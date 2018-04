Překlenovací úvěr - zkratka k bydlení

V situaci, kdy je nutné získat finance na bydlení mnohem dříve, existuje možnost požádat stavební spořitelnu o překlenovací úvěr (meziúvěr), který „překlene“ čekací dobu na přidělení cílové částky vyplývající ze zákona a ze smluvně sjednaných podmínek. Na rozdíl od úvěru ze stavebního spoření na meziúvěr nemá účastník právní nárok.

Co je to překlenovací úvěr

Je určen pro účastníky stavebního spoření, kteří ještě nesplnili podmínky pro získání přiděleného úvěru . Jeho výše může být až 100% cílové částky. Také zde je podmínkou nejprve vložit (třeba jednorázově) nebo uspořit minimální stanovenou akontaci, bývá ve výši 20% až 50% cílové částky.

Ve smlouvě o stavebním spoření je sjednána cílová částka , která by měla odpovídat výši prostředků, které budeme potřebovat na zamýšlený účel spojený s bydlením. Překlenovací úvěr je poskytnut ve výši této cílové částky. Nesplácí se, pouze se platí úroky z jeho výše (tj. z cílové částky) a to až do doby, kdy dojde k přidělení úvěru ze stavebního spoření. Pak je překlenovací úvěr celý najednou splacen přiděleným úvěrem a naspořenou částkou a nadále se splácí jen úvěr se sazbou 4,9% až 6%.