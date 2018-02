Překlenovací úvěr versus hypotéka. Rozdíl skoro čtvrt milionu korun

Stavební spoření dnes využívají více než tři miliony Čechů. Někteří si sjednávají překlenovací úvěr ve výši několika milionů korun i na pořízení vlastního bydlení. V drtivé většině přitom jde o domácnosti, které nemají žádné úspory. Důvodem je skutečnost, že Česká národní banka bankám nařídila, že nově dostane hypotéku jenom ten, kdo bude mít svých vlastních 20 % hodnoty pořizované nemovitosti. V praxi to často funguje tak, že ti, kteří vlastní zdroje nemají, shánějí úvěr právě u stavebních spořitelen.

„Stavebko se vyplatí tomu, kdo chce lepší bydlení a hodlá na něj spořit, nebo si půjčit. Přitom se nemusí jednat rovnou o pořízení bytu či domu, stavební spořitelny nejčastěji financují rekonstrukce a modernizace bydlení,“ říká tajemník Asociace českých stavebních spořitelen Jiří Šedivý.

Překlenovací úvěr

Překlenovacím úvěrem začíná v případě stavebních spořitelen zhruba 94 % úvěrových případů. Překlenovací úvěr je přitom určen k překlenutí doby, po kterou smlouva nesplňuje podmínky pro vznik nároku na úvěr ze stavebního spoření. Měsíční splátka překlenovacího úvěru se tak skládá z dospořování a splátky úroků, ale neobsahuje splátku jistiny.

„Klient si jde koupit byt za dva miliony korun a nemá peníze. Spořitelna mu zdroje na něj poskytne s tím, že je půjčí v takzvaném překlenovacím úvěru. To znamená, že klient splácí úroky ze dvou milionů a zároveň si v rámci stavebního spoření dospořuje, aby dosáhl na 40 % půjčených peněz a mohl překlopit překlenovací úvěr do řádného úvěru,“ vysvětluje finanční poradce společnosti Partners Ondřej Hatlapatka.

Pomocí překlenovacího úvěru klient stavební spořitelny de facto překlene období „nemám peníze“ do období „dlužím už jen 60 %“ a až teprve pak začne úvěr splácet anuitně za konstantních splátek, v nichž splácí i jistinu a tím si snižuje i úroky.

„Období překlenovacího úvěru je velmi nákladné a dlouhé. V praxi to znamená, že dluh vůbec neklesá, klient stále dluží dva miliony korun a platí z této celé dlužné částky úroky, někdy i 18 let,“ doplňuje poradce.

Nikterak přitom neodsuzuje možnost čerpání překlenovacího úvěru od stavebních spořitelen, ovšem v případě, kdy si klienti půjčují malé částky, u nichž velmi rychle dospoří požadovanou částku peněz. Jako kombinaci s hypotečním úvěrem, nebo na malé dofinancování záměru.

Hypotéka, nebo překlenovací úvěr?

Pomozme si modelovým příkladem mladé rodiny, která zvažuje dvoumilionový překlenovací úvěr od stavební spořitelny se splatností 29 let, nebo stejně vysoký hypotéční úvěr na 30 let splácení. Na první pohled mluví ve prospěch překlenovacího úvěru ze stavebního spoření nižší úrok ve výši 1,94 % oproti 2,19 % u hypotéky.

Ale pojďme počítat. U překlenovacího úvěru od stavební spořitelny bude rodina po dobu zhruba 18 let splácet měsíčně 6 700 korun. Ovšem z této částky půjde 3 400 korun na dospořování a 3 300 korun na splátku úroku úvěru. To potrvá do té doby, než se klientům podaří naspořit 40 % cílové částky, teprve pak se překlenovací úvěr překlopí do klasického úvěru ze stavebního spoření. Rodině i tak vzroste splátka na 11 000 korun měsíčně a změní se jí i úroková sazba. Za dva půjčené miliony korun celkově přeplatí 979 500 korun.

Naopak u hypotéky bude rodina po dobu 30 let splácet 7 599 korun měsíčně. Každým měsícem přitom bude její dluh menší, čímž bude méně platit i na úrocích. Za dva půjčené miliony korun tak zaplatí navíc 729 880 korun.

Rozdíl mezi hypotékou a překlenovacím úvěrem od stavební spořitelny je 249 620 korun, přičemž 80 300 korun z toho rozdílu jde na vrub pouze poplatkům za vedení stavebního spoření a úvěru.

A tak než se rozhodnete pro variantu financování vlastního bydlení, důkladně vše zvažte a dobře počítejte. „O tom, zda je výhodnější hypotéka, nebo úvěr od stavební spořitelny, rozhoduje i ekonomická situace a okolnosti, za kterých si klient úvěr bere. Definitivně o výhodnosti v konkrétním případě stejně nakonec rozhoduje právě klient,“ říká tajemník Asociace českých stavebních spořitelen Jiří Šedivý.