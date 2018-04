Přehledně: s čím se nyní předhánějí stavební spořitelny

Zájemců o stavební spoření nijak zásadně neubývá. Dokládají to statistiky ministerstva financí i samotné stavební spořitelny. Výrazné změny v nabídkách stavebního spoření, jako je třeba odpuštění poplatku za uzavření smlouvy či poplatku za roční vedení účtu, se proto zatím nekonají.

Za uzavření nové smlouvy lze tradičně získat věcné dárky, finanční prémie či vyšší zhodnocení, ale jen na první rok spoření.

Českomoravská stavební spořitelna – Liška



• Smlouva bez vstupního poplatku a ještě finanční prémie pro nové zájemce (nebo ty, kteří nebyli klienty spořitelny od 1. ledna 2009). Klienti, kteří uzavřou do konce roku smlouvu s cílovou částkou do 150 tisíc korun (poplatek ve výši jednoho procenta sice do konce ledna zaplatit musí, spořitelna ho však v únoru 2011 vrátí na účet). Pokud na účet ještě letos vloží až 20 000 korun, získají navíc prémii až 1 500 korun.

• Pokud uzavřete do konce roku ve stejný den v rámci finančního programu Liška plus spolu s novou nebo následnou smlouvou také smlouvu o penzijním připojištění ČSOB, můžete získat na stavební spoření prémii až 1 500 korun (polovina úhrady za uzavření smlouvy).

• Každý, kdo využije některého produktu spořitelny, získá navíc vánoční balíček od Lišky - dva archy vánočního papíru, vánoční pohlednice a jmenovky k dárkům.

• Bonusový vklad od Lišky - prémie jedno procento z vkladu, který připíšete na účet do konce ledna 2011. Podmínky jsou však poměrně kruté. Na smlouvu musíte do konce ledna vložit minimálně 70 tisíc korun (získáte prémii 700 korun), smlouvu nemůžete dva roky vypovědět ani ji nijak měnit (zvyšovat cílovou částku, měnit tarif, žádat o překlenovací úvěr). Po dvou letech ji však můžete předčasně ukončit bez sankčních poplatků a za první dva roky vám nebude spořitelna účtovat poplatky za vedení účtu (2x 310 korun).

Stavební spořitelna České spořitelny – Buřinka



• Batoh Puma věnuje každému, kdo uzavře smlouvu do konce roku. Minimální cílová částka je 150 000 korun.

• Poplatek za uzavření smlouvy 0,5 procenta z cílové částky, což je nejméně ze všech spořitelen.

• Pokud uzavřete smlouvu přes internet, bude bez poplatku.

• Spořitelna neúčtuje sankční poplatek za zrušení smlouvy před ukončením vázací doby šesti let. Přijdete sice o státní podporu, jiný poplatek však už platit nebudete.

• Kdo požádá do konce roku o překlenovací úvěr Hypo Trend, nebude platit nic za vyřízení (jinak jedno procento). Podmínkou je sjednání pojištění schopnosti splácet úvěr i pro případ ztráty zaměstnání, za které budete u půlmilionového úvěru platit 267 korun měsíčně, splácení 107 měsíců.

Raiffeisen stavební spořitelna



• Sleva na poplatku až 1 500 korun, kterou spořitelna připíše do konce února 2011. Její výše závisí na stavu zůstatku na účtu ke konci ledna. Když budete mít na účtu 10 tisíc korun, získáte prémii 1 000 korun, pokud bude zůstatek alespoň 20 tisíc korun, dostanete 1 500 korun. Podmínkou je stavební spoření s cílovou částkou alespoň 200 tisíc korun uzavřené do konce roku.

• Dvojnásobné úročení vkladů, tedy úrok čtyři procenta. Podmínkou je uzavření smlouvy do konce roku s minimální cílovou částkou 200 tisíc korun. Dvojnásobný úrok získají jen smlouvy se spořícím tarifem. Navýšený úrok může být maximálně 10 000 korun (odpovídá vkladu 250 tisíc korun). Pozor, dvojnásobné úročení platí jen v prvním roce trvání smlouvy.

Modrá pyramida



• Moudré spoření: dvojnásobný úrok (čtyři procenta) na první rok spoření. Platí pro klienty, kteří si založí smlouvu do konce ledna a vloží na účet minimálně 10 tisíc korun. Podmínkou je cílová částka do jednoho milionu korun. Nejvyšší částka, kterou tak můžete získat, je 20 000 korun.

• Děti do 10 let získají stavební spoření na cílovou částku 150 tisíc korun zdarma (bez poplatku za uzavření) a plyšového Mopyho k tomu. Akce platí do konce roku.

• Spořitelna nabízí možnost navýšení cílové částky do 15. prosince zdarma při zachování stávajících podmínek (například tříprocentní zhodnocení, takzvané Prodloužení Plus). Navýšit cílovou částku však můžete jen o to, co jste již naspořili, nebo o polovinu naspořené částky. V prvním případě si však musíte prodloužit smlouvu (a tudíž oddálit přístup k penězům) o šest let, ve druhém o tři roky.

Wüstenrot stavební spořitelna



• Do konce roku 2010 nabízí u všech nových smluv vyšší úrokovou sazbu z úspor - 2,5 procenta, což je nejvyšší na trhu stavebního spoření.

• Pro děti má produkt Wüstenrot Kamarád+ bez poplatku za uzavření (úspora až 3 000 korun).

• Kdo uzavírá smlouvu přes internet, zaplatí poplatek jen 0,5 procenta z cílové částky.

• Pro ty, kteří si zároveň se stavebním spořením s cílovou částkou alespoň 250 tisíc korun u Wüstenrot uzavřou smlouvu na povinné ručení na vozidlo do 3,5 tuny (musí být stejné rodné číslo), dostanou dálniční známku na rok 2011. Akce platí do 20. prosince.

• Těm, kteří už smlouvu mají (nemusí to být nutně u Wüstenrot, ale smlouva musí trvat alespoň tři roky, nebo musíte mít úvěr), nabízí možnost uzavřít smlouvu Wüstenrot Team. Pokud bude cílová částka alespoň 200 tisíc korun a do dvou měsíců na ni vložíte částku do 10 tisíc korun, získáte prémii 20 procent z úspor po odečtení všech poplatků (za uzavření smlouvy a vedení účtu), maximálně 2 000 korun.