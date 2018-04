Daněmi povinnosti nekončí, mnohé čekají ještě přehledy pro pojišťovny

Kdo musí řešit: Formuláře o příjmech a výdajích musí vyplňovat všichni, kteří mají podnikání jako hlavní činnost (podle § 7 zákona o dani z příjmů), ať už mají živnostenské oprávnění či podnikají podle zvláštních předpisů a také ti, kteří dostali v loňském roce honoráře (kromě honorářů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu a televize do výše 7 000 korun měsíčně).

Povinnost odevzdat přehledy se však týká i těch, kteří si podnikatelskou činností přivydělávali. Tedy zaměstnanců, rodičů na rodičovské, důchodců či studentů. Vyplnit formuláře musí i ti, kteří podávali daňové přiznání jako takzvaná spolupracující osoba (pokud nejsou zákonem od placení záloh osvobozeni nebo pokud nejsou zaměstnaní a zaměstnání není jejich hlavním příjmem).

Kdo nemusí řešit: Naopak přehledy se nemusí zabývat ten, kdo měl příjem z pronájmu (podle § 9) či ostatní příjmy (podle § 10), přestože třeba musel podat daňové přiznání. Stejně tak se přehledy nemusí zabývat ten, kdo dostal honorář, který už byl zdaněný srážkovou daní, nebo kdo si přivydělal na dohodu o provedení práce. Povinnost se netýká ani lidí zaměstnaných nebo těch, kteří pracovali na dohodu o pracovní činnosti (pojistné je už zaplaceno).

Tiskopisy na pobočce nebo na internetu

Tiskopisy jsou k mání na každé pobočce zdravotní pojišťovny či okresní správy sociálního zabezpečení.

Přehled pro ČSSZ Stáhněte si interaktivní podobu formuláře v PDF

Interaktivní formulář (ten, který sám počítá) v PDF pro správu sociálního zabezpečení najdete zde.

Pokyny k vyplnění najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení, stejně tak příručku a zodpovězené nejčastější otázky.

U přehledu pro správu sociálního zabezpečení se měnily především "útroby" formuláře, tedy hranice pro vyměřovací základy či výše rozhodných částek.

Vzhledem se formulář od loňského prakticky neliší, na konci přibyla kolonka, kterou vyplní ti, kteří se již přihlásili do druhého pilíře důchodového spoření. Tento údaj je důležitý pro výpočet zálohy na tento rok, záloha (i ta minimální) bude nižší.

Formuláře pro zdravotní pojištění si můžete stáhnout z webových stránek jednotlivých zdravotních pojišťoven, většina z nich je interaktivních. Liší se od sebe jen záhlavím, výpočet je vždy stejný.

Kdo změnil pojišťovnu během roku 2012, musí odevzdat přehledy dva, každé pojišťovně za příslušný počet měsíců.

Dokdy je třeba formuláře odevzdat

Formuláře můžete osobně odnést na pobočku, dobré je nechat si potvrdit převzetí, poslat poštou či přes datovou schránku. Kdo má elektronický podpis, může formulář podat elektronicky.

Termín odevzdání přehledu pro zdravotní i sociální pojištění je letos čtvrtek

2. května. Do tohoto data musí vyplněný formulář odevzdat všichni, kdo podávali daňové přiznání sami.

Kdo si nechává zpracovat přiznání od daňového poradce, musí to do 30. dubna oznámit své zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení. Dokládá se například kopií plné moci, kterou dáváte na finanční úřad. Termín odevzdání přehledu se pak posune na 1. srpen 2013.

Kdo nemá povinnost podávat daňové přiznání (třeba proto, že měl nízké příjmy), u zdravotního pojištění už lhůtu prošvihl (byla do 8. dubna), u sociálního pojištění má čas do 31. července 2013.

Kdo měl podnikání jako takzvanou činnost vedlejší, musí o tom doložit potvrzení nejpozději do měsíce od podání přehledu (studenti, zaměstnaní podnikatelé). Kdo potvrzení neodevzdá, bude považován za OSVČ hlavní a bude platit víc.

Minimální povinné zálohy na rok 2013 Zdravotní pojištění Kdo je pouze OSVČ, platí 1 748 Kč měsíčně.

měsíčně. Přivýdělky zaměstnanců, rodičů vychovávajících děti (jedno dítě do 7 let či dvě děti do 15 let), důchodců, studentů... jsou od minimální zálohy osvobozeni, platí 13,5 % z půlky skutečného zisku, další rok se vypočtou zálohy podle zisku v roce předchozím. Sociální zabezpečení OSVČ hlavní 1 890 Kč měsíčně, pro účastníky druhého pilíře 1 696 Kč měsíčně

měsíčně, pro účastníky druhého pilíře 1 696 Kč měsíčně OSVČ vedlejší 756 Kč měsíčně, pro účastníky druhého pilíře 479 Kč měsíčně

měsíčně, pro účastníky druhého pilíře 479 Kč měsíčně OSVČ vedlejší, která neměla v roce 2012 zisk vyšší než 60 329 Kč, neplatí nic.

V roce 2013 bude tato hranice 62 121 korun.

Dokdy je třeba zaplatit

Doplatek za zdravotní pojištění musíte uhradit do osmi kalendářních dnů od podání daňového přiznání. Kdo to ještě dodnes neudělal, měl by si pospíšit, protože zákonnou lhůtu už prošvihl.

U sociálního pojištění jsou benevolentnější, lhůta je sice také osm dnů, ale až od doby, kdy jste podali přehled o příjmech a výdajích. Například když podáte přehled ve čtvrtek 25. dubna, nedoplatek musíte uhradit do 3. května. Když využijete hraničního termínu odevzdání (2. května), zaplatit musíte do 10. května.

Komu zpracovává daně daňový poradce, má stejně jako na podání tříměsíční odklad.

Ministerstvo práce a sociálních věcí prodlouží až do 3. května úřední hodiny na všech pracovištích České správy sociálního zabezpečení. Každý pracovní den budou mít otevřeno na všech okresních správách sociálního zabezpečení (v Praze na územních pracovištích Pražské správy sociálního zabezpečení), kde jsou k dispozici pokladny pro zaplacení pojistného v hotovosti až do deseti tisíc korun.

Pojistné bude možné zaplatit na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v pondělí a ve středu od 9 do 15 hodin s polední přestávkou, v úterý a ve čtvrtek od 9 do 13 hodin a v pátek od 9 do 12 hodin.

Co vám hrozí, když nezaplatíte včas

Pokud nestihnete uhradit doplatky včas, penále je 0,05 procenta z dlužné částky za každý den prodlení. To vám ale předepíší, až když jeho výše překročí 100 korun v kalendářním roce. Ten, kdo například včas neuhradí doplatek 2 000 korun, má stanovené penále jedné koruny za každý den prodlení. Předepsalo by se však až po více než třech měsících (100 dnech).

Když přehled vůbec neodevzdáte, hrozí vám pokuta až 50 tisíc korun u zdravotní pojišťovny a až 20 tisíc korun u správy sociálního zabezpečení. Jestliže oběma institucím neoznámíte, že jste začali podnikat, hrozí vám u každé pokuta 10 000 korun.