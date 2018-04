Krok za krokem jak založit živnost a neudělat chybu

Nejdříve zvažte, zda pro své podnikání potřebujete živnostenské oprávnění (dříve živnostenský list). V některých profesích můžete podnikat i bez něho - například pokud práce, kterou se živíte, patří mezi svobodná povolání, nebo pracujete jako zemědělec, právník, exekutor, daňový poradce apod.

Zvolte druh živnosti

Předtím, než na libovolném živnostenském úřadu vyplníte jednotný registrační formulář, zjistěte si, jaký druh živnosti budete vlastně vykonávat.

Zapamatujte si Prostřednictvím jednotného registračního formuláře: ohlásíte na živnostenském úřadu živnost

zaregistrujete se na finančním úřadu k platbě daně z příjmu fyzických osob

zaregistrujete se k platbě záloh sociálního pojištění

zaregistrujete se k platbě záloh zdravotního pojištění

Rozhodující je, zda pro získání živnostenského oprávnění jsou podmínkou nějaké odborné znalosti, konkrétní vzdělání či praxe. Týká se to živností vázaných, řemeslných a koncesovaných.

Pokud budete žádat o výpis z živnostenského rejstříku pro některou či některé z těchto živností, vyplníte registrační formulář, doložíte odbornou způsobilost a zaplatíte správní poplatek tisíc korun. V případě, že budete ohlašovat další živnost, nebo žádat o koncesi, je správní poplatek 500 korun.

Podstatně jednodušší je situace v případě volných živností. Pro získání živnostenského oprávnění nepotřebujete žádnou odbornou způsobilost. Ze seznamu volných živností si vyberte tu, která nejlépe odpovídá činnosti, které se při svém podnikání budete věnovat.

Volnou živnost ohlásíte na živnostenském úřadu, vyplníte jednotný registrační formulář a zaplatíte tisíc korun.

V případě, že budete chtít svou volnou živnost rozšířit o další obor, stačí ho na živnostenském úřadu ohlásit a požádat o doplnění. Poplatek žádný neplatíte.

Může se hodit OSVČ bez živnostenského oprávnění najdete v §3 Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.

Řemeslné živnosti jsou vyjmenované v Příloze 1 Živnostenského zákona.

Vázané živnosti vyjmenovává Příloha 2 Živnostenského zákona.

Koncesované živnosti najdete v Příloze 3 Živnostenského zákona.

Volné živnosti vyjmenovává Příloha 4 Živnostenského zákona. Zákon najdete zde Všechny přílohy stáhněte zde

Výpis z živnostenského rejstříku dostanete do týdne

Vyplněním jednotného registračního formuláře jste na živnostenském úřadu ohlásili svou živnost, zároveň jste se zaregistrovali k dani z příjmu fyzických osob na příslušném finančním úřadu, registrovali jste se k platbě zdravotního pojištění i k platbě sociálního pojištění.

Během týdne od ohlášení budete mít výpis z živnostenského rejstříku hotov. Získáte tak zároveň vlastní unikátní osmimístné identifikační číslo (IČO nebo IČ).

Může se vám stát, že během několika dnů od ohlášení živnosti na živnostenském úřadu, dostanete dopis z brněnské společnosti INF. DAT. s.r.o. , která vám za poplatek 1 677 korun nabídne registraci ve vlastním "Rejstříku obchodu a živnosti". Doporučujeme vám na nabídku nereagovat, veškeré údaje o vašem podnikání jsou evidovány na živnostenském úřadu.

Zhruba po měsíci od ohlášení živnosti vám bude doručen dopis z příslušného finančního úřadu s přiděleným daňovým identifikačním číslem (DIČ). Číslo je tvořeno písmeny CZ (znamenají kód země) a vaším rodným číslem. Budete je uvádět při každé komunikaci s finančním úřadem (správcem daně). Při všech platbách poukazovaných správci daně číslo za kódem CZ použijete jako variabilní symbol.

Minimální měsíční záloha sociálního pojištění je 1 836 korun

Vyplněním jednotného registračního formuláře jste registrováni u Pražské, Brněnské či Okresní správy sociálního zabezpečení, od které byste zhruba během měsíce měli dostat dopis s pokyny k platbě záloh na sociální pojištění. Ty budete platit zpětně se splatností nejpozději do 20. dne v měsíci, to znamená, že záloha za leden musí být na účtě správy sociálního zabezpečení připsána nejpozději 20. února.

Doporučujeme vám nastavit si trvalý příkaz například s datem 15. dne v měsíci, abyste měli jistotu, že peníze dojdou včas. Jinak riskujete penále ve výši 0,05 procent dlužné částky za každý den prodlení.

Od ledna 2012 je minimální měsíční záloha u hlavní činnosti 1 836 korun.

Pokud si podnikáním přivyděláváte, minimální zálohu ve výši 735 korun budete platit pouze tehdy, pokud váš příjem z podnikání přesáhne 2,4násobek průměrné mzdy. V roce 2012 je to 60 329 korun (podrobněji si přečtěte v našem předchozím článku).

Minimální měsíční záloha zdravotního pojištění je 1 697 korun

Další povinnou platbou je odvod na zdravotní pojištění. Pro potřebné údaje k provedení platby si musíte dojít na pobočku pojišťovny. Jako variabilní symbol opět slouží vaše rodné číslo.

Minimální záloha na zdravotní pojištění je 1 697 korun. Pojistné je splatné vždy do 8. dne následujícího měsíce. To znamená, že za leden musíte pojistné zaplatit nejpozději do 8. února (v tento den musí peníze být na účtě zdravotní pojišťovny).

Podnikáte-li na "vedlejšák", u zdravotního pojištění minimální zálohu neplatíte. Výši zálohy si vypočítáte ze skutečných příjmů až po podání Přehledu o příjmech a výdajích v následujícm roce.

Pokud se rozhodnete hradit si i dobrovolné nemocenské pojištění (pro případ nemocenských dávek či mateřské), každý měsíc zaplatíte minimálně 115 korun. Vše potřebné si opět vyřídíte na Pražské, Brněnské či Okresní správě sociálního zabezpečení.