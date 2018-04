Přehledné rady, jak ušetřit na běžně prodejných lécích

Není vám dobře a řešíte, zda zamířit k doktorovi, nebo raději přímo do lékárny. Druhá možnost bývá přinejmenším časově úspornější. A rýmu, zánět spojivek či afty pomůže lékárník vyléčit stejně dobře jako lékař.

Někteří doktoři prý předepisují takové léky, za které dostali provizi od farmaceutické firmy. Napravit by to měla nová pravidla: doktor na recept vypíše jen účinnou látku, konkrétní přípravek dostanete až od lékárníka. Koho by napadlo, že i lékárníkovi mohl zástupce farmaceutické firmy přilepšit nějakou pozorností, nemusí být na omylu. V každém případě není od věci začít se orientovat v tom, jaké mají léky účinné látky a kolik stojí. Přinášíme přehled léků na nejběžnější problémy a několik tipů na to, jak je nakoupit a neplatit při tom víc peněz, než je třeba.

1. Nebojte se napodobenin

Originální lék bývá dražší než takzvané generikum (ekvivalent léku od jiného výrobce uvedený na trh po tom, co originálu vypršela patentová ochrana). Generikum přitom není horší než jeho předloha. Účinná látka je stejná, mohou se lišit látky pomocné. V podstatě je to stejný lék, jen krabička a cena se liší.

Příklad: Originální lék na snížení teploty a proti bolesti je aspirin. Deset 500 mg tablet stojí 32 korun, stejné balení acylpyrinu vyjde na 21 korun.

2. Kupte rovnou větší balení

Jestli nezkoušíte nic nového, ale kupujete si lék, který běžně užíváte, sáhněte po větším balení. Jedna tableta, nebo chcete-li miligram účinné látky, tak obvykle vyjde na méně peněz.

Příklad: Pokud si koupíte 30 kusů tablet Panadol Extra, vyjde vás jedna na 2,8 koruny. Ty samé tablety, kterých je v balení jen deset, vyjdou na 3,7 koruny jedna.

3. Nestyďte se říct si o levnější lék

Když přijdete v lékárně k okénku volný prodej a řeknete si o konkrétní přípravek, farmaceut vám ho vydá a je hotovo. Nediskutuje, nenabízí alternativy – předpokládá, že již máte s lékem zkušenosti a že vám vyhovuje. A vy jste přitom třeba jen viděli reklamu a chcete přípravek vyzkoušet. Navíc i lékárník, jako každý obchodník, žije z marže, a tak, když vznesete jasný požadavek, nemá důvod vám nabízet levnější výrobek. Nestyďte se proto říct, co vám je, a požádat o něco nepříliš drahého.

Příklad: Voltaren emulgel k odstranění bolesti svalů a kloubů stojí ve 100g balení 179 korun. Jeho konkurent Veral gel vyjde na 78 korun.

4. Jděte do správné lékárny

Pokud už máte lék vybraný a jde vám jen o to, koupit jej levně, zamiřte do větší lékárny. Bývá v nich větší obrat, a tudíž i nižší ceny. Platí to hlavně pro léky, které vám lékař předepsal na recept. Jestli se chcete poradit, zvolte spíš komornější prostředí lékárny, kde za vámi nebude stát patnáct netrpělivých zákazníků.

5. Nedejte na reklamu

Bolí vás záda. Lékárníkovi vysvětlíte svůj problém a on vám nabídne čtyři různé přípravky. V lékárně, kde mají samoobslužné regály, je to ještě jednodušší, stačí, když vás nasměruje na poličku vpravo dole. Bez rozmýšlení obvykle sáhnete po léku, jehož název už jste někdy slyšeli. Co na tom, že ono "někdy" bylo nejspíš večer předtím v televizní reklamě. Přitom přípravky, které by vám pomohly stejně, či dokonce lépe, mohou vyjít na polovinu. Navíc vyšší cena některých bohatě inzerovaných výrobků není plně vyvážena užitkem.

Příklad: Účinnost Ibalginu Rapid je deklarována po 15 minutách, klasický ibalgin zabere za půl hodiny. Za čtvrt hodiny úlevy navíc však zaplatíte o 84 procent více, protože 12 tablet rapidu (400 mg) vyjde na 59 korun, stejně silné tablety klasické stojí 32 korun.

6. U dražších léků udělejte průzkum

Zajdete-li jednou za čtvrt roku do lékárny pro náplast a paralen, není co řešit. Jděte kamkoli, ušetřená pětikoruna vás nevytrhne. Pokud však kupujete léky často, vyplatí se vědět, jak je to v okolí s cenami. Zajít do lékárny se seznamem a odejít jen s informacemi o cenách vyžaduje dost pevnou vůli (většině lidí je hloupé se zeptat a nekoupit). Zkuste tedy do lékárny zatelefonovat.

Příklad: Zkusili jsme zajít do lékáren nedaleko redakce a poptávali jsme přípravek na průjem Smecta (30 sáčků po 3 gramech). V lékárně Zlatý Anděl stál 276 korun, v lékárně Aurelis 263 korun.

7. Prohlédněte internet

Lékárna dnes není jen kamenný obchod, nakupovat můžete i po internetu. Neseženete tu samozřejmě léky na recept, ale volně prodejné medikamenty typu ibalgin, acylpyrin či fenistil jsou k mání a ceny bývají o něco příznivější než v lékárnách kamenných.

Nezapomeňte však připočítat poštovné a myslete i na to, že při nákupu od počítače má člověk tendenci rozklikávat i příbuzné odkazy a internetové lékárny jsou přitom plné různých více či méně zázračných potravinových doplňků, při jejichž nákupu se vaše peněženka vyprázdní nevídanou rychlostí.

Příklad: Ibalgin 400, sto tablet stojí na internetu v www.lekarna.cz 99 korun, v kamenných lékárnách od 110 do 128 korun.