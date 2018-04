Podle nařízení vlády je pracovník povinen, pokud o překážce v práci ví, včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. V opačném případě ho o ní i její předpokládané délce musí zpravit bez zbytečného průtahu. Zaměstnanec má tedy vždy povinnost v co nejkratší době oznámit důvody překážky v práci a po návratu do zaměstnání je povinen prokázat, že překážka v práci skutečně existovala. Z toho tedy vyplývá, že právní předpis nestanoví žádný konkrétní termín, v němž by byl pracovník povinen zaměstnavatele informovat o vzniku překážky v práci. Proto by mělo vedení firmy ve vnitřním předpisu vypracovat konkrétní postup, co má zaměstnanec dělat při vzniku překážky v práci a seznámit s ním všechny pracovníky ihned při vzniku pracovního poměru. Protože se tak zřejmě nestalo, doporučujeme Vám, abyste ve vnitřním předpisu takový postup stanovili a seznámili s ním zaměstnance. Ti jsou pak povinni předpis respektovat a postupovat podle něj při vzniku překážky v práci. V obvyklém případě by mohlo nerespektování výše uvedeného vnitropodnikového předpisu mít za následek ukončení pracovního poměru podle paragrafu 46 odstavec 1 písm. e) pro neplnění požadavku zaměstnavatele.