Přejmenuje se i vaše banka?

Bawag Bank: ze dvou jen jedna?

Pro drobné střadatele proběhla významná změna vlastníka i přejmenování u malé InterBanky na BAWAG Bank CZ. Představení nového názvu se uskutečnilo v červnu tohoto roku. Se vstupem silného partnera z Rakouska - BAWAG PSK Group, a to jmenovitě jejího člena Bank für Arbeit und Wirtschaft, AG, se postupně banka začíná zviditelňovat na českém trhu. Nejprve otevřela v září novou pobočku v moravské metropoli Brně a poté začala od října nabízet spotřebitelské úvěry pod názvem Osobní půjčka s nízkými splátkami začínající na částce 399 korun a výši úvěru 20 tisíc.

Dostat se do povědomí klientů by bance měla významně pomoci i akvizice, kterou tato silná rakouská skupina uskutečnila letos na podzim. Získala totiž další z menších bank – Dresdner Bank CZ, která reprezentovala na českém bankovním trhu od roku 1992 německou Dresdner Bank. Tato banka byla od začátku vstupu do České republiky orientována zejména na korporátní klientelu a investice. Od poloviny října nese název BAWAG International Bank CZ.

Již z obou velmi podobných názvů je zřejmé, že BAWAG PSK Group plánuje více než jen provozovat v ČR dvě oddělené banky. Sloučení pod jeden název a bankovní kód na sebe zřejmě nedá dlouho čekat. Skupina by tak získala univerzální banku, která je dobře připravená nejen na korporátní, ale i drobnou klientelu z řad českých občanů. Ostatně s privátní klientelou své kladné zkušenosti již tato skupina má, a to ze Slovenska. Tam je velmi úspěšný její produkt Maxiknížka (jedná se o vkladní knížku s garantovanou úrokovou sazbou po celou dobu trvání), který nabízí Istrobanka, jež se řadí do první desítky slovenských bank.

Bankovní dům z rodiny PPF

S prvním zářím se změny jména dočkala také První městská banka. Jejím majoritním vlastníkem je Česká pojišťovna, člen finanční skupiny PPF, a tak pod bankovním kódem 6000 nyní najdeme PPF banku. Banka je zaměřena na poskytování služeb subjektům samosprávy, městům, obcím a krajům a také podnikovému sektoru, zejména středním a velkým českým podnikům. Privátní klientela je mimo oblast jejího zájmu.

Bude Oberbank konkurovat úvěry na bydlení?

Poměrně tiše převzala v říjnu tohoto roku pobočku zahraniční banky Sparkasse Mühlviertel-West, pobočka České Budějovice, rakouská Oberbank. V souvislosti s příchodem Oberbank došlo ke změně názvu, identifikačního a daňového identifikačního čísla banky. Od 1. 10. 2004 vystupuje banka pod obchodním názvem Oberbank AG, pobočka Česká republika. Stávající čísla účtů a kód banky (8040) ovšem zůstaly zachovány. Oberbank hned po vstupu na jihočeský bankovní trh představila klientům zvýhodněné nabídky úvěrových i vkladových produktů.

V oblasti vkladů připravila banka úrokově zvýhodněný termínovaný vklad s garantovanou fixací úrokové sazby na celé vkladové období. V rámci úvěrových produktů chce privátním klientům nabízet úvěry na bydlení (pořízení, rekonstrukce a opravy nemovitostí). Přesné uvedení na trh banka zatím nesdělila. Ostatně od té doby, co proběhlo přejmenování banky, se stále ještě pracuje na nových webových stránkách a postupné změně názvu ve všech pobočkách.

Nová Calyon bank

První nový název banky byl ohlášen v polovině května letošního roku. Francouzská CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA se od května 2004 přejmenovala na CALYON BANK CZECH REPUBLIC, a.s. Změna se dotkla zejména korporátních klientů, na které banka zaměřuje své aktivity.

Money pro skupinu GE

Jako poslední v tomto roce oznámila změnu názvu jedna z první desítky velkých bank – GE Capital Bank. Tato společnost v návaznosti na změnu, která momentálně probíhá i v jiných státech světa (již proběhla v Německu, Francii, Austrálii a Mexiku), ponese od ledna příštího roku v České republice název GE Money Bank. Změna se bude týkat i dalších dvou společností patřících do finanční skupiny GE Capital. V lednu 2005 se tak přejmenuje i splátková a leasingová společnost na GE Money Multiservis a GE Money Auto. Zároveň se změnou názvu obmění banka částečně i své logo a změní firemní barvy. Od nového roku tak přibude na českém bankovním trhu další finanční ústav s modrým logem.

Změna názvu však stejně jako v ostatních případech nebude od klientů vyžadovat žádnou aktivitu. Všechny již dříve sepsané smlouvy, čísla účtů, bankovní spojení a adresy zůstanou beze změn. Banka bude o změně názvu informovat své klienty dopisem v průběhu listopadu. Jakých dalších překvapení spojených se změnou názvu GE Capital se dočkáme, banka prozatím detailně neprozradila. Slibuje však nové produkty klientům jak v privátní, tak podnikové sféře.

