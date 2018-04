Přehledně: Deset častých chyb, kterých se dopouštíme ve snaze ušetřit

Příkladem jsou nákupy. "Každý z nás má sklon uvěřit lákadlům obchodníků, že je lepší koupit si 2+1 balení zdarma nebo že produkt nabízený v teleshoppingu je naprosto bezkonkurenční cenově i svým výkonem," říká Libor Svoboda, manažer pro Produkty a služby Poštovní spořitelny. Ve snaze ušetřit dokážeme ale tratit i v dalších situacích.

1. Nákup bez seznamu a s prázdným žaludkem

Jestliže si myslíte, že napsat seznam toho, co chcete koupit, je zbytečné, protože si to dobře pamatujete, jste na omylu. Pokud byste totiž "jeli" podle předem sestaveného seznamu, neměli byste čas se v obchodě ničím rozptylovat. Ovšem na ty, kteří se po obchodě jen tak rozhlížejí a hledají, co vlastně chtěli, číhají nástrahy v podobě různých ochutnávek a akčních nabídek.

A prázdný žaludek je velký pokušitel. Spolehlivě vás donutí koupit i to, o co vůbec nestojíte. Prostě na to máte chuť.

2. Kupte dva, dostanete tři

Regály v obchodech, především v super a hypermarketech se jen hemží nabídkami výhodných balení 2+1, 3+1 apod. V případě, že koupíte dva kusy, máte třetí zdarma. Opravdu ale potřebujete mít více stejných výrobků, když jste si chtěli koupit jen jeden?

3. Nákup z televize

Několikrát denně máte možnost zhlédnout v televizi nabídky různých teleshoppingových společností. Nadšení zákazníci vás přesvědčují, jak jen díky tomuto posilovacímu stroji dokázali zhubnout desítky kil, či jak jen díky tomuto skvělému masážnímu přístroji je záda už nebolí.

Nekupte to, když je to tak učinné a levné. Rychle vytočíte číslo, objednáte a až po dodání zjistíte, že takhle jste si ten výrobek vůbec nepředstavovali. Nevýhodou teleshoppingu je nemožnost zboží si pořádně prohlédnout, vyzkoušet a až poté se rozhodnout k nákupu.

4. V tržnici levně, ale nekvalitně

Nadšení nakupovat na vietnamských tržnicích oblečení, obuv či elektroniku, už sice opadlo. Ovšem stále se najde mnoho lidí, kteří si šatník doplňují především zde. Koupíte sice levně a mnohdy i poslední módní výstřelky, ale spolehnout se na to, že budete moci oblečení nosit i příští rok, už nejde. Po několika vypráních se vám většina výrobků brzy rozpadne.

5. Historické spotřebiče

Mnozí Češi mají dvě domácnosti - jednu doma, druhou na chalupě. A tu si většinou vybaví staršími ledničkami, pračkami či mikrovlnkami, které vyřadili ze svých městských domácností. Proč je vyhazovat, když ještě fungují? Ovšem právě tyto staré spotřebiče pracují značně neekonomicky, spotřebují mnohem více elektrické energie než spotřebiče nové.

A pokud by měly na chalupách sloužit ještě několik let, člověk za jejich spotřebu utratí mnohem více, než kdyby si koupil nové.

6. Přesun výplaty z účtu do peněženky

Naprostá většina zaměstnavatelů dnes zasílá výplatu svým zaměstnancům na bankovní účty. Mezi klienty se stále najde dost těch, kteří v den výplaty zamíří na pobočku své banky a prakticky do poslední koruny si peníze vyberou.

Tento transfer peněz má mnohá úskalí. První spočívá v tom, že na přepážce pobočky zaplatíte za výběr hotovosti poplatek ve výši několika desítek korun. Pokud byste vlastnili platební kartu, i při několika výběrech měsíčně u vlastní banky tolik nezaplatíte.

Dalším nebezpečím je to, že máte-li naditou peněženku, utrácíte snadněji i vyšší částky, než když v ní máte jen pár stokorun a zbytek na účtu a většinu plateb provádíte pomocí karty.

7. Není bankomat jako bankomat

Rozhodně nelitujte pár kroků a při potřebě vybrat si peníze z bankomatu vyhledejte bankomat své banky. Odměnou vám bude mnohem nižší poplatek, než kdybyste peníze vybrali u jakéhokoliv cizího bankomatu.

Například klienti ČSOB zaplatí za výběr z bankomatu své banky šest korun a z bankomatu cizí banky pětkrát tolik - 30 korun. Klienti České spořitelny u své banky též šest korun a při výběru z cizí banky dokonce 40 korun.

8. Peníze ve slamníku žere inflace

Mnozí lidé rezignovali na bankovní účty a hotovost si spoří doma do šuplíku. A často jsou to opravdu vysoké částky. Neuvědomují si však, že se jim naspořená suma postupně ztenčuje. Na vině je inflace, kvůli které se peníze znehodnocují.

Mnohem výhodnější je uložit si peníze například na spořicím účtu, kde se vám peníze úročí v průměru kolem 1,5 procenta ročně (Zuno Bank a Axa Bank dvě procenta, ING Bank 1,75 procent). A pokud budete peníze okamžitě potřebovat, můžete si je bez čekání vybrat.

9. Není všechno zlato, co se třpytí

Rozhodně nejsou ojedinělé případy lidí, kteří naletěli na nabídky pochybných společností nabízejících výnosy, o kterých se vám ani nezdá. Jejich mnohdy celoživotní úspory nakonec skončily v kapsách podvodníků.

Vždy si uvědomte, že "vysoký výnos = vysoké riziko". Než podepíšete smlouvu a peníze společnosti svěříte, sežeňte si o ní co nejvíce informací či se poraďte s odborníky.

10. Zbytečné zadlužování

Protipólem snahy ušetřit za každou cenu, je nadměrné zadlužování. Dokonce není málo těch, kteří na jednu stranu šetří, kde se dá, a na druhou si zbytečně půjčují. Aby vás dluhy nesrazily až k osobnímu bankrotu, snažte se držet několika zásad: