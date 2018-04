Přehledy středních škol

Kromě základních ­ název školy, adresa, telefon, jméno ředitele ­ publikace obsahují i data o tom, jaké druhy studia a obory budou školy pro příští školní rok otevírat, a dále následují podrobné texty o školách (např. v čem je ta která škola výjimečná, co právě ji odlišuje od ostatních škol podobného typu). V úvodu každé publikace, která stojí 95 korun naleznete kromě obsahu i vypsané dny otevřených dveří a obecné informace o přijímacím řízení na střední školy pro následující školní rok.

Informace o gymnáziích ­ Praha a okolí

Obsahuje údaje o více než 60 pražských gymnáziích a o několika gymnáziích v nejbližším okolí Prahy. Kromě již zmíněných údajů jsou zde informace o konkrétním zaměření gymnázia a také o tom, jaké druhy studia gymnázium nabízí (čtyřleté, šestileté či osmileté studium).

­Informace o středních odborných školách Praha, okolí a vybrané školy České republiky

Na 150 stranách naleznete podrobné informace asi o 130 středních školách. Kromě pražských obchodních akademií, hotelových, průmyslových, integrovaných, uměleckých, zdravotnických a sociálních, zemědělských a zahradnických, pedagogických a dalších škol zde naleznete i obdobné školy z blízkého okolí Prahy, a navíc některé školy, jejichž zaměření je natolik specifické, že zájemci o tyto obory do škol dojíždějí z celé republiky.

Ke snazší orientaci v publikaci slouží seznam studijních oborů s odkazem na školu, ve které se daný obor vyučuje. Dny otevřených dveří jsou uspořádány do kalendáře. Publikace je určena především žákům 9. tříd, rodiče žáků 5. tříd si zde mohou přečíst o tanečních konzervatořích a starší zájemci o studium zde najdou i informace o možnostech večerního, dálkového nebo externího studia. Většina škol zmiňuje následující údaje: jaký je celkový počet tříd a žáků školy; kolik tříd bude otevřeno a kolik uchazečů bude do I. ročníku přijato; termín podání přihlášky; jaké cizí jazyky se na škole vyučují a zda i absolventi jazykových škol mohou dále rozvíjet své znalosti; volitelné předměty; zda má škola bezbariérový přístup a zda je možná integrace postižených; z jakých předmětů se skládají přijímací zkoušky, do jaké míry se zohledňuje prospěch na ZŠ; poměr přihlášených a přijatých v loňském roce; možnosti uplatnění absolventů školy, jejich úspěšnost u přijímacích zkoušek na VŠ, apod.­

Informace o středních odborných učilištích ­ Praha, okolí a vybrané školy České republiky





V této brožuře se můžete dočíst asi o 70 učilištích a střediscích praktického vyučování, některá z nich jsou mimopražská. Publikace opět obsahuje dny otevřených dveří, obecné informace o přijímacím řízení, seznam učebních oborů a na posledních stranách katalog asi osmdesáti vybraných učebních oborů. V něm se dovíte, co konkrétně dělá např. tesař, reprodukční grafik či aranžér. Najdete zde i možnosti nástavbového studia pro vyučené v oboru a nabídku rekvalifikací a kurzů.





Kontakt:

Pražská pedagogicko-psychologická poradna, s. r. o.

Ohradní 20, Praha 4-Michle

tel. 241 481 253

www.pppp.cz