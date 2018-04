Přehledně: Nečasova vláda nám hlavně bere, na "dary" je skoupá

CO NÁM VLÁDA VZALA ANEB KDE JSME SI UŽ POHORŠILI

Porodné

Příspěvek 13 tisíc korun dostávají rodičky od 1. ledna 2011 jen na své první narozené dítě. Zároveň pro jeho přiznání nesmí čistý měsíční příjem rodiny přesáhnout 2,4násobek životního minima. Pokud žena porodí najednou více dětí, dostane porodné jen 19 500 korun.

Do konce roku 2010 přitom měly všechny rodičky nárok na porodné 13 tisíc korun za každé živě narozené dítě (v případě dvojčat tak dostaly 26 tisíc korun, v případě trojčat 39 tisíc korun).

Rodičovský příspěvek

Tato dávka se u čtyřleté rodičovské dovolené od 1. ledna 2011 snížila celkem o 45 600 korun. Rodiče dostávají do devátého měsíce věku dítěte 7 600 korun měsíčně a dalších 39 měsíců 3 800 korun měsíčně, celkem 216 600 korun.

Do konce roku 2010 dostali rodiče za čtyřletou rodičovskou dovolenou 262 200 korun (do 21. měsíce měli nárok na 7 600 korun a dalších 27 měsíců 3 800 korun).

Sleva na poplatníka

Od ledna 2011 se odpočitatelná sleva na poplatníka snížila měsíčně o stovku na 1 970 korun. Lidé tedy každý měsíc zaplatí na daních o sto korun více. Za rok tak mohou uplatnit slevu 23 640 korun.

Podle odhadu ministerstva financí v roce 2011 přiteče díky "povodňové dani" do státního rozpočtu 4,6 miliardy korun, které budou použity na protipovodňová opatření a odstraňování škod po záplavách. Od roku 2012 bude sleva na poplatníka opět v původní výši 2 070 korun měsíčně, tedy 24 840 korun ročně.

Státní podpora stavebního spoření

Podpora za rok 2011 klesne jak u starých smluv uzavřených do konce roku 2003, tak u nových smluv na maximálně dva tisíce korun ročně. Podle typu smlouvy tak lidé ročně přijdou o 2 500 až tisíc korun.

Daň z úroků ze stavebního spoření

Úroky připsané na stavební spoření se od roku 2011 daní 15procentní daní z příjmu. Až do loňska přitom byly připsané úroky z vkladů od daně osvobozeny.

Nemocenské pojištění

Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) od 1. ledna 2011 se nemocenské pojištění zvedlo na 2,3 procenta z vyměřovacího základu, minimálně 92 korun měsíčně. Nadále však zůstává dobrovolné.

Do roku 2010 bylo nemocenské pojištění 1,4 procenta z vyměřovacího základu, minimálně 56 korun měsíčně.

Na nemocenské dávky má živnostník (pokud si platí nemocenské pojištění) nárok až po 21 dnech nemoci. Ještě v roce 2010 dostali živnostníci nemocenské dávky po 14 dnech nemoci.

Odstupné při výpovědi ze zaměstnání

Pokud člověk po výpovědi ze zaměstnání dostane odstupné, nemůže od 1. ledna 2011 po dobu, než mu doběhne výplata odstupného, pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Od ledna 2011 se zároveň výše odstupného počítá podle odpracovaných let ve firmě. Za jeden rok dostane měsíční odstupné, za dva roky dvouměsíční odstupné a při délce práce nad dva roky má nárok na tříměsíční odstupné.

Do roku 2010 nemělo odstupné vliv na výplatu podpory v nezaměstnanosti, člověk měl nárok na tříměsíční odstupné a na výši podpory neměl vliv fakt, zda zaměstnanec sám podal výpověď.

Podpora v nezaměstnanosti

Od 1. ledna 2011 se snížila výše podpory v nezaměstnanosti tomu, kdo podá sám výpověď. Bude totiž již od prvního měsíce pobírat jen 45 procent dosavadní průměrné měsíční čisté mzdy. V případě, že výpověď dostanete, máte první dva měsíce nárok na 65 procent mzdy, další dva měsíce na 50 procent a od pátého měsíce na 45 procent.

Berete-li podporu v nezaměstnanosti, nemůžete si od počátku roku nic přivydělat. Do konce roku 2010 si nezaměstnaný pobírající podporu mohl přivydělat až čtyři tisíce korun.

CO NÁM VLÁDA VEZME ANEB KDE SI POHORŠÍME

Daň z přidané hodnoty

Současná snížená sazba DPH v roce 2012 vzroste na 14 procent. Zvýšená sazba DPH zůstane na 20 procentech. V roce 2013 se obě sazby DPH sjednotí na 17,5 procentech.

Dosud platí dvě sazby DPH - snížená 10 procent a zvýšená 20 procent.

