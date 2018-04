Přehledně: 30. září 2011 se změní výše penzí i důchodový věk

V přiznání penze je klíčový přelom z 29. na 30. září 2011. Od tohoto data se mění výpočet, místo dvou redukčních hranic budou tři. Mění se také procenta výpočtů.

Do příjmové hranice 10 886 korun hrubého se nová penze nezmění. V pásmu

10 886 až 33 965 korun dojde k poklesu nově přiznaných penzí až o víc než sto korun. Od příjmové hranice 33 965 korun hrubého se zvednou penze o stovky i několik tisíc korun.

O kolik si polepší nebo pohorší noví penzisté od 30. září 2011 Hrubý měsíční příjem v Kč Důchod v Kč dle stávajících pravidel Důchod v Kč dle nových pravidel Rozdíl v Kč 10 tisíc 8 230 8 230 0 15 tisíc 9 550 9 477 -73 20 tisíc 10 450 10 347 -103 30 tisíc 12 034 11 963 -71 40 tisíc 12 634 12 743 +109 50 tisíc 13 234 13 523 +289 100 tisíc 16 234 17 404 +1 170 Zdroj: propočet MPSV, doba důchodového pojištění zaměstnance 40 let

Jestli bude pro vás výhodnější nechat si vyměřit důchod podle starých či nových pravidel, můžete alespoň orientačně zjistit na důchodové kalkulačce ministerstva práce a sociálních věcí. Česká správa sociálního zabezpečení porovnání provádět nebude, protože jí to zákon nenařizuje.

Kdo má nárok na řádný starobní důchod do 29. září 2011 a je pro něj výhodnější nechat si ho spočítat postaru, nemusí spěchat. Penzi je možné přiznat zpětně k uvedenému datu. Musíte si jen dát pozor a uvést v žádosti přiznání k 29. 9. 2011. Kdybyste uvedli například 30. září, penzi vám spočítají již podle nových pravidel.

Šanci mají i popletové. Případnou chybu v datu je možné ještě napravit. O změnu u data pro přiznání penze však musíte požádat písemně, a to nejpozději do 30 dnů, kdy vám domů přijde od České správy sociálního zabezpečení rozhodnutí o přiznání důchodu. Žádost o změnu můžete podat dvakrát.

O předčasný důchod zažádejte hned

Komu připadne den odchodu do důchodu až na 30. září a později, musí počítat s tím, že mu penzi vypočítají již podle nových pravidel. To však bude výhodné jen pro lidi s vyměřovacím základem vyšším než 34 tisíc korun. Jestli patříte k většině s nižším platem a do důchodu nemáte daleko, můžete požádat o předčasnou penzi. Bude se počítat postaru a budete brát víc.

Například muž, který byl pojištěn 40 let, chce jít do důchodu o 800 dní dříve a stihne si žádost podat do 29. září, bude mít o 98 korun měsíčně víc než ten, jenž je na tom úplně stejně, jen si žádost podá o dva dny později. Bude mít tedy o téměř 1 200 korun za rok míň.

Nejvýhodnější to bude pro ty, kterým na konci září bude zbývat do dosažení důchodového věku méně než 90 dnů, těm se předčasný důchod krátí nejméně. Čím je delší doba předčasnosti, tím negativněji to ovlivní výši penze. Důchod přitom zůstane krácen trvale.

Nezbytnou podmínkou pro přiznání předčasného důchodu je získání potřebné doby pojištění. Kdo dosáhne důchodového věku v roce 2013 a letos chce odejít do předčasného důchodu s dvouletým předstihem, musí být pojištěn alespoň 29 let, kdo by chtěl jít letos do penze o tři roky dříve, musí mít pojištění již 30 let.

O tři roky dříve mohou do penze odejít lidé s důchodovým věkem nižším než 63 let. Až o pět let předčasně pak mohou po dosažení šedesátky odejít do důchodu ti, jejichž důchodový věk je podle nových pravidel 63 a více let.

Pozor, případnou žádost o předčasnou penzi musíte podat nejpozději do 29. září 2011. "Předčasný starobní důchod totiž lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti," vysvětluje mluvčí ČSSZ Pavel Gejdoš.

Zvyšuje se věk odchodu do důchodu

Penze se ještě více oddálí pro lidi narozené v roce 1956 a mladší. Nejvíce to pocítí ženy s dětmi narozené v 60. a 70. letech, které půjdou do penze až o jeden a půl roku později.

Další novinkou je, že u všech narozených po roce 1977 se důchodový věk každoročně oddálí o dva měsíce. Padá tak věkový strop pro odchod do penze a od ročníků narozených po roce 2013 se bude v Česku do penze odcházet v 73 a více letech.