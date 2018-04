Přehledně: šest zásadních změn v zákoníku práce

1. Nový důvod pro vyhazov: podvádění s nemocenskou

Koho doma nezastihne kontrola nemocných, může nově přijít o práci. Dosud mu pouze hrozilo, že nedostane část nebo celou nemocenskou (či náhradu mzdy) a že zaplatí až 20tisícovou pokutu.

"Pokud by zaměstnavatel zjistil, že se pracovník neléčí anebo nedodržuje režim, má možnost při opakovaném porušování léčebného režimu dát výpověď," říká Petr Šimerka, náměstek ministra práce. Kdo bude ve správním řízení usvědčen, že v době nemoci dělá melouchy, vysedává v hospodě nebo odjel na dovolenou, koleduje si o výpověď. Vyhazov mu bude zřejmě hrozit jen v prvních třech týdnech, kdy nemocenskou platí zaměstnavatel.

2. Šéfové budou déle prokazovat své schopnosti

Zkušební lhůty pro vedoucí zaměstnance bude možné nastavit až na šest měsíců. Zatímco pro všechny ostatní platí tradičně maximálně tři měsíce, pokud se pracovník s firmou nedohodne na kratší, bude možné šéfa testovat déle. Firmy chtěly čtyři měsíce pro řadové zaměstnance.

3. Odstupňování odstupného

Za více než dva roky práce u firmy odstupné ve výši tří platů, do dvou let dva a do roka práce jen jeden. Tak mají vypadat nová pravidla. Zaměstnavatelům to umožní ušetřit při propouštění. Nadále samozřejmě platí možnost dojednat si při nástupu i mnohem vyšší odstupné.

4. Z dohody o provedení práce se bude platit pojistné

Na dohodu o provedení práce bude moci člověk u jedné firmy pracovat až 300 hodin ročně namísto dnešních 150. U dohody s odměnou nad deset tisíc korun měsíčně se bude platit pojistné.

Dnes se z dohod platí pouze 15procentní srážková daň. Nově pracovník zaplatí dalších 11 procent a firma dalších 34 procent z odměny na důchodovém, nemocenském a zdravotním pojištění.

"To využívání dohod prodraží," upozorňuje Jan Procházka z advokátní kanceláře Ambruz a Dark. Zaměstnavatelé by podle něj byli raději, kdyby se na dohodách vůbec nic neměnilo. Stát si od toho slibuje, že vybere o dvě miliardy více na důchodovém a nemocenském pojištění a o miliardu více na zdravotním pojištění.

5. Řetězení práce na dobu určitou

Třikrát a dost a znovu až za tři roky. Pracovní smlouva na dobu určitou smí trvat maximálně tři roky a opakovat se nejvýše dvakrát. Pak musí uplynout tři roky, aby se mohla mezi tímtéž pracovníkem a zaměstnavatelem uzavřít znovu.

Dnes platí, že smlouva na dobu určitou může být sjednána maximálně na dva roky a pak musí uplynout šest měsíců, než se smlouva může opakovat. Končí tak výjimky, které dnes umožňují řetězit práci na dobu určitou prakticky neomezeně. K té nejčastěji využívané bylo odvolávání se na "vážné provozní důvody". Vlastní úpravy se zřejmě ve vysokoškolském zákoně dočkají učitelé.

6. Nižší příplatky za práci v noci a přesčas u soukromníků

Odměna za přesčasy může být zahrnuta už v rámci mzdy a dnešní 25procentní příplatek nebo náhradní volno nebude muset firma poskytnout. Povinný už nebude ani nejméně desetiprocentní příplatek za noční či víkendovou práci.