Dusičnany v zelenině 9. 5.Maso a masné výrobky 9. 4., 6. 6.Vysočina 20. 6.Letní stravování 4. 7.Bagety 25. 7.Vanilkové mražené krémy 15. 8.Antibiotika v mase 29. 8.Lahůdky 19. 9.Obaly na potraviny 10. 10.Medy 14. 11.Jahodové jogurty 28. 11.Vánoční cukroví 12. 12.Pivo ležáky Speciál 12. 2.Víno Modrý Portugal 2. 4.Pivo ležáky z malých pivovarů 23. 5.Balené vody 27. 6.Víno Chardonnay 11. 7.Ovocné nápoje 8. 8.Známková vína 12. 9.Víno Rulandské modré 24. 10.Víno Sauvignon 19. 12.Deodoranty 15. 1.Dětské plenky 5. 2.Tablety do myček 9. 4.Dětské vlhčené ubrousky 2. 5.Bělicí zubní pasty 16. 5.Přípravky na opalování 13. 6.Hydratační krémy 5. 9.Barvy na vlasy 17. 10.Zubní kartáčky 7. 11.Šampony 21. 11.Běžecké lyže 22. 1.Jízdní kola 16. 4.Dětské sedačky na kolo 2. 5.Levné sluneční brýle 30. 5.Kempy 7. 7.Koupaliště 18. 7.Informační střediska 1. 8.Cestovní kanceláře 31. 10.Fritézy 26. 3.Televizory 9. 4.Záruční doba 8. 1., 19. 2.Cestování v hromadných prostředcích 29. 1.Reklamace 19. 2.Čistírny 26. 2.Brýle a kontaktní čočky 5. 3.Dětské aktovky 22. 8.Reklamace 26. 9.Městské úřady 3. 10.Nákupy - srovnání cenSpeciál 1. 12.Hypermarkety - reklamace, informace 5. 12.Články lze najít v našem elektronickém archivu na adrese www.mfdnes.cz nebo na stránkách přílohy Test - www.test.idnes.cz. Všechny výtisky MF DNES jsou k nahlédnutí v dokumentaci redakce, kde je možné také získat kopie nejvíce tří testů najednou za úhradu nákladů. Dokumentaci (MF DNES, Na Příkopě 988, Praha 1, 1. patro) lze osobně navštívit v úterý a v pátek od 10 do 12 hodin nebo ve středu a čtvrtek od 13 do 16 hodin. Spojení na dokumentaci MF DNES: telefon 225 062 496-9, e-mail dokumentace@mafra.cz.