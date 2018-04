Překvapení pro investory

Vylepšené údaje o zahraničním obchodu a o výkonu celé ekonomiky budou mít zásadní vliv na kurz koruny a na vývoj úrokových sazeb v ČR, což ovlivní výnosy jak českých fondů, tak výnos z investic do fondů zahraničních denominovaných v cizích měnách. (Koruna hned po oznámení nových údajů posílila z 31,9 na 31,4 Kč za euro, proti dolaru až pod hranici 30 Kč za dolar na 29,5.) Koruna by měla otočit svůj trend mírného oslabování a vydat se do pásma okolo 31 Kč za euro. Úrokové sazby, kde se očekávalo další uvolnění monetární politiky, zůstanou pravděpodobně v následujícím čtvrtletí beze změny, neboť nehrozí inflace a růst HDP je nyní po revizi místo 1,5 % na příznivější úrovni 2,7 %. Pravděpodobně se tak nevydáme cestou dalšího snižování sazeb jako Maďarsko nebo Polsko (v Maďarsku klesy sazby minulý týden, v Polsku se očekává, že dojde k poklesu do konce měsíce).

HSBC přichází s novinkou v zajištěných fondech

O zajištěných fondech a dalších investicích si můžete přečíst ZDE HSBC tentokrát nepřichází s nabídkou tří zajištěných fondů, ale pouze se dvěma – Růstovým asijským fondem Plus a Růstovým fondem Nasdaq Annual. Oba fondy jsou na období čtyř a půl roku, minimální investice činí 5 000 euro, liber či dolarů a poprvé je možné fondy nakoupit 20. ledna, s tím že, upisovací období končí 18. února. „Asijský“ fond je vázán na koš asijských indexů (Singapur, Taiwan, Thajsko, Jižní Korea, Čína) a zajišťuje minimální výnos zvýšený o 12 % u librového podfondu, 7 % u dolarového a 9 % u eurového. Maximálně lez dosáhnou 72 % výnosu (4,5 roku je rozděleno na 18 čtvrtletí, v nichž je maximální výnos omezen na 4 %).

Zajímavějším se jeví fond Nasdaq Annual, jenž je vázán na index Nasdaq 100 a počítá výnos podle následujícího schématu. Za každý rok (či za posledních šest měsíců) se připíše bonus 15,5 % (u librového fondu, 13,5 % u dolarového a 14,5 % u eurového) snížený o největší měsíční pokles indexu Nasdaq 100. Pokud bude největší měsíční pokles např. 6 %, připíše se za příslušný rok u librového fondu 9,5 % (15,5 – 6). Při nejhorším měsíčním výsledku indexu např. 18 %, bude výnos za rok 0 % (výnos u fondu nemůže být záporný). Konečně, pokud index poroste po celý rok a nejhorší měsíční výsledek bude např. +3 %, připíše librový fond 18,5 %. Výhodou je i to, že, na rozdíl od většiny zajištěných fondů, zůstávají výnosy za každý rok uzamčeny a investor o ně nepřijde. U tohoto fondu je neomezený potenciál růstu, avšak garantovaný výnos je na 100 % vložené částky oproti 112 % u asijského fondu. Z toho jasně vyplývá doporučení pro nákup fondu – asijský fond je určen pro opatrné a konzervativní investory, kteří chtějí vyšší výnosy než na termínovaných vkladech (minimální garantovaný roční výnos je např. u libry 2,55 %), zatímco druhý fond je pro investory, kteří věří v potenciál akciového trhu a jsou ochotni podstoupit riziko „nižšího výnosu“ (garance „pouze“ 100 % počáteční investice).

ČP Invest – bez poplatku ano či ne?

Investiční společnost ČP Invest nejdříve 13. ledna vyhlásila, že ten, kdo uzavře rámcovou smlouvu v sídle společnosti, nebude platit vstupní poplatek při nákupu podílových listů. Posléze však 15. ledna vydala nové prohlášení, že poplatky se budou počítat podle ceníku, tak, jak byl schválen v minulém roce. Tyto dvě protichůdné zprávy vysvětluje společnost chybnou komunikací v rámci firmy, neboť první zpráva se dostala na internet dříve než ji schválilo představenstvo, které posléze muselo tuto chybu napravit ujištěním, že poplatky se počítají podle starého ceníku. Žádný klient ČPI prý nebyl znevýhodněn nebo zvýhodněn vůči ostatním. Situace vznikla (podle ČPI) v důsledku hledání vhodné strategie v konkurenčním prostředí, jako odpověď na „fond měsíce“ společnosti ING, jenž je možné nakoupit bez poplatků.

ING na sebe upozornila (kromě fondu měsíce) také tím, že nejlepší korunový akciový fond minulého roku je právě pod její správou - ING Český akciový fond, v minulé roce zhodnotil prostředky o 13,41 %. (Fond je denominován v Kč a domicil má v Lucembursku, kde platí minimální daně.)

Obchodování podle UNISu

Zahraniční akciové trhy zaznamenaly minulý týden mírnou korekci (např. S&P pokles o 1,4 %, Nasdaq o 1,7 %), zatímco český trh vzrostl o 4,2 % (měřeno SPADovým indexem PX-D). Oproti tomu dluhopisový trh byl v uplynulém týdnu nezvykle stabilní bez výraznějších změn (mírně vzrostly výnosy u dluhopisů s delší dobou splatnosti).

To se projevilo na minimálním posunu (ať už kladným či záporným) u dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu. Volatilita u akciových a smíšených fondů byla o poznání větší (jak je vidět z rozpětí nejlepších a nejhorších fondů). Uplynulý týden můžeme hodnotit jako klidný, bez větších výkyvů u jednotlivých fondů. Majetek pod správou fondů se podle součtu čistých prodejů opět zvýšil o 970 mil. Kč.