Poplatek za komunální odpad

Od roku 2012 by měl být o sto procent zvýšen roční poplatek za komunální odpad. Skládá se ze dvou složek a po úpravě by měl být v konečné výši 1 000 korun. První složka 250 korun zůstane stejná, zvýší se druhá složka z 250 korun na 750 korun.

Dosud je poplatek ve výši 500 korun ročně.

Odečet úroků z úvěrů na bydlení

Od roku 2012 by se měla snížit výše zaplacených úroků na úvěry na bydlení (hypotéky, úvěry ze stavebního spoření), které si lidé mohou odečíst od základu daně, na 80 tisíc korun. Lidem tak bude vráceno zpět maximálně 15 200 korun.

Dosud si lidé mohou odečíst až 300 tisíc korun zaplacených na úrocích úvěrů na bydlení. Zpět tak mohou dostat až 45 tisíc korun.

Starobní důchody

Po 30. září 2011 se budou důchody vyměřovat méně výhodným způsobem než dosud. Nejvíce si pohorší lidé s příjmem 13 až 36 tisíc korun, kterých je nyní zhruba 70 procent.

Sleva na poplatníka

V roce 2013 nebudou moci uplatnit slevu na poplatníka lidé s příjmem vyšším než 98 tisíc korun měsíčně (čtyřnásobek průměrné mzdy). Jejich čistá mzda bude tak nižší o 2 070 korun.

Spotřební daň

Od roku 2012 se zvýší spotřební daň na tabákové výrobky. Cena krabičky cigaret tak stoupne zhruba o tři koruny. Další zvýšení spotřební daně se plánuje na rok 2014.

Přehled vybraných změn Kde změna Méně - / více +(v Kč) Komentář Porodné - 13 000 o tolik přijdou matky, které porodí své druhé a další dítě, či matky s porozeným prvním dítětem žijící v rodině s čistým příjmem vyšším než 2,4násobek životního minima Rodičovský příspěvek - 45 600 o tolik bude nižší celkový rodičovský příspěvek u čtyřleté rodičovské dovolené Povodňová daň (sleva na poplatníka) - 1 200 o tolik bude mít člověk nižší roční plat, platí pouze v roce 2011 Státní podpora stavebního spoření - 1 000, resp. - 2 500 o tolik bude nižší maximální výše roční státní podpory Nemocenské pojištění OSVČ - 432 o tolik zaplatí živnostník ročně minimální výši nemocenského pojištění Poplatek za komunální odpad - 500 o tolik by měl být vyšší roční poplatek za komunální odpad Sleva na poplatníka - 24 840 o tolik bude mít od roku 2013 nižší roční příjem člověk s platem vyšším než 98 tisíc korun Sleva na dítě + 1 800 o tolik bude mít od roku 2012 vyšší příjem rodič, který uplatňuje slevu na dítě

CO NÁM VLÁDA DÁ ANEB KDE SI POLEPŠÍME

Starobní důchody

Po 30. září 2011 si polepší na důchodech lidé s měsíčním příjmem vyšším než 36 tisíc korun. V závislosti na příjmu budou mít důchod vyšší až o tisíce korun.

Příspěvek na bydlení

Od 1. ledna 2011 se změnila jedna z podmínek nároku na příspěvek na bydlení. Zvýší se částka uznávaná státem jako potřebná na náklady na bydlení, proto příspěvek na bydlení stoupne.

Nejvíce si polepší jednočlenná nebo dvoučlenná domácnost bydlící v družstevním bytě nebo v bytě v osobním vlastnictví bez ohledu na počet obyvatel ve městě. Příspěvek jim vzroste zhruba o 10 procent. Nejméně, zhruba o 2,25 procent, se zvýší příspěvek jednočlenné domácnosti v obci od 10 do 50 tisíc obyvatel.

Odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru

Od ledna 2011 platí větší volnost při odměňování lidí ve veřejném sektoru. Vláda stanoví okruh zaměstnanců, u nichž bude možné určit platový tarif, nebo se kterými může dokonce sjednat smluvní plat.

Do konce roku 2010 platilo, že jste nastoupili na určitou platovou třídu, na daný platový stupeň (záleželo například na délce odpracované doby a dalších faktorech) a odměna byla striktně daná.

Od ledna se zrušily i parametry pro stanovení stupnic platových tarifů. Výraznou změnou je i to, že je možné zaměstnávat na určité pozici člověka bez potřebné kvalifikace po neomezeně dlouhou dobu.

Do konce loňského roku to bylo limitováno obdobím čtyř let.

Sleva na dítě

Od roku 2012 se zvýší sleva na dítě o 150 korun měsíčně. Budete si tedy moci ročně odepsat 13 404 korun (1 117 korun měsíčně).

Dosud je sleva na dítě 967 korun měsíčně (11 604 korun ročně).

Zdravotní pojistné

Od roku 2012 se mění strop na zdravotní pojistné, snižuje se ze šestinásobku na čtyřnásobek průměrné mzdy. Polepší si lidé s vyššími příjmy, zdravotní pojištění již nebudou platit z příjmů nad 100 tisíc korun měsíčně